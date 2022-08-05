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    Elektrikli MG4'ün yurt dışı fiyatları belli oldu

    Önümüzdeki ay İngiltere'de satışa sunulması planlanan elektrikli MG4'ün fiyatı ve özellikleri açıklandı. MG4'ün 2023 yılında Türkiye yollarına çıkması bekleniyor.
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    Elektrikli MG4'ün yurt dışı fiyatları belli oldu
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    Önümüzdeki dönemde Türkiye'de de satışa sunulmasını beklediğimiz MG4 elektrikli hatchback'in yurt dışı fiyatı belli oldu. İngiltere'de SE ve Trophy olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satılacak olan MG4'ün fiyatı 25,995 Pound'dan başlıyor.

    Elektrikli MG4'ün giriş seviyesinde 51 kWsa'lik batarya paketiyle 350 kilometre sürüş menzili sunuluyor. Söz konusu modelde otomatik LED farlar, klima, 17 inç alaşımlı jantlar, adaptif hız sabitleyici, arka park sensörleri ve MG Pilot Sürücü Destek Sistemi standart olarak bulunuyor.

    Tüm MG4 modellerinde 10.25 inç multimedya ekranı ve 7 inç dijital gösterge ekranının yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto desteği mevcut. SE donanım seviyesini ayrıca 450 kilometre menzil sunan 64 kWsa batarya ile de tercih etmek mümkün ancak fiyat 28,495 Pound'a yükseliyor. Büyük bataryalı modellerin önünde aerodinamik verimliliğe %30, menzile %10 oranında katkı sağladığı belirtilen aktif kapakçıklar mevcut.

    Elektrikli MG4'ün yurt dışı fiyatları belli oldu
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    MG4 Trophy ise 31,495 Pound'dan başlıyor ve 64 kWsa batarya paketiyle 435 kilometre menzil sunuyor. Bu versiyonda kör nokta uyarı sistemi, trafik uyarısı ve şerit değiştirme yardımcısı dahil olmak üzere daha fazla güvenlik teknolojisi bulunuyor. Diğer özellikler arasında koyu arka camlar, arka spoyler, çift dış renk kombinasyonu, deri döşeme, ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz cep telefonu şarjı, uydu navigasyon, anahtarsız giriş ve 360 derece kamera bulunuyor.

    Beyaz, mavi, siyah, gri, turuncu ve kırmızı dış renk seçenekleriyle tercih edilebilen MG4'te 125 kW ve 150 kW'lık motor seçenekleri bulunuyor ve aracın son hızı 160 km/s ile sınırlı. SAIC Motors'un Modular Ölçeklenebilir Platform (MSP) adını verdiği platform üzerine inşa edilen modelin uzunluğu 4.287 mm, genişliği 1.835 mm ve yüksekliği de 1.504 mm olarak açıklandı.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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