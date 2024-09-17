Renault, elektrikli panelvan konseptini tanıttı: Renault Estafette

Renault Estafette Van neler sunuyor?
Estafette, Volvo ve lojistik devi CMA CGM Group ile birlikte geliştirilen FlexEVan platformu üzerinde oluşturuldu. 4.870 mm uzunluğa sahip araç, şehir içi kargo taşımacılığında kullanılmak üzere geliştirildi. 7,1 metreküp yük taşıma hacmine sahip van, 2.590 mm ile alışılmadık derecede yüksek bir araç. Bu yüksekliğin sebebiyse, sürücülerin şöför koltuğundan kalkıp araç içerisinde rahatça hareket ederek kargo bölmesine geçip kargolara erişebilmesini sağlamak. Arka taraftaki kepenk şeklinde kapı kargo yüklemek için kullanılırken, teslimat için ön kapılar kullanılıyor. Böylece kargo teslimat sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.
Renault, eğlenceli tasarıma ve renk seçimlerine sahip panelvanın, geleneksel olarak sıkıcı ve soğuk tasarıma sahip ticari araç anlayışını değiştirmek üzere tasarlandığını söylüyor. Aynı anlayışı iç mekanda da sürdüren Renault, orta konsolda 12 inçlik multimedya ekranına ve dijital yan aynalara yer vermiş. Ekranın altında ve direksiyon simidinde favori uygulamaları kaydetmek için için widget'ların bulunması da ilginç detaylardan biri.
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Fransız üretici, aracın batarya ve güç ünitesi hakkında bir bilgi paylaşmadı ancak aracın şehir için kullanım için üretildiği göz önüne alındığında, büyük bataryaya ve güçlü motorlara sahip olmayacağını söyleyebiliriz.
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...