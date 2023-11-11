Lucid Air artık diğer elektrikli araçları şarj edebilecek

Amerika merkezli şirket bu yeni teknolojiyi tanıtmak için otomobilin bir Tesla'yı nasıl şarj ettiğini gösterdi. Lucid Air sahipleri en son kablosuz (OTA) güncellemeyi aldıktan sonra diğer araçları (farklı markalar da dahil) 9.6 kW'a kadar hızlarda şarj edebilecek.
Enerji, ev şebekesine de aktarılabilecek
Elektrik paylaşımı Lucid'in çift yönlü Wunderbox şarj teknolojisi ve her Lucid Air'de zaten yerleşik olarak bulunan özel yazılım sayesinde mümkün oluyor. Yeni özellik, Lucid Air'ın diğer elektrikli araçlara yaklaşık bir saat içinde 38 ila 64 km menzil eklemesine olanak tanıyacak.
Sürücüler otomobilin bataryasındaki elektriği sadece diğer araçlara değil, aynı zamanda ev şebekesine de aktarabilecekler. Elektrik paylaşımı özellikle elektrikli araç şarj noktalarının yetersiz olduğu durumlarda faydalı olacak bir teknoloji olarak öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.