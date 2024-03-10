2024 Ford E-Transit, daha büyük batarya ve daha yüksek şarj hızıyla tanıtıldı

2024 Ford E-Transit özellikleri
Daha önceki Ford E-Transit, 67 kWh batarya kapasitesinde sahipti. %33 arttırılan kapasiteyle aracın menzili Amerikan EPA standardına göre 256 km'ye çıkmış durumda. Şuan için ABD pazarında satışa sunulacak olan güncellenmiş E-Transit'in WLTP menzil rakamları belli değil. Ülkemizde de satılan 68 kWh batarya kapasiteli mevcut modelin 315 km WLTP menzili sunduğunu belirtelim. Yeni model ile WLTP menzilinin 400 km'nin üzerinde olmasını bekleyebiliriz.
Yeni E-Transit'in DC şarj hızında da önemli bir gelişme kaydedilmiş. Mevcut modeldeki 115 kW şarj hızı 176 kW'a çıkarılmış durumda. AC şarj hızı da 11.3 kW'tan 14.3 kW'a yükseltilmiş. Yeni model aynı zamanda ABD'de standart hale gelen Tesla'nın NACS şarj standartına destek sunacak, ancak aracın üzerinde CCS portu bulunmaya devam edecek.
2024 model Ford E-Transit, ABD'de önceki modelden 1.100 dolar daha yüksek olan 51.095 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak. Aynı zamanda 7.500 dolarlık federal elektrikli araç indiriminden de yararlanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.