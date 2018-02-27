Daimler, elektrikli araçlarını Çin'de üretecek

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Dev otomobil üreticilerinin elektrikli araçlarını bu konuda trend haline gelen Çin’de üretmek için yaptığı yatırımlar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Elektrikli araçlarını bu ülkede üretmek isteyen şirketler kervanının son üyesi de Daimler oldu.

Alman üretici, Mercedes EQ markası altındaki tüm elektrikli modellerini kapsayan Mercedes-Benz araçlarının Çin’deki üretimini genişletmek için BAIC ile anlaşma yaptığını açıkladı. Devlete ait bir şirket olan BAIC, ülkenin en büyük otomobil üreticileri arasında yer alıyor.

2022 yılına kadar tüm modellerin elektrikli versiyonu çıkacak

Daimler’in bu atağı oldukça anlaşılabilir bir durum. Zira şirket otomobil üreticileri arasında en agresif elektriklendirme planına sahip olan şirketlerden bir tanesi. Üreticinin daha önce açıkladığı bu plana göre Merdeces-Benz ve bünyesindeki Smart markalı tüm araçların 2022 yılına kadar bir elektrikli versiyonu çıkarılacak.

Mercedes-Benz'in elektrikli araçlarını genişletme planı, EQ alt markası altında üretilen tamamen elektrikli modellerle birlikte önümüzdeki yıl başlayacak.

Şirketin elektriklendirme planlarının en büyük parçasını Çin oluşturuyor. Mercedes daha önce bu plan kapsamında ülkede 740 milyon dolar yatırımla bir batarya fabrikası kuracağını duyurmuştu. Şimdi ise elektrikli araçlarını Çin’de üreteceğini duyuran şirket, bu işe 1.8 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.





https://electrek.co/2018/02/26/daimler-mercedes-eq-branded-electric-vehicles-china/