Tam Boyutta Gör Lucid Air otomobiller artık bataryalarındaki enerjiyi özel bir kablo aracılığıyla diğer elektrikli araçlarla paylaşabilecek. Elektrikli sedanın, RangeXchange teknolojisi sayesinde diğer elektrikli araçlara güç vererek onlara menzil kazandırabileceği açıklandı.

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Amerika merkezli şirket bu yeni teknolojiyi tanıtmak için otomobilin bir Tesla'yı nasıl şarj ettiğini gösterdi. Lucid Air sahipleri en son kablosuz (OTA) güncellemeyi aldıktan sonra diğer araçları (farklı markalar da dahil) 9.6 kW'a kadar hızlarda şarj edebilecek.

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Enerji, ev şebekesine de aktarılabilecek

Elektrik paylaşımı Lucid'in çift yönlü Wunderbox şarj teknolojisi ve her Lucid Air'de zaten yerleşik olarak bulunan özel yazılım sayesinde mümkün oluyor. Yeni özellik, Lucid Air'ın diğer elektrikli araçlara yaklaşık bir saat içinde 38 ila 64 km menzil eklemesine olanak tanıyacak.

Sürücüler otomobilin bataryasındaki elektriği sadece diğer araçlara değil, aynı zamanda ev şebekesine de aktarabilecekler. Elektrik paylaşımı özellikle elektrikli araç şarj noktalarının yetersiz olduğu durumlarda faydalı olacak bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

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Lucid Air artık diğer elektrikli araçları şarj edebilecek