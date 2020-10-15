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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Lucid Air'in en ucuz versiyonu da ortaya çıktı

    Piyasaya sunmaya hazırlandığı elektrikli otomobili Lucid Air'in tanıtımında giriş seviyesi versiyonla ilgili fazla detay vermeyen şirket, kısa süre önce fiyat ve menzil bilgisini paylaştı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Lucid Air'in en ucuz versiyonu da ortaya çıktı
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    Lucid, şimdiye kadarki en iyi elektrikli otomobil iddiasıyla tanıttığı Lucid Air'in giriş seviyesindeki en ucuz versiyonun fiyatını ve sürüş menzilini paylaşmamıştı. Şirket bugün yeni bilgiler paylaştı.

    Verilen bilgiye göre Lucid Air'in giriş seviyesi versiyonu standart olarak 480 beygir güç üreten tek bir elektrik motoruyla satın alınabilecek. Dileyen müşteriler dört tekerlekten sürüş sistemine imkan veren çift motor opsiyonunu da tercih edebilecek.

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    Sürüş menzili EPA ölçümlerine göre 653 kilometre olarak açıklanan giriş seviyesi Lucid Air'in 77.400 dolardan başlayan fiyatlarla satılacağı ifade edildi. Elektrikli araçlar için sunulan 7.500 dolarlık vergi indirimi göz önüne alındığında Lucid Air'i 69.900 dolara satın almak mümkün olacak.

    Elektrikli Lucid Air'in en ucuz versiyonu da ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Lucid Air'in en ucuz versiyonu için sipariş vermek isteyen müşterilerin 300 dolar depozito ödemesi gerekiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, şimdiden sipariş veren müşterilerin Electrify Amerika'nın şarj istasyonu ağını üç yıl ücretsiz kullanma hakkı kazanacakları belirtildi.

    Daha önce açıklandığı üzere Lucid Air'in toplamda dört farklı versiyonu bulunacak: Air, Air Touring, Air Grand Touring ve Air Dream Edition. Son iki versiyon 2021'in ikinci çeyreğinde, Air Touring versiyonu ise 2021'in son çeyreğinde yollara çıkacak. Giriş seviyesindeki Air de 2022'de seriye katılacak.

    Versiyon Fiyat (USD) Menzil Güç Tarih
    Air Dream Edition 169.000 809.5 km 1080 hp Q2 2021
    Air Grand Touring 139.000 832 km 800 hp Q2 2021
    Air Touring 95.000 653 km 620 hp Q4 2021
    Air 77.400 653 km 480 hp 2022



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    51 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. en beğenilen fhrstw
    Turkiye sartlarinda 95000$ olan model 2.000.000tl yapar kabaca. Sen cok yanlis gelmissin.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Borakhan 6 gün
    TOGG varken alınmaz!!!!
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    V4LKyR 1 hf.
    Yandan Citroen DS6'nın aynısı.
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    TEPEE PREMİUM PACK (GÖKHAN AYDIN) 1 hf.
    gerçekten güzel bir tasarım olmuş..(

    sadece hayal olsa bile..(
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    balcis 1 hf. (düzenlendi)
    70bin birim para hey yavrum. abd'de kendimize bir tane alırken devlete kaç tane alıyoruz?
    Yanıtla
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    fhrstw 1 hf. (düzenlendi)
    Türkiye şartlarında herkesin rahatlıkla alacağı bir araç olmuş menzili falanda çok iyi bence araç olmuş. Umarım yeterince gelir Türkiye’ye de herkes en azından bir tane alabilir.
    2 Yanıt Yanıtla
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    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. fhrstw
    Turkiye sartlarinda 95000$ olan model 2.000.000tl yapar kabaca. Sen cok yanlis gelmissin.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    30 kupona alınmadı bu vatan (baybars ) 6 gün fhrstw
    Evet vergilerle birlikte 1.200.000 tl olur herkes alabilir hatta ben tüm aileme alaçam... sanki bakkaldan 2 ekmek alıyorsun reis....
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