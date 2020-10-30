2021 Genesis GV70, lüks crossover sınıfının iddialı üyelerinden biri olmaya geldi

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Ürün gamını genişletme konusunda ciddi adımlar atan Genesis, bu yılın başında ilk SUV modeli GV80'i görücüye çıkarmıştı. Koreli marka şimdi de çok daha sportif bir ruha sahip olan 2021 Genesis GV70'in fotoğraflarını paylaştı.

Markanın 'estetik zarafet' isimli tasarım dilini yansıtan 2021 Genesis GV70'in ön bölümünde diğer modellerden aşina olduğumuz büyük ızgara ve dörtlü far grubu dikkat çekiyor. Tamponun alt bölümündeki panjur ve kenarlardaki büyük hava girişleri GV70'e sportif bir hava katarken, bu görünüm farların üstünden başlayıp stoplara kadar devam eden parabolik omuz çizgisi ve geniş çamurluklarla destekleniyor.

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Yandan bakıldığında farklı tasarımlara sahip 21 inçlik jantlarıyla dikkat çeken 2021 Genesis GV70 modellerinin tavanı C sütunundan itibaren coupe modellere benzer biçimde alçalıyor. Arka tarafta ise gövde rengi tavan spoyleri ve dörtlü stop grubu göze çarpıyor. Arka tamponun yapısıysa donanım seviyesine göre değişiyor. Standart GV70 modellerinde gövde rengi difüzör ve köşeli yapıya sahip dikey egzoz çıkışları bulunurken, en tepedeki GV70 Sport modelindeyse yuvarlak egzoz çıkışları yer alıyor.

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2021 Genesis GV70'in iç mekanı da markanın diğer yeni modellerindeki premium havayı sürdürüyor. Buna rağmen minimalist bir yaklaşımın bulunduğu alanda iki kollu direksiyon, dijital gösterge ekranı ve konsolun merkezinde geniş bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Alt kısımda ise iklimlendirme ayarlarının yapıldığı bölüm ve piyano tuşları şeklinde sıralanmış düğmeler bulunuyor. GV70 Sport modelinin de iç mekanı aynı fakat renk teması ve üç kollu direksiyon bu alandaki temel farklılıklar olarak karşımıza çıkıyor.

2021 Genesis GV70'in teknik detayları henüz açıklanmadı. Söz konusu model yıl bitmeden satışa sunulmuş olacak.

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