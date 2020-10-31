Elektrikli Nissan Ariya'nın ilk prototipleri Avrupa'ya ulaştı

Japon markanın 20 ayda 10 yeni model stratejisinin en önemli parçalarından biri olan elektrikli Nissan Ariya, bundan üç ay önce resmi olarak tanıtılmıştı. Şirket ilk prototiplerin Avrupa'ya ulaştığını bir 'kutu açılış' videosu paylaşarak duyurdu.

Nissan Ariya'nın üretim versiyonuna ait prototiplerin Avrupa'ya ulaşmasıyla birlikte elektrikli SUV ilk kez bu bölgeye ayak basmış oldu. Nissan Avrupa tarafından yapılan açıklamada, söz konusu prototiplerin heyecan yaratmak ve tüketicinin ilgisini çekmek amacıyla Avrupa'ya getirildiği belirtildi. Şov aracı olarak sergilenecek araçlardan bazıları test amacıyla da kullanılacak.

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Avrupa'da 2021'in ikinci yarısından itibaren satışa sunulması planlanan Nissan Ariya'nın arkadan çekişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere toplam 5 farklı versiyonu bulunacak. Arkadan çekişli olan giriş seviyesinde 215 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile 65 kWh'lık batarya paketi bulunacak. Söz konusu model 450 kilometre sürüş menzili sunacak.

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Daha güçlü ve daha uzun menzilli bir arkadan itişli versiyon arayanların ihtiyacına da 90 kWh'lık batarya ile donatılan versiyon cevap verecek. Nissan Ariya'nın bu versiyonu Japonya'daki ölçümlere göre 610 kilometre menzil sunacak ve 239 beygir güç üreten bir elektrik motoruna sahip olacak.

Dört tekerlekten çekişli versiyonların giriş seviyesinde ise toplamda 335 beygir güç ve 560 Nm tork üreten iki elektrik motoru bulunacak. Batarya kapasitesi ise tek motorlu kardeşiyle aynı yani 65 kWh. Söz konusu versiyon, 430 kilometre olarak açıklanan sürüş menzili ile ailenin en az menzilli üyesi olacak.

Son olarak, Avrupa'daki Nissan Ariya ailesinin en tepesinde toplamda 389 beygir güç ve 600 Nm tork sunan iki elektrik motoruna sahip bir versiyon bulunacak. 90 kWh'lık batarya paketine sahip olacağı açıklanan bu versiyon tek şarjla 580 kilometre sürüş menzili sunacak.

https://europe.nissannews.com/en-GB/releases/nissan-ariya-is-touching-ground-in-europe

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