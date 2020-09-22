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    Elektrikli Hyundai Kona Türkiye'ye ne zaman gelecek?

    Hyundai'nin Türkiye'deki üretimine yönelik yeni yatırımları hakkında konuşan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, elektrikli Kona'nın Türkiye'ye geliş tarihiyle ilgili de açıklamada bulundu.
    3 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Hyundai Kona Türkiye'ye ne zaman gelecek?
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    Pandemiye rağmen Türkiye'deki üretimine ivme kazandıran Hyundai, bunun yanında elektrikli Kona'yı Türkiye'ye getirmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

    Ülkemize geliş tarihi çeşitli nedenlerle birkaç kez ertelenen elektrikli Hyundai Kona için yeni bir açıklama geldi. Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilginin artmaya başladığını belirten Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Kona EV Avrupa’da satışa çıktıktan sonra Türkiye’de henüz biz pazara sunmadan grey market üzerinden getirildiği ve 5 adet satıldığı konusunda duyumlar aldık. Elektrikli Kona modelini 2021’in ilk çeyreğinde satışa sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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    Ayrıca Bkz. "Cardata: "2. el araç fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 85 arttı""

    Söz konusu açıklama doğrultusunda elektrikli Kona'nın 2021'in Mart ayı sona ermeden Türkiye pazarına giriş yapmasını bekleyebiliriz. Hyundai Kona Electric, tam dolu batarya ile 415 kilometre sürüş menzili vadediyor. Hızlı şarj özelliği, güvenlik ve konfor donanımlarıyla dikkat çeken modelde 201 beygir (150 kW) güç üretebilen yüksek verimli elektrik motoru bulunuyor. Söz konusu motoru beslemek için de yüksek voltajlı 64 kWh batarya kullanılıyor.

    Elektrikli Hyundai Kona Türkiye'ye ne zaman gelecek?
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    Elektrikli Hyundai Kona'nın Türkiye fiyatına dair henüz net bir bilgi yok. Fakat yurtdışı fiyatlarına baktığımızda Almanya'da yaklaşık 34 bin euro'dan başlayan fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Sunulan teşviklerle bu fiyatı çok daha uygun hale getirmek mümkün. ABD'deki başlangıç fiyatı ise 37.190 dolar. Müşteriler burada da yine 7.500 dolara kadar vergi indiriminden faydalanabiliyor.

    Hyundai, elektrikli Kona'yı Türkiye'ye getirmenin yanı sıra İzmit'te üreteceği yeni modeller için hazırlıkları sürdürüyor. Bu kapsamda, i20 platformu üzerinde üretilecek yeni B-SUV'un üretimine Mart 2021'de başlanacak. i20’de olduğu gibi B-SUV’da da hibrit versiyonu üretimin başlangıcından itibaren satışa sunulacak. Bunun yanında i20'nin yüksek performanslı modeli i20 N ve sportif donanımlı i20 N Line da Türkiye'de üretilecek. Yeni i20 N'in şu ana kadar Türkiye'de üretilen en güçlü seri üretim otomobil olacağı belirtiliyor.



    https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tam-gaz-yerli-uretim-41616435 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bykrm (Kerim ---) 3 sa. en beğenilen
    Dağa bayıra gitmeden bakarsın heralde şarj durumuna. 415 km az değil. Benzinli bi arabayla gitsende bakarsın ne kadar kaldığına. Sanki dağda bayırda yerden benzin çıkıyor.
    Dağa bayıra gitmeden bakarsın heralde şarj durumuna. 415 km az değil. Benzinli bi arabayla gitsende bakarsın ne kadar kaldığına. Sanki dağda bayırda yerden benz...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hasan7 (Hasan ) 1 sa.
    Düz Kona olmuş 300k, elektriklisi de 350 olur, bak o zaman gerçekten mantıklı olur, parası olan değerlendirir. 400km menzil az değil, Hyundai nin elektriklileri de en az Tesla kadar verimli.



    Şimdi kontrol ettim Mini Cooper Se 32500 eurodan başlıyor, burada 350k, Borusan biraz kastırmıştır mutlaka o fiyata. 350k da bu araç için olabilecek bir rakam bence. Tabi kur buralarda kalırsa.
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    DoğanGörünümlüToros 2 sa.
    Hayret “aldyapı yoh yiğenim” dememiş. 2021 ilk çeyrek diyorsa 2022 gibi burda olur. Yine de çok geç kalındığını gerçeğini değiştirmiyor.
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    mutercim (Bilge Tanrıseven) 3 sa.
    Hangisi gelecekmiş, makyajlı yeni Kona mı eskisi mi?
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    bykrm (Kerim ---) 3 sa. en beğenilen
    Dağa bayıra gitmeden bakarsın heralde şarj durumuna. 415 km az değil. Benzinli bi arabayla gitsende bakarsın ne kadar kaldığına. Sanki dağda bayırda yerden benzin çıkıyor.
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    BOLDVIPER 3 sa. bykrm
    40 dk lık yokuş çıktıktan sonra ki o yokuş dağlık 415 kilometre  gidebiliceğini sanmak
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    BOLDVIPER 3 sa.
    Gelsede bir çok kişi almaz bunu şehir bu arazi tarafıyla ön plana çıkarttıkları araç elektrikle dağa bayıra gideyim dedim sarjı biterse ne halt yiyecek giden ?
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 sa. BOLDVIPER
    Alanlar çoğunlukla şehirde kullanacakları için sıkıntı olmaz.
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    sml_akyz (İsmail Akyüz) 3 sa. BOLDVIPER
    Dağa bayıra gittiğinde benzinin biter diye gitmiyormusun?
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    DoğanGörünümlüToros 2 sa. BOLDVIPER
    Neden aynı araca %15 ötv ödemek barken %80 ödeyelim.

    Yolda kalma muhabbeti diye bişey yok çünkü elektriğin olmadığı yer yok. Yola çıkarken ona göre planını yaparsın, ayrıca o gittiğin dağdan inerken harcadığının %40 ını geri kazanıyorsun zaten, yani dağda şarjın bitti aşağı in dolar.
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