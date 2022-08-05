MASFED: 'İkinci el araç satışları durma noktasına geldi'

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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Çip krizi sebebiyle üretimde yaşanan aksamaların ve lojistik sorunlarının yanı sıra son günlerde gündeme gelen ÖTV indirimi beklentisinin de piyasayı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Erkoç, yaşanan belirsizliğin sektörde güvensiz bir ortam oluşturduğuna dikkat çekerek, satışları durma noktasını getirdiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde, geçen senenin ilk 6 ayına göre pazarda yüzde 35’e yakın yukarı yönlü bir değişim yaşandığını söyleyen Erkoç, ‘’2021 yılının ilk 6 ayında 2 milyon 347 bin 440 adet olarak gerçekleşen ikinci el pazarı, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 166 bin 964 adet olarak gerçekleşti. 2021’in Haziran ayında 575 bin 335 adet araç el değiştirirken, bu rakam 2022’nin aynı ayında 710 bin 88 adet oldu. Yaz aylarının gelmesi ve bayramın yaklaşması sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı. Ancak şu an piyasa durma noktasına geldi, sektörde durağan günler yaşanıyor’’ diye konuştu.

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Sektörü olumsuz etkileyen ve fiyat artışlarına sebebiyet veren birçok etmen olduğuna dikkat çeken Erkoç, şu değerlendirmelerde bulundu:

‘’Maliyet artışları, döviz kurunun dalgalı seyri ve doğal olarak arz talep dengesinde yaşanan sıkıntılar, sektörü olumsuz etkilerken, vatandaşlarımızın otomobil sahibi olmasını da zorlaştırdı. Pandemi sebebiyle yaşanan çip krizi ve lojistik sıkıntısı da hala devam ediyor. Piyasaya araç girişinin olmamasının yanında stokçuluk yapılması da fiyatları yükselten etmenlerden biri… Bu sorunların yanı sıra son dönemde gündeme gelen ÖTV indirimi söylentileri de tüketicilerin beklemede kalmasına sebep oldu. Günümüz koşullarında kısa vadede ÖTV indiriminin yapılacağını ya da fiyatların düşeceğini düşünmüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını ötelememeleri ve fiyatlar daha da artmadan araçlarını almalarını tavsiye ediyoruz.’’

Erkoç, Temmuz ayı itibariyle yetki belgesinin de zorunlu olduğunu hatırlatarak, ikinci el araç sektöründeki sorunların giderilmesi için yönetmeliğin bir an önce uygulanması gerektiğini ifade etti. Erkoç, ‘’Her defasında gündeme getirmeye çalıştığımız gibi ikinci el araç ticaretine yönelik düzenleme uygulanmaya başlandığı takdirde devletin vergi kaybının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecektir. Denetimlerin yapılmaması fiyatların artmasına da sebep oluyor. Meslekle alakası olmayan kişiler, hiçbir vergi ödemeden araç alıp satıyor ve piyasanın fiyat dengesi bozuluyor. Ayrıca yurtdışından bazı firmaların büyük sermaye ile ülkemize gelerek piyasadaki tüm araçları toplayıp stokçuluk yapması da fiyat artışlarında büyük bir etmen. MASFED olarak kayıt dışılık ve stokçulukla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bununla ilgili mağduriyet yaşayanlar çağrı merkezimizi arayabilirler’’ dedi.

Geçici olarak yapılacak ikinci el araç ithalatı çözüm olabilir

Enflasyon artışının ve piyasada yaşanan sıkıntıların fiyat da yükselmesine sebep olduğunu vurgulayan Erkoç, ‘’Geçmiş yıllarda ikinci el araç ithalatına izin verilmişti. Tüm vergilerin alınması koşuluyla, yerli üretimi etkilemeyecek şekilde tekrar hayata geçirilecek bu uygulamayla piyasaya araç girişi olacağı için fiyatların stabil kalması, hatta geri gelmesi mümkün olacaktır. Tek seferlik olarak, 3 yaşa kadar, belli koşullarda hayata geçirilecek ikinci el araç ithalatı araç tedarik sorununu ortadan kaldıracağı için piyasayı rahatlatacaktır’’ ifadelerini kullandı.

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MASFED: "İkinci el araç satışları durma noktasına geldi"