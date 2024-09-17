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Tam Boyutta Gör Renault, 2026'da piyasaya çıkacak elektrikli panelvanının ön izlemesi niteliğinde olan Estafatte isimli konsept modelini tanıttı. Renault 5 ve R17 modelleri gibi geçmişten ilham alan model, bu araçlar kadar retro görünmese de yuvarlak farlarıyla geçmişe göz kırpıyor.

Renault Estafette Van neler sunuyor?

Estafette, Volvo ve lojistik devi CMA CGM Group ile birlikte geliştirilen FlexEVan platformu üzerinde oluşturuldu. 4.870 mm uzunluğa sahip araç, şehir içi kargo taşımacılığında kullanılmak üzere geliştirildi. 7,1 metreküp yük taşıma hacmine sahip van, 2.590 mm ile alışılmadık derecede yüksek bir araç. Bu yüksekliğin sebebiyse, sürücülerin şöför koltuğundan kalkıp araç içerisinde rahatça hareket ederek kargo bölmesine geçip kargolara erişebilmesini sağlamak. Arka taraftaki kepenk şeklinde kapı kargo yüklemek için kullanılırken, teslimat için ön kapılar kullanılıyor. Böylece kargo teslimat sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.

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Renault, eğlenceli tasarıma ve renk seçimlerine sahip panelvanın, geleneksel olarak sıkıcı ve soğuk tasarıma sahip ticari araç anlayışını değiştirmek üzere tasarlandığını söylüyor. Aynı anlayışı iç mekanda da sürdüren Renault, orta konsolda 12 inçlik multimedya ekranına ve dijital yan aynalara yer vermiş. Ekranın altında ve direksiyon simidinde favori uygulamaları kaydetmek için için widget'ların bulunması da ilginç detaylardan biri.

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Fransız üretici, aracın batarya ve güç ünitesi hakkında bir bilgi paylaşmadı ancak aracın şehir için kullanım için üretildiği göz önüne alındığında, büyük bataryaya ve güçlü motorlara sahip olmayacağını söyleyebiliriz.

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Renault elektrikli panelvan konseptini tanıttı: Renault Estafette