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    Anlık Bildirim

    2024 Ford E-Transit, daha büyük batarya ve daha yüksek şarj hızıyla tanıtıldı

    Ford, E-Transit'i daha büyük bir batarya paketi ile güncelledi. Yeni E-Transit konfigürasyona bağlı olarak %30 daha fazla menzil ile daha hızlı DC ve AC şarj sunuyor.
    2024 Ford E-Transit, daha büyük batarya ile tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Ford, E-Transit'i daha büyük bir 89kWh batarya paketi ile güncelledi. Yeni E-Transit konfigürasyona bağlı olarak %30 daha fazla menzil ile daha hızlı DC ve AC şarj sunuyor.

    2024 Ford E-Transit özellikleri

    Daha önceki Ford E-Transit, 67 kWh batarya kapasitesinde sahipti. %33 arttırılan kapasiteyle aracın menzili Amerikan EPA standardına göre 256 km'ye çıkmış durumda. Şuan için ABD pazarında satışa sunulacak olan güncellenmiş E-Transit'in WLTP menzil rakamları belli değil. Ülkemizde de satılan 68 kWh batarya kapasiteli mevcut modelin 315 km WLTP menzili sunduğunu belirtelim. Yeni model ile WLTP menzilinin 400 km'nin üzerinde olmasını bekleyebiliriz.

    Yeni E-Transit'in DC şarj hızında da önemli bir gelişme kaydedilmiş. Mevcut modeldeki 115 kW şarj hızı 176 kW'a çıkarılmış durumda. AC şarj hızı da 11.3 kW'tan 14.3 kW'a yükseltilmiş. Yeni model aynı zamanda ABD'de standart hale gelen Tesla'nın NACS şarj standartına destek sunacak, ancak aracın üzerinde CCS portu bulunmaya devam edecek.

    2024 model Ford E-Transit, ABD'de önceki modelden 1.100 dolar daha yüksek olan 51.095 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak. Aynı zamanda 7.500 dolarlık federal elektrikli araç indiriminden de yararlanabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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