Elektrikli Hyundai Kona Türkiye'ye ne zaman gelecek?

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Pandemiye rağmen Türkiye'deki üretimine ivme kazandıran Hyundai, bunun yanında elektrikli Kona'yı Türkiye'ye getirmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkemize geliş tarihi çeşitli nedenlerle birkaç kez ertelenen elektrikli Hyundai Kona için yeni bir açıklama geldi. Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilginin artmaya başladığını belirten Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Kona EV Avrupa’da satışa çıktıktan sonra Türkiye’de henüz biz pazara sunmadan grey market üzerinden getirildiği ve 5 adet satıldığı konusunda duyumlar aldık. Elektrikli Kona modelini 2021’in ilk çeyreğinde satışa sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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Söz konusu açıklama doğrultusunda elektrikli Kona'nın 2021'in Mart ayı sona ermeden Türkiye pazarına giriş yapmasını bekleyebiliriz. Hyundai Kona Electric, tam dolu batarya ile 415 kilometre sürüş menzili vadediyor. Hızlı şarj özelliği, güvenlik ve konfor donanımlarıyla dikkat çeken modelde 201 beygir (150 kW) güç üretebilen yüksek verimli elektrik motoru bulunuyor. Söz konusu motoru beslemek için de yüksek voltajlı 64 kWh batarya kullanılıyor.

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Elektrikli Hyundai Kona'nın Türkiye fiyatına dair henüz net bir bilgi yok. Fakat yurtdışı fiyatlarına baktığımızda Almanya'da yaklaşık 34 bin euro'dan başlayan fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Sunulan teşviklerle bu fiyatı çok daha uygun hale getirmek mümkün. ABD'deki başlangıç fiyatı ise 37.190 dolar. Müşteriler burada da yine 7.500 dolara kadar vergi indiriminden faydalanabiliyor.

Hyundai, elektrikli Kona'yı Türkiye'ye getirmenin yanı sıra İzmit'te üreteceği yeni modeller için hazırlıkları sürdürüyor. Bu kapsamda, i20 platformu üzerinde üretilecek yeni B-SUV'un üretimine Mart 2021'de başlanacak. i20’de olduğu gibi B-SUV’da da hibrit versiyonu üretimin başlangıcından itibaren satışa sunulacak. Bunun yanında i20'nin yüksek performanslı modeli i20 N ve sportif donanımlı i20 N Line da Türkiye'de üretilecek. Yeni i20 N'in şu ana kadar Türkiye'de üretilen en güçlü seri üretim otomobil olacağı belirtiliyor.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tam-gaz-yerli-uretim-41616435

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