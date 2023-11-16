İtalya'da hizmet verecek Karsan e-ATA otobüslerin teslimatı başladı

Tam Boyutta Gör Karsan, Avrupa’nın elektrikli toplu taşımaya geçişinde öncü rolünü sürdürüyor. Bir yandan yeni hedef pazarlar belirleyen diğer taraftan da güçlü olduğu bölgelerdeki adetlerini artıran Karsan, kazandığı ihalelerin teslimatlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Karsan, İtalya’da TPER’den kazandığı ihalenin ilk teslimatlarını gerçekleştirdi.

18.2 milyon euro değerinde sipariş

Emilia-Romagna bölgesinin en büyük yolcu taşıma şirketi olan TPER, Bologna şehrinin toplu ulaşımını gerçekleştiren bir kamu şirketi olarak, Bologna’nın toplu taşıma dönüşümünde etkin rol üstleniyor. 18 metrelik e-ATA araçlarının TPER’e ilk teslimatları Bologna’da Maggiore Meydanı’nda bir törenle gerçekleştirildi.

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Geçen yıl imza attıkları sözleşmenin 18.2 milyon Euro değerinde olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “TPER’den kazandığımız ihaleyle, Bologna’da hizmet vermeye başlayacak olan Karsan e-ATA araçlarımız hem şehrin ilk elektrikli 18 metre araçları, hem de İtalya’nın ilk pantograf elektrikli 18 metre araçları oldu” dedi.

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Karsan’ın elektrikli araçlarda global olarak büyüme yönünde adımlar attığını vurgulayan Okan Baş, “Birbirinden iddialı modellerimiz e-JEST ve e-ATAK satışlarımızdan sonra, şimdi de e-ATA ile İtalya pazarına girmekten mutluluk duyuyoruz. Otomotivin kalbi bu ülkedeki büyümemize güçlenerek hızla devam edeceğiz. Bugüne kadar İtalya’da var olan 50 adetlik elektrikli araç filomuzu 2023 yılı sonunda ikiye katlayarak 100 adede çıkaracağız. İtalya’da ve hedef ülkelerimizde büyümemizi sürdürerek Avrupa ve Kuzey Amerika’da bu yıl sonunda 1000 adet Karsan elektrikli aracımızı hizmete sunacağız” diye konuştu.

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İtalya'da hizmet verecek Karsan e-ATA'ların teslimatı başladı