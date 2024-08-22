Lucid, üç yeni elektrikli model üzerinde çalıştığını onayladı

Lucid Motors CEO'su Peter Rawlinson, Model Y rakibi otomobil hakkında kesin konuşurken diğer modeller hakkında ipucu vermekle yetindi. Monterey Otomobil Haftası'nda basına konuşan tasarımdan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Derek Jenkins ise markanın üç yeni modelden oluşan "orta ölçekli planı" olduğunu söyledi.
Bu modellerden ilki yukarıda sözünü ettiğimiz Model Y rakibi olacak. İkinci modelin ise Model 3 boyutlarında bir sedan olacağı düşünülüyor. Bu segmentte ayrıca Hyundai Ioniq 6, Polestar 2 ve BMW i4 gibi iddialı rakipler yer alıyor.
Üçüncü model hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan Jenkins, üçüncü modelin bir station wagon olma ihtimali bulunmadığını söyledi. Jenkins, bu segmentte otomobil geliştirecek kadar yeterli bir büyüme olmadığını şu sözlerle ifade etti:
"Elbette bunu araştırdık. Herkes, ben, tüm mühendisler, hepimiz büyük station wagon hayranıyız. Yıllar içinde Audi'nin bir sürü station wagon modeline sahip oldum. Ancak Avrupa'da bile ölmekte olan bir segment. Meraklıları performanslı station wagonların harika olduğunu düşünüyor fakat yine de büyümeye dair somut bir kanıt yok."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.