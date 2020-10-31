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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Nissan Ariya'nın ilk prototipleri Avrupa'ya ulaştı

    Avrupalı tüketicinin dikkatini elektrikli SUV modeli Nissan Ariya'nın üzerine çekmek isteyen Japon marka ilk prototipleri bölgeye gönderdi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Japon markanın 20 ayda 10 yeni model stratejisinin en önemli parçalarından biri olan elektrikli Nissan Ariya, bundan üç ay önce resmi olarak tanıtılmıştı. Şirket ilk prototiplerin Avrupa'ya ulaştığını bir 'kutu açılış' videosu paylaşarak duyurdu.

    Nissan Ariya'nın üretim versiyonuna ait prototiplerin Avrupa'ya ulaşmasıyla birlikte elektrikli SUV ilk kez bu bölgeye ayak basmış oldu. Nissan Avrupa tarafından yapılan açıklamada, söz konusu prototiplerin heyecan yaratmak ve tüketicinin ilgisini çekmek amacıyla Avrupa'ya getirildiği belirtildi. Şov aracı olarak sergilenecek araçlardan bazıları test amacıyla da kullanılacak.

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    Avrupa'da 2021'in ikinci yarısından itibaren satışa sunulması planlanan Nissan Ariya'nın arkadan çekişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere toplam 5 farklı versiyonu bulunacak. Arkadan çekişli olan giriş seviyesinde 215 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile 65 kWh'lık batarya paketi bulunacak. Söz konusu model 450 kilometre sürüş menzili sunacak.

    Elektrikli Nissan Ariya'nın ilk prototipleri Avrupa'ya ulaştı
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    Daha güçlü ve daha uzun menzilli bir arkadan itişli versiyon arayanların ihtiyacına da 90 kWh'lık batarya ile donatılan versiyon cevap verecek. Nissan Ariya'nın bu versiyonu Japonya'daki ölçümlere göre 610 kilometre menzil sunacak ve 239 beygir güç üreten bir elektrik motoruna sahip olacak.

    Dört tekerlekten çekişli versiyonların giriş seviyesinde ise toplamda 335 beygir güç ve 560 Nm tork üreten iki elektrik motoru bulunacak. Batarya kapasitesi ise tek motorlu kardeşiyle aynı yani 65 kWh. Söz konusu versiyon, 430 kilometre olarak açıklanan sürüş menzili ile ailenin en az menzilli üyesi olacak.

    Son olarak, Avrupa'daki Nissan Ariya ailesinin en tepesinde toplamda 389 beygir güç ve 600 Nm tork sunan iki elektrik motoruna sahip bir versiyon bulunacak. 90 kWh'lık batarya paketine sahip olacağı açıklanan bu versiyon tek şarjla 580 kilometre sürüş menzili sunacak.



    https://europe.nissannews.com/en-GB/releases/nissan-ariya-is-touching-ground-in-europe Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    ZillaKami

    İlginç.

    2 saat önce
    Sky_Vision

    bu saçma sapan videoyu kapatmayı bilen varsa lütfen yazsın. sabah akşam aynı saçmalığı görmekten yüreğim daralıyor.

    2 saat önce
    ehiamico

    harika gözüküor

    3 saat önce
    aycibin

    martı ya da at eti gibi olmaz

    6 saat önce
    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    14 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    19 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 gün önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    2 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Renaulttan kurtulmadıkça düzelmez nissan bi ara öndeki logoları metalden değil baskıdandı :D
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