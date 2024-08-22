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    Lucid, üç yeni elektrikli model üzerinde çalıştığını onayladı

    Yeni orta seviye Lucid elektrikli otomobiller, markanın 75 bin dolardan başlayan Air ve Gravity modellerine kıyasla daha erişilebilir olacak.                     
    Lucid, üç yeni elektrikli model üzerinde çalıştığını onayladı Tam Boyutta Gör
    Mevcut ürün gamında Air ve Gravity gibi lüks ve pahalı modeller bulunduran Lucid, daha erişilebilir modeller için çalışmalara başladı. Şirketin 50 bin doların altında fiyatla Tesla Model Y rakibi bir model çıkaracağı zaten biliniyor. Ancak gelen haberler bunun fazlası olduğu yönünde.

    Lucid Motors CEO'su Peter Rawlinson, Model Y rakibi otomobil hakkında kesin konuşurken diğer modeller hakkında ipucu vermekle yetindi. Monterey Otomobil Haftası'nda basına konuşan tasarımdan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Derek Jenkins ise markanın üç yeni modelden oluşan "orta ölçekli planı"  olduğunu söyledi.

    Bu modellerden ilki yukarıda sözünü ettiğimiz Model Y rakibi olacak. İkinci modelin ise Model 3 boyutlarında bir sedan olacağı düşünülüyor. Bu segmentte ayrıca Hyundai Ioniq 6, Polestar 2 ve BMW i4 gibi iddialı rakipler yer alıyor.

    Üçüncü model hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan Jenkins, üçüncü modelin bir station wagon olma ihtimali bulunmadığını söyledi. Jenkins, bu segmentte otomobil geliştirecek kadar yeterli bir büyüme olmadığını şu sözlerle ifade etti:

    "Elbette bunu araştırdık. Herkes, ben, tüm mühendisler, hepimiz büyük station wagon hayranıyız. Yıllar içinde Audi'nin bir sürü station wagon modeline sahip oldum. Ancak Avrupa'da bile ölmekte olan bir segment. Meraklıları performanslı station wagonların harika olduğunu düşünüyor fakat yine de büyümeye dair somut bir kanıt yok."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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