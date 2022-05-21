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    Nissan, minik elektriklisi Sakura'yı tanıttı: 180 kilometre menzile sahip

    Japonya'da minik araçlardan oluşan Kei Car sınıfına giren 2022 Nissan Sakura, küçük boyutlarıyla şehir için mobilite için güzel bir alternatif olurken otomatik park gibi zengin donanımlar sunuyor.
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    Elektrikli Nissan Sakura tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Nissan, geçtiğimiz yılki duyurusunda elektrikli mobiliteyi Japon müşterileri için daha erişilebilir kılmak adına elektrikli Kei Car çıkaracağını duyurmuştu. Şirket verdiği sözü tuttu ve Nissan Sakura'yı görücüye çıkardı.

    Yeni Nissan Sakura, özellikleriyle neler sunuyor?

    2022 Nissan Sakura, 2019 yılında tanıtılan IMk konseptinin seri üretim versiyonu. Söz konusu model, adını Japon kültüründe büyük öneme sahip olan Sakura çiçeğinden alıyor. Tasarım olarak konsepte büyük oranda bağlı kalan minik otomobilde panjur yerine geçen siyah panel ve onu çevreleyen ince LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Arka tarafta ise bir bagaj spoyleri, boydan boya uzanan stop grubu ve dikey reflektörler göze çarpıyor.

    Sakura, 3395 mm uzunluğu, 1475 mm genişliği, 1655 mm yüksekliği ve 2495 mm aks mesafesi ile Kei Car sınıfına giriyor. Bu ölçülerle, yükseklik hariç olmakla birlikte Fiat 500'den bile daha küçük olduğunu söylemek mümkün. 2022 Nissan Sakura'nın ağırlığı ise 1080 kg ile Kei Car standartlarının biraz üzerinde. Elbette bunda elektrikli olmasının verdiği etki de büyük.

    Elektrikli Nissan Sakura tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Şehir içinde 180 kilometre menzil

    Nissan elektrikli araç ailesinin en küçük üyesi olan Sakura'da 47 kW - 63 hp güç ve 195 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Eco, Standard ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunan otomobilin azami hızı 130 km/s ile sınırlandırılmış. Rejeneratif fren sistemi kapsamında tek pedallı sürüşün de mümkün olduğu araçta WLTC'ye (şehir içi) göre 180 kilometre menzil sağlayan 20 kWsa batarya bulunuyor.

    2022 Nissan Sakura'yı standart priz üzerinden şarj etmek 8 saat sürüyor. Ancak hızlı şarj ile 40 dakikada yüzde 80 dolum mümkün.

    Japon üretici, minik elektriklisinde yüksek sürüş konforu, sessiz bir kabin ve alçak ağırlık merkezi sayesinde gelişmiş denge vadediyor. Donanımlar ise bu tür bir otomobile göre oldukça iyi. Söz konusu donanımlar arasında ProPILOT Park (otomatik park) gibi sürücü yardımcı sistemleri, 7 inç dijital gösterge ekranı, 9 inç dokunmatik multimedya ekranı, navigasyon ve otomatik klima var. Dört kişilik yaşam alanına sahip olan modelde 107 litre bagaj hacmi bulunuyor.

    2022 Nissan Sakura Japonya'da bu yazdan itibaren satışa çıkacak. Fiyatları 2.333.100 Yen (290 bin TL) ile 2.940.300 Yen (365 bin TL) arasında değişiyor.

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    supervisorberk 3 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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