Lucid, üç yeni elektrikli model üzerinde çalıştığını onayladı

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Tam Boyutta Gör Mevcut ürün gamında Air ve Gravity gibi lüks ve pahalı modeller bulunduran Lucid, daha erişilebilir modeller için çalışmalara başladı. Şirketin 50 bin doların altında fiyatla Tesla Model Y rakibi bir model çıkaracağı zaten biliniyor. Ancak gelen haberler bunun fazlası olduğu yönünde.

Lucid Motors CEO'su Peter Rawlinson, Model Y rakibi otomobil hakkında kesin konuşurken diğer modeller hakkında ipucu vermekle yetindi. Monterey Otomobil Haftası'nda basına konuşan tasarımdan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Derek Jenkins ise markanın üç yeni modelden oluşan "orta ölçekli planı" olduğunu söyledi.

Bu modellerden ilki yukarıda sözünü ettiğimiz Model Y rakibi olacak. İkinci modelin ise Model 3 boyutlarında bir sedan olacağı düşünülüyor. Bu segmentte ayrıca Hyundai Ioniq 6, Polestar 2 ve BMW i4 gibi iddialı rakipler yer alıyor.

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Üçüncü model hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan Jenkins, üçüncü modelin bir station wagon olma ihtimali bulunmadığını söyledi. Jenkins, bu segmentte otomobil geliştirecek kadar yeterli bir büyüme olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Elbette bunu araştırdık. Herkes, ben, tüm mühendisler, hepimiz büyük station wagon hayranıyız. Yıllar içinde Audi'nin bir sürü station wagon modeline sahip oldum. Ancak Avrupa'da bile ölmekte olan bir segment. Meraklıları performanslı station wagonların harika olduğunu düşünüyor fakat yine de büyümeye dair somut bir kanıt yok."

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