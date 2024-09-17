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    Anlık Bildirim

    Renault, elektrikli panelvan konseptini tanıttı: Renault Estafette

    Renault, 2026'da piyasaya çıkacak elektrikli panelvanının ön izlemesi olan Estafatte isimli konsept modelini tanıttı. Eğlenceli tasarıma sahip araç, şehir içi kargo taşımacılığı için geliştirildi.
    Renault elektrikli panelvan konseptini tanıttı: Renault Estafette Tam Boyutta Gör
    Renault, 2026'da piyasaya çıkacak elektrikli panelvanının ön izlemesi niteliğinde olan Estafatte isimli konsept modelini tanıttı. Renault 5 ve R17 modelleri gibi geçmişten ilham alan model, bu araçlar kadar retro görünmese de yuvarlak farlarıyla geçmişe göz kırpıyor.

    Renault Estafette Van neler sunuyor?

    Estafette, Volvo ve lojistik devi CMA CGM Group ile birlikte geliştirilen FlexEVan platformu üzerinde oluşturuldu. 4.870 mm uzunluğa sahip araç, şehir içi kargo taşımacılığında kullanılmak üzere geliştirildi. 7,1 metreküp yük taşıma hacmine sahip van, 2.590 mm ile alışılmadık derecede yüksek bir araç. Bu yüksekliğin sebebiyse, sürücülerin şöför koltuğundan kalkıp araç içerisinde rahatça hareket ederek kargo bölmesine geçip kargolara erişebilmesini sağlamak. Arka taraftaki kepenk şeklinde kapı kargo yüklemek için kullanılırken, teslimat için ön kapılar kullanılıyor. Böylece kargo teslimat sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.

    Renault elektrikli panelvan konseptini tanıttı: Renault Estafette Tam Boyutta Gör

    Renault elektrikli panelvan konseptini tanıttı: Renault Estafette Tam Boyutta Gör

    Renault, eğlenceli tasarıma ve renk seçimlerine sahip panelvanın, geleneksel olarak sıkıcı ve soğuk tasarıma sahip ticari araç anlayışını değiştirmek üzere tasarlandığını söylüyor. Aynı anlayışı iç mekanda da sürdüren Renault, orta konsolda 12 inçlik multimedya ekranına ve dijital yan aynalara yer vermiş. Ekranın altında ve direksiyon simidinde favori uygulamaları kaydetmek için için widget'ların bulunması da ilginç detaylardan biri.

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    Fransız üretici, aracın batarya ve güç ünitesi hakkında bir bilgi paylaşmadı ancak aracın şehir için kullanım için üretildiği göz önüne alındığında, büyük bataryaya ve güçlü motorlara sahip olmayacağını söyleyebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 18 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 18 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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