Hyundai'den yangını kendi kendine söndüren dünyanın ilk elektrikli araç bataryası

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Tam Boyutta Gör Hyundai Motor Group’un parça üretim kolu olan Hyundai Mobis, elektrikli araçlarda yangın riskini minimize eden yeni nesil bir batarya güvenlik sistemi geliştirdiğini duyurdu. Seri üretime entegre edilecek bu sistem, şirkete göre ısının bitişik hücrelere aktarılmasını önleyerek termal kaçağı önleyen dünyanın ilk teknolojisi.

Bataryanın içinde bir mini itfaiyeci var

Şirketin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, geliştirilen yangın bastırıcı batarya sistemi sayesinde elektrikli araçlara yönelik yangın endişesi büyük ölçüde azaltılacak. Her ne kadar sistemin Hyundai ve Kia markalı araçlara ne zaman entegre edileceği henüz netleşmemiş olsa da, bu teknolojinin küresel ölçekte büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Bu yüksek güvenlikli yapı, "Battery System Assembly (BSA)" adı verilen kapsamlı bir paket olarak sunuluyor. Yeni sistem, batarya yönetim sistemi (BMS), yangın söndürücüler, batarya muhafazası gibi donanımsal bileşenleri; ayrıca bunları yöneten yazılımları içeriyor. BMS, bataryanın sıcaklık, voltaj ve basınç değerlerini sürekli izleyerek olası anormallikleri tespit ediyor. Herhangi bir sorun algılandığında, yangının çıkma ihtimali olan hücreyi belirleyip, sadece o bölgeye müdahale edecek şekilde yangın bastırıcıyı devreye sokuyor.

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Sistemde kullanılan söndürücü ise standart 3,3 kilogramlık bir ev tipi yangın söndürücünün beş katı kapasiteye sahip söndürücü maddeler içeriyor. Bu özel söndürücü, elektrik akışını kesme ve yangının yayılmasını engelleme gibi çok yönlü özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Hyundai Mobis’in geliştirdiği bu teknoloji, yalnızca mevcut güvenlik standartlarını karşılamakla kalmıyor; Avrupa, Çin ve Hindistan gibi pazarlarda giderek sıkılaşan düzenlemeleri de aşmayı başarıyor. Bu pazarlarda termal kaçağın beş dakikada önlenmesi yönünde düzenlemeler bulunurken bazı pazarlar ise bunun oluşmasını engellemek için düzenlemeleri sıkılaştırıyor.

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Hyundai’den yangını kendi söndüren elektrikli araç bataryası