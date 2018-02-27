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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Daimler, elektrikli araçlarını Çin'de üretecek

Alman üretici, EQ alt markası altındaki tüm elektrikli araçlarını Çin'de üretmek için BAIC ile anlaşmasını büyüttüğünü duyurdu. Şirket bu iş için 1.8 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Daimler, elektrikli araçlarını Çin'de üretecek
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Dev otomobil üreticilerinin elektrikli araçlarını bu konuda trend haline gelen Çin’de üretmek için yaptığı yatırımlar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Elektrikli araçlarını bu ülkede üretmek isteyen şirketler kervanının son üyesi de Daimler oldu.

Alman üretici, Mercedes EQ markası altındaki tüm elektrikli modellerini kapsayan Mercedes-Benz araçlarının Çin’deki üretimini genişletmek için BAIC ile anlaşma yaptığını açıkladı. Devlete ait bir şirket olan BAIC, ülkenin en büyük otomobil üreticileri arasında yer alıyor.

2022 yılına kadar tüm modellerin elektrikli versiyonu çıkacak 

Daimler’in bu atağı oldukça anlaşılabilir bir durum. Zira şirket otomobil üreticileri arasında en agresif elektriklendirme planına sahip olan şirketlerden bir tanesi. Üreticinin daha önce açıkladığı bu plana göre Merdeces-Benz ve bünyesindeki Smart markalı tüm araçların 2022 yılına kadar bir elektrikli versiyonu çıkarılacak.

Mercedes-Benz'in elektrikli araçlarını genişletme planı, EQ alt markası altında üretilen tamamen elektrikli modellerle birlikte önümüzdeki yıl başlayacak.

Şirketin elektriklendirme planlarının en büyük parçasını Çin oluşturuyor. Mercedes daha önce bu plan kapsamında ülkede 740 milyon dolar yatırımla bir batarya fabrikası kuracağını duyurmuştu. Şimdi ise elektrikli araçlarını Çin’de üreteceğini duyuran şirket, bu işe 1.8 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.



https://electrek.co/2018/02/26/daimler-mercedes-eq-branded-electric-vehicles-china/ Yorum Yaz
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lazloo 1 yıl en beğenilen haberelectro
haberelectro
TITRE TESLAAAA

Yalnız, Tesla olmasaydı firmalar henüz elektrikli araç işine adım atar mıydı bilinmez.
1 Yanıt Yanıtla +5
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muammer816 1 yıl
üst düzey rekabete dayanmaya çalışan mercedes.son zamanlarda alman otomotiv üreticileri arasında bmw üretimlerindeki inovasyonlarla iyice ayrışmaya başladı.
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helluri 1 yıl
Elektrikli arabayı vergilerden dolayı almak zorlaştı. Züğürt tesellisi, telefon bataryalarının da bu sektörle birlikte gelişme ihtimali..
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haberelectro 1 yıl
TITRE TESLAAAA
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KalemKolik 1 yıl haberelectro
haberelectro
TITRE TESLAAAA

Tesla üretim hedefleri konusunda tam bir balon. Musk hangi konuda tarih verdi ise genelde hep palavra çıkıyor.
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lazloo 1 yıl haberelectro
haberelectro
TITRE TESLAAAA

Yalnız, Tesla olmasaydı firmalar henüz elektrikli araç işine adım atar mıydı bilinmez.
1 Yanıt Yanıtla +5
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