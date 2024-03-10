2024 Ford E-Transit, daha büyük batarya ve daha yüksek şarj hızıyla tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Ford, E-Transit'i daha büyük bir 89kWh batarya paketi ile güncelledi. Yeni E-Transit konfigürasyona bağlı olarak %30 daha fazla menzil ile daha hızlı DC ve AC şarj sunuyor.

2024 Ford E-Transit özellikleri

Daha önceki Ford E-Transit, 67 kWh batarya kapasitesinde sahipti. %33 arttırılan kapasiteyle aracın menzili Amerikan EPA standardına göre 256 km'ye çıkmış durumda. Şuan için ABD pazarında satışa sunulacak olan güncellenmiş E-Transit'in WLTP menzil rakamları belli değil. Ülkemizde de satılan 68 kWh batarya kapasiteli mevcut modelin 315 km WLTP menzili sunduğunu belirtelim. Yeni model ile WLTP menzilinin 400 km'nin üzerinde olmasını bekleyebiliriz.

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Yeni E-Transit'in DC şarj hızında da önemli bir gelişme kaydedilmiş. Mevcut modeldeki 115 kW şarj hızı 176 kW'a çıkarılmış durumda. AC şarj hızı da 11.3 kW'tan 14.3 kW'a yükseltilmiş. Yeni model aynı zamanda ABD'de standart hale gelen Tesla'nın NACS şarj standartına destek sunacak, ancak aracın üzerinde CCS portu bulunmaya devam edecek.

2024 model Ford E-Transit, ABD'de önceki modelden 1.100 dolar daha yüksek olan 51.095 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak. Aynı zamanda 7.500 dolarlık federal elektrikli araç indiriminden de yararlanabiliyor.

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2024 Ford E-Transit, daha büyük batarya ile tanıtıldı