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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Genesis GV70, lüks crossover sınıfının iddialı üyelerinden biri olmaya geldi

    Koreli markanın diğer yeni modellerine de hayat veren 'estetik zarafet' isimli tasarım diline sahip 2021 Genesis GV70'in iç ve dış tasarımı ortaya çıktı. Lüks crossover yıl bitmeden satışa sunulacak.
    2 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    2021 Genesis GV70, lüks crossover sınıfının iddialı üyelerinden biri olmaya geldi
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    Ürün gamını genişletme konusunda ciddi adımlar atan Genesis, bu yılın başında ilk SUV modeli GV80'i görücüye çıkarmıştı. Koreli marka şimdi de çok daha sportif bir ruha sahip olan 2021 Genesis GV70'in fotoğraflarını paylaştı.

    Markanın 'estetik zarafet' isimli tasarım dilini yansıtan 2021 Genesis GV70'in ön bölümünde diğer modellerden aşina olduğumuz büyük ızgara ve dörtlü far grubu dikkat çekiyor. Tamponun alt bölümündeki panjur ve kenarlardaki büyük hava girişleri GV70'e sportif bir hava katarken, bu görünüm farların üstünden başlayıp stoplara kadar devam eden parabolik omuz çizgisi ve geniş çamurluklarla destekleniyor.

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    Yandan bakıldığında farklı tasarımlara sahip 21 inçlik jantlarıyla dikkat çeken 2021 Genesis GV70 modellerinin tavanı C sütunundan itibaren coupe modellere benzer biçimde alçalıyor. Arka tarafta ise gövde rengi tavan spoyleri ve dörtlü stop grubu göze çarpıyor. Arka tamponun yapısıysa donanım seviyesine göre değişiyor. Standart GV70 modellerinde gövde rengi difüzör ve köşeli yapıya sahip dikey egzoz çıkışları bulunurken, en tepedeki GV70 Sport modelindeyse yuvarlak egzoz çıkışları yer alıyor.

    2021 Genesis GV70, lüks crossover sınıfının iddialı üyelerinden biri olmaya geldi
    Tam Boyutta Gör

    2021 Genesis GV70'in iç mekanı da markanın diğer yeni modellerindeki premium havayı sürdürüyor. Buna rağmen minimalist bir yaklaşımın bulunduğu alanda iki kollu direksiyon, dijital gösterge ekranı ve konsolun merkezinde geniş bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Alt kısımda ise iklimlendirme ayarlarının yapıldığı bölüm ve piyano tuşları şeklinde sıralanmış düğmeler bulunuyor. GV70 Sport modelinin de iç mekanı aynı fakat renk teması ve üç kollu direksiyon bu alandaki temel farklılıklar olarak karşımıza çıkıyor.

    2021 Genesis GV70'in teknik detayları henüz açıklanmadı. Söz konusu model yıl bitmeden satışa sunulmuş olacak.



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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    7 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    12 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    x2yk (x y) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Mercedes halt yesin, bu firmaya baksın da ilham alsın. Tam da kafamdaki tasarım ve çizgileri yapan bir firma çıktı hele çok güzel duruyor ya. Buna servet lazım.
    Mercedes halt yesin, bu firmaya baksın da ilham alsın. Tam da kafamdaki tasarım ve çizgileri yapan bir firma çıktı hele çok güzel duruyor ya. Buna servet lazım....
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    Yanıtla +8
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    Disco Volante 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yeni Mazda 3 ve CX30 modeliyle birlikte son zamanlarda gördüğüm en iyi iç tasarım. Tamamen sade ve şık. Premium diye her tarafı tabletle dolduran Audi ve Mercedes örnek almalı bence



    Ön tasarımı da cok güzel, daha önceki sedan modelinde olduğu gibi.
    Yeni Mazda 3 ve CX30 modeliyle birlikte son zamanlarda gördüğüm en iyi iç tasarım. Tamamen sade ve şık. Premium diye her tarafı tabletle dolduran Audi ve Merce...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    karpuz suyu (asdf asdfg) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Son 1-2 senenin en kaliteli tasarımlarını yapıyor Genesis. 2020 lerin dünya çapında parlayan yıldızı koreliler olacak gibi gözüküyor müthiş bir gelişme gösteriyorlar. İç tasarımını da çok başarılı buldum. 5-6 senedir aynı tarz otomobil görmek sıkmıştı. Hayranlık bırakacak bir tasarım gerçekten 90 lar ve 00 lerin başındaki bmw mercedes tasarımları gibi büyük heyecan uyandırıyor
    Son 1-2 senenin en kaliteli tasarımlarını yapıyor Genesis. 2020 lerin dünya çapında parlayan yıldızı koreliler olacak gibi gözüküyor müthiş bir gelişme gösteriy...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    scanh (Şafak Can Hınıslı) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım aşmış
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    Cihat_, (Cihat ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım olarak iyi görünebilir ama konfor ve teknoloji olarak nasıl bunu çıkınca test edilince göreceğiz, sonuçta karşılarında yüz yıldır lüks otomobil üreten alman markaları var. Fiyat olarak rakiplerine göre ucuz gelirse Asya ve Amerika pazarında iyi satar. Gelmezse mercedes bmw Audi yine pazarı siler süpürür.
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    BOLDVIPER 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    tasarım far cızgılerı harıka gerçekten
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    Mokali Amca 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Seat apacisi gelmiş yine üstteki mesajda her zaman yaptığı gibi boş konuşmaya başlamış. Her şeyi kendi bildiğini sanan, ve kendi aklıyla her mesajında milleti ezmeye çalışan birisi. Sen kimsin de insanların bilgisini, zevkini sorguluyorsun ? Senin Kendi küçük çapında söylediğinin ne önemi var?



    Alayını toplasan balina kasa etmez demiş, kafaya bakın

    Daha ilginci bunu yazacak seviyedeki adam milletin görüşlerini ezmeye çalışıyor. Yakında seni ifşa edeceğim
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    TheCaliph_ 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2015 yilina kadar S serisinin 7 serisinin birebir tasarimini yapistiran markayi ovenleri de gorduk :) Hele 2012 modeline bir bakin :)

    Son senelerde tasarimi cok iyiymis :) Yapma yav DH de gormese boyle bir markanin oldugunu bilmeyen adam Mercedes halt yesin diyor kaldi ki bu marka 1 yuzyildir tasarimiyla asla unutulmayacak damga vurmus bir marka. Alayini toplasan Balina kasa etmez.

    Sosyal medya efsane bir sey gercekten. Sadece oturuyorsun ve 160 yillik otomotiv birikimine sahip Avrupalilara ve Amerikalilara ( buharla calisan arac) laf atiyorsun. Muhtesem gercekten.
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    x2yk (x y) 1 dk. ( Mesaj Silindi ) TheCaliph_
    Caliph boşa kürek çekme, ben Mercedes ten daha iyi daha köklü daha zengin daha büyük bir marka mi dedim de Mercedes ten para alıyormuş gibi savunan moda geçtin, son yıllarda Mercedes BMW yi örnek almış ki tasarımını değiştirdi çift far tasarımı kenara attı önde 4 tane yumurta gibi farlarla saçmalıyordu demek ki çok rahatızmis insanlar tepkilere kulak astı da tasarımda değişime gitti ve iyi de yaptı ama ondan daha iyilerini ondan daha küçük olan firmalar yapıyor daha az ar ge ile daha düşük kapasite ile.

    Bu aracın çizgileri ve son yıllarda Mazda nin çizgileri gayet iyi gidiyor. Bence sen de Mercedes e git söyle paraları çok ya satın alsınlar bu firmaları ya da tasarımcılarını. ;) Ahh Caliph ahhh.
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    karpuz suyu (asdf asdfg) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Son 1-2 senenin en kaliteli tasarımlarını yapıyor Genesis. 2020 lerin dünya çapında parlayan yıldızı koreliler olacak gibi gözüküyor müthiş bir gelişme gösteriyorlar. İç tasarımını da çok başarılı buldum. 5-6 senedir aynı tarz otomobil görmek sıkmıştı. Hayranlık bırakacak bir tasarım gerçekten 90 lar ve 00 lerin başındaki bmw mercedes tasarımları gibi büyük heyecan uyandırıyor
    Yanıtla +5
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    Disco Volante 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yeni Mazda 3 ve CX30 modeliyle birlikte son zamanlarda gördüğüm en iyi iç tasarım. Tamamen sade ve şık. Premium diye her tarafı tabletle dolduran Audi ve Mercedes örnek almalı bence



    Ön tasarımı da cok güzel, daha önceki sedan modelinde olduğu gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    fotifoti (foti ) 37 dk. ( Mesaj Silindi ) Disco Volante
    Ben bu otomobillere doldurulan ekranların kaç yıl dayanacağını, garanti bitince ne olacağını çok merak ediyorum :)
    1 Yanıt Yanıtla
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    x2yk (x y) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Mercedes halt yesin, bu firmaya baksın da ilham alsın. Tam da kafamdaki tasarım ve çizgileri yapan bir firma çıktı hele çok güzel duruyor ya. Buna servet lazım.
    Yanıtla +8
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