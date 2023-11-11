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    Anlık Bildirim

    Lucid Air artık diğer elektrikli araçları şarj edebilecek

    Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Lucid, RangeXchange teknolojisini duyurdu. Şirketin Air isimli elektrikli sedanı artık diğer elektrikli araçları doğrudan şarj edebilecek.
    Lucid Air artık diğer elektrikli araçları şarj edebilecek Tam Boyutta Gör
    Lucid Air otomobiller artık bataryalarındaki enerjiyi özel bir kablo aracılığıyla diğer elektrikli araçlarla paylaşabilecek. Elektrikli sedanın, RangeXchange teknolojisi sayesinde diğer elektrikli araçlara güç vererek onlara menzil kazandırabileceği açıklandı.

    Amerika merkezli şirket bu yeni teknolojiyi tanıtmak için otomobilin bir Tesla'yı nasıl şarj ettiğini gösterdi. Lucid Air sahipleri en son kablosuz (OTA) güncellemeyi aldıktan sonra diğer araçları (farklı markalar da dahil) 9.6 kW'a kadar hızlarda şarj edebilecek.

    Lucid Air artık diğer elektrikli araçları şarj edebilecek Tam Boyutta Gör

    Enerji, ev şebekesine de aktarılabilecek

    Elektrik paylaşımı Lucid'in çift yönlü Wunderbox şarj teknolojisi ve her Lucid Air'de zaten yerleşik olarak bulunan özel yazılım sayesinde mümkün oluyor. Yeni özellik, Lucid Air'ın diğer elektrikli araçlara yaklaşık bir saat içinde 38 ila 64 km menzil eklemesine olanak tanıyacak.

    Sürücüler otomobilin bataryasındaki elektriği sadece diğer araçlara değil, aynı zamanda ev şebekesine de aktarabilecekler. Elektrik paylaşımı özellikle elektrikli araç şarj noktalarının yetersiz olduğu durumlarda faydalı olacak bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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