Cardata: "2. el araç fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 85 arttı"

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Sene başından beri devam eden ikinci el piyasasındaki fiyat artışın uzun süredir otomotivin en önemli gündem konularından biri. Cardata verilerine göre, yılbaşından bu yana ikinci el araç fiyatlarındaki artış yüzde 80-85'lere kadar çıktı.

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Cardata: "İkinci el fiyatları belli yüzdelerle her ay artacak"

Elde edilen veriler ışığında ikinci el piyasasına yönelik öngörülerini paylaşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "1 Ocak’ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Bunun birçok sebebi var. Bu sebeplerin başında pandemiyle birlikte otomotiv üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun oldukça azalması, Mayıs ayına kadar da üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır aracın olması geliyor. Sıfır kilometre araç almak için bayiye giden ve cebinde parası olan bir vatandaş, sıfır araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep patlamasını yarattı. Yüksek talep, fiyatları da artırdı" şeklinde konuştu.

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"2. eldeki fiyat artışı 2021'in sonuna kadar devam eder"

İkinci el araç piyasasındaki fiyatlarda suni artışlar da olduğunu kaydeden Yalçın, "Diğer sebep ise 'suni artışlar' oldu. İkinci el araç fiyatları yükselirken, esnaf, satıcı, bayi dediğimiz kesim de araçlara suni artışlar ekleyerek bu astronomik artışta önemli bir pay sahibi oldu. İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021’in sonuna kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir" diye konuştu.

"Güncellenen ÖTV fiyat artışını durdurmadı"

Ağustos ayının sonunda güncellenen ÖTV'nin ikinci el piyasasındaki fiyat artışını durdurmadığını belirten Yalçın, "İkinci el aracın fiyatını belirlemedeki en büyük unsur o aracın sıfır kilometre fiyatıdır. Dolayısıyla sıfır araç fiyatları arttıkça ikinci el araç fiyatları da ona paralel olarak artar. Esnaf, satıcı, bayi, galeri dediğimiz satıcılar, kendi fiyat konumlandırmalarını markaların belirledikleri yeni fiyatlara göre yaptılar. Yani ikinci el araç fiyatları artmaya devam etti" dedi.

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