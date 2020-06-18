2020 Mercedes-AMG E 63 ailesi yenilenen yüzüyle sahnede

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Geçtiğimiz aylarda 2020 Mercedes-Benz E-Serisi ve AMG E 53’ü görücüye çıkaran Alman marka, şimdi de aynı makyaj operasyonundan nasibini alan Mercedes-AMG E 63 Sedan ve Wagon ile karşımızda.

Makyajlı AMG E 63’ün ön bölümünde, tıpkı standart E-Serisi’nde olduğu gibi yeni LED farlar bulunuyor. Bunun yanı sıra revize edilen Panamericana ızgara, büyük hava girişlerine ev sahipliği yapan agresif tampon ve aracın kaslı görüntüsüne vurgu yapan çizgilere sahip motor kaputu da makyajlı AMG E 63’ün dikkat çeken detayları arasında. Tamponun en altındaki gümüş renkli ön splitter’ı da ekstra paketlerle parlak siyah veya karbon fiber hale getirmek mümkün.

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Makyajlı AMG E 63’ün arka tarafındaki en büyük değişim, standart versiyonda da olduğu gibi daha ince ve açılı bir şekle kavuşturulan yeni stop lambaları. Station wagon versiyonundaki stop lambalarının şekli makyaj öncesi modelle aynı fakat grafiklerinde sedan modeldeki yeni stoplarla uyum sağlayacak biçimde değişiklikler yapılmış. Ayrıca, söz konusu aydınlatmaları birbirine bağlayan krom şerit, siyah bagaj spoyleri ve dört büyük egzoz çıkışına ev sahipliği yapan parlak siyah difüzör de dikkat çeken detaylardan.

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2020 Mercedes-AMG E 63 ailesinin kabin yerleşimi eskiye göre çok da farklı değil. Büyük bir dokunmatik ekran, touchpad ya da sesli komutla kullanılabilen en güncel MBUX bilgi-eğlence sistemi, iç mekandaki en büyük yeniliklerden. Ayrıca, geçtiğimiz aylarda standart E-Serisi’nde gördüğümüz yeni direksiyonu da bu alandaki yeniliklere dahil etmek mümkün.

Makyajlı AMG E 63 ailesinin kalbinde AMG 4.0 litre V8 biturbo motor bulunuyor. Giriş seviyesi sedan ve station wagon versiyonlarda 571 beygir ve 750 Nm tork üreten motor, AMG E 63 S’te ise 612 beygir ve 850 Nm tork değerlerine sahip. 2020 AMG E 63 S’in sedan gövde tipinde 0-100 km/s hızlanması 3.4 saniye, AMG E 63’ün ise 3.5 saniye olarak açıklandı. Station wagon gövde tipindeki hızlanma değerleri ise sırasıyla 3.5 saniye ve 3.6 saniye.

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2020 Mercedes-AMG E 63 versiyonlarının tamamında AMG SpeedShift 9 ileri şanzıman ve Drift moduna sahip 4Matic+ dört tekerlekten çekiş sistemi standart. Bunun yanı sıra, makyaj öncesi modelde bulunan AMG Ride Control+ süspansiyon sistemi de özellikler arasında. Comfort, Sport ve Sport+ modlarına sahip olan bu sistem, aracın yüksekliğini seçilen mod için optimum değerlere getirerek sürüş deneyimini artırıyor.

2020 Mercedes-AMG E 63’te ön tarafta 6 pistonlu kaliperler ve 391 mm fren diskleri, arka tarafta ise tek pistonlu yüzer kaliperler ve 360 mm fren diskleri görev yapıyor. Her zaman olduğu gibi AMG karbon seramik frenler de opsiyon listesinde.

2020 Mercedes-AMG E 63 ailesinin fiyatları ve satışa sunulacağı tarihe dair henüz bilgi verilmedi.

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