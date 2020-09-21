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    Cardata: "2. el araç fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 85 arttı"

    Fahiş fiyat artışlarıyla gündemden düşmeyen 2. el araç piyasasına yönelik öngörülerini paylaşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, artışın 2021 sonuna kadar devam etmesini öngördüklerini belirtti
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Cardata:
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    Sene başından beri devam eden ikinci el piyasasındaki fiyat artışın uzun süredir otomotivin en önemli gündem konularından biri. Cardata verilerine göre, yılbaşından bu yana ikinci el araç fiyatlarındaki artış yüzde 80-85'lere kadar çıktı.

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    Elde edilen veriler ışığında ikinci el piyasasına yönelik öngörülerini paylaşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "1 Ocak’ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Bunun birçok sebebi var. Bu sebeplerin başında pandemiyle birlikte otomotiv üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun oldukça azalması, Mayıs ayına kadar da üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır aracın olması geliyor. Sıfır kilometre araç almak için bayiye giden ve cebinde parası olan bir vatandaş, sıfır araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep patlamasını yarattı. Yüksek talep, fiyatları da artırdı" şeklinde konuştu.

    Ayrıca Bkz. "Oto ekspertiz girişlerinde son 15 günde yüzde 20 artış yaşandı"

    "2. eldeki fiyat artışı 2021'in sonuna kadar devam eder"

    İkinci el araç piyasasındaki fiyatlarda suni artışlar da olduğunu kaydeden Yalçın, "Diğer sebep ise 'suni artışlar' oldu. İkinci el araç fiyatları yükselirken, esnaf, satıcı, bayi dediğimiz kesim de araçlara suni artışlar ekleyerek bu astronomik artışta önemli bir pay sahibi oldu. İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021’in sonuna kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir" diye konuştu.

    "Güncellenen ÖTV fiyat artışını durdurmadı"

    Ağustos ayının sonunda güncellenen ÖTV'nin ikinci el piyasasındaki fiyat artışını durdurmadığını belirten Yalçın, "İkinci el aracın fiyatını belirlemedeki en büyük unsur o aracın sıfır kilometre fiyatıdır. Dolayısıyla sıfır araç fiyatları arttıkça ikinci el araç fiyatları da ona paralel olarak artar. Esnaf, satıcı, bayi, galeri dediğimiz satıcılar, kendi fiyat konumlandırmalarını markaların belirledikleri yeni fiyatlara göre yaptılar. Yani ikinci el araç fiyatları artmaya devam etti" dedi.



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    Sawasson (Osman Tamburacı) 38 dk. (düzenlendi) en beğenilen
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    th9 20 dk. yeni yorumcu
    çok iyi durumdayız allah bizimle,allahın izniyle araba fiyatları düşer...
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    herseyinhayirlisi 31 dk.
    110, 115 civarı golf 7 manuel vardı şimdi olmuş 190 falan. Haklı tespit
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    cocainbar (Cocain bar) 12 dk. herseyinhayirlisi
    150 ye bnm golf 7yi veriyim sana. 2.0 lt otomaik, masajli koltuk, kendi kendine park ediyor vs vs. Vergiler sana ait 😂😂
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 38 dk. (düzenlendi) en beğenilen
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    Logan Howlett (CHR ATL) 40 dk. yeni yorumcu
    Beter olun



    Siyasal islamla mutluluklar
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    Alqu 1 sa.
    artacak tabiki daha da artacak. bu zihniyetle emin olun hiç bir şeyin fiyatı düşmeyecek fakir ve zengin ayrımı en ağır şekilde hissedilecek...tek tavsiyem teknolojik aletlerinize arabanıza hatta kıyafetlerinize falan gözünüz gibi bakın her geçen gün fiyatları misli misli olacak. iyi bir damat değilseniz sizin için her şey 2021-2020 den 2022-2021 den 2023-2022 den daha zor olacak.
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    Jon_Kar 1 sa.
    Arabayi ne yapacaksiniz



    Oturun evde tv izleyin
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    CapriceClassic 1 sa.
    Yanlışlık olmasın yıllık enflasyon %8 çünkü!
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    cocainbar (Cocain bar) 1 sa.
    Biraz daha ucarsak yorungeye oturcaz elhamdulillah
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa.
    doların 7.70 euronun 9 olduğu bir ülkede neyin düşmesi bekleniyor anlamış değilim.. sadece 0 ya da 2.el otomobil değil elektronik ürünler de bu işten nasibini aldı.. 2 seneye kadar en kral telefon 5000tl di şu an 15.000tl leri konuşuyoruz
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