İtalya'da hizmet verecek Karsan e-ATA otobüslerin teslimatı başladı

- 18.2 milyon euro değerinde sipariş
- Yurt dışında yollardaki Karsan markalı elektrikli araç sayısı 1000’e çıkacak
- Yorumlar
18.2 milyon euro değerinde sipariş
Emilia-Romagna bölgesinin en büyük yolcu taşıma şirketi olan TPER, Bologna şehrinin toplu ulaşımını gerçekleştiren bir kamu şirketi olarak, Bologna’nın toplu taşıma dönüşümünde etkin rol üstleniyor. 18 metrelik e-ATA araçlarının TPER’e ilk teslimatları Bologna’da Maggiore Meydanı’nda bir törenle gerçekleştirildi.
Geçen yıl imza attıkları sözleşmenin 18.2 milyon Euro değerinde olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “TPER’den kazandığımız ihaleyle, Bologna’da hizmet vermeye başlayacak olan Karsan e-ATA araçlarımız hem şehrin ilk elektrikli 18 metre araçları, hem de İtalya’nın ilk pantograf elektrikli 18 metre araçları oldu” dedi.
Yurt dışında yollardaki Karsan markalı elektrikli araç sayısı 1000’e çıkacak
Karsan’ın elektrikli araçlarda global olarak büyüme yönünde adımlar attığını vurgulayan Okan Baş, “Birbirinden iddialı modellerimiz e-JEST ve e-ATAK satışlarımızdan sonra, şimdi de e-ATA ile İtalya pazarına girmekten mutluluk duyuyoruz. Otomotivin kalbi bu ülkedeki büyümemize güçlenerek hızla devam edeceğiz. Bugüne kadar İtalya’da var olan 50 adetlik elektrikli araç filomuzu 2023 yılı sonunda ikiye katlayarak 100 adede çıkaracağız. İtalya’da ve hedef ülkelerimizde büyümemizi sürdürerek Avrupa ve Kuzey Amerika’da bu yıl sonunda 1000 adet Karsan elektrikli aracımızı hizmete sunacağız” diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.