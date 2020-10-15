Elektrikli Lucid Air'in en ucuz versiyonu da ortaya çıktı

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Lucid, şimdiye kadarki en iyi elektrikli otomobil iddiasıyla tanıttığı Lucid Air'in giriş seviyesindeki en ucuz versiyonun fiyatını ve sürüş menzilini paylaşmamıştı. Şirket bugün yeni bilgiler paylaştı.

Verilen bilgiye göre Lucid Air'in giriş seviyesi versiyonu standart olarak 480 beygir güç üreten tek bir elektrik motoruyla satın alınabilecek. Dileyen müşteriler dört tekerlekten sürüş sistemine imkan veren çift motor opsiyonunu da tercih edebilecek.

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Sürüş menzili EPA ölçümlerine göre 653 kilometre olarak açıklanan giriş seviyesi Lucid Air'in 77.400 dolardan başlayan fiyatlarla satılacağı ifade edildi. Elektrikli araçlar için sunulan 7.500 dolarlık vergi indirimi göz önüne alındığında Lucid Air'i 69.900 dolara satın almak mümkün olacak.

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Lucid Air'in en ucuz versiyonu için sipariş vermek isteyen müşterilerin 300 dolar depozito ödemesi gerekiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, şimdiden sipariş veren müşterilerin Electrify Amerika'nın şarj istasyonu ağını üç yıl ücretsiz kullanma hakkı kazanacakları belirtildi.

Daha önce açıklandığı üzere Lucid Air'in toplamda dört farklı versiyonu bulunacak: Air, Air Touring, Air Grand Touring ve Air Dream Edition. Son iki versiyon 2021'in ikinci çeyreğinde, Air Touring versiyonu ise 2021'in son çeyreğinde yollara çıkacak. Giriş seviyesindeki Air de 2022'de seriye katılacak.

Versiyon Fiyat (USD) Menzil Güç Tarih Air Dream Edition 169.000 809.5 km 1080 hp Q2 2021 Air Grand Touring 139.000 832 km 800 hp Q2 2021 Air Touring 95.000 653 km 620 hp Q4 2021 Air 77.400 653 km 480 hp 2022

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