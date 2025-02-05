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    Otomotivde bomba haber! Nissan ve Honda birleşme görüşmelerini sonlandırdı

    Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, geçtiğimiz aralık ayında birleşme planlarını açıklamıştı. Ancak yeni habere göre Nissan ve Honda arasındaki birleşme görüşmeleri iptal edildi.
    Nissan ve Honda birleşme görüşmelerini sonlandırdı Tam Boyutta Gör
    Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, geçtiğimiz aralık ayında birleşme planlarını açıklamıştı. Japonya’nın ulusal gazetelerinden Nikkei’nin haberine göre, dünya çapında üçüncü en büyük otomotiv üreticisini yaratma potansiyeline sahip bu anlaşma iptal edildi.

    Haberin ardından Nissan hisseleri Tokyo Borsası’nda %4’ün üzerinde değer kaybetti ve işlemleri geçici olarak durduruldu. Öte yandan Honda hisseleri, birleşmenin iptal edilmesinin ardından %8’in üzerinde değer kazanarak yatırımcıların karardan memnun olduğunu gösterdi

    İki şirket arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor

    Nissan ve Honda, geçen yıl birleşme için resmi olarak görüşmelere başladıklarını duyurmuştu. İki şirketin birleşmesi, küresel otomotiv endüstrisinde Çinli BYD ve diğer elektrikli araç üreticilerinin giderek artan rekabetine karşı önemli bir hamle olarak görülüyordu. Ancak sürecin ilerleyen aşamalarında taraflar arasında ciddi anlaşmazlıklar yaşandı.

    Konuya yakın kaynaklara göre Honda, birleşme sonrası Nissan’ın bir yan kuruluş haline gelmesini talep etti. Bunun ciddi görüş ayrılıklarının bir yansıması olduğu belirtildi. Zira başlangıçta iki şirket birleşme ve ortak bir holding kurma olasılıklarını görüşmek üzere bir araya gelmişti.

    Nissan için zor bir dönem

    Bu gelişme, son yıllarda çeşitli krizlerle sarsılan Nissan için yeni zorlukları beraberinde getirebilir. Şirket, yeniden yapılanma sürecinde 9.000 çalışanını işten çıkarmayı ve küresel üretim kapasitesini %20 oranında azaltmayı planlıyordu. Ancak birleşmenin iptali, bu planların nasıl ilerleyeceğine dair belirsizlikler doğurdu. Ayrıca Nissan, ABD-Meksika arasındaki olası gümrük tarifelerinden en çok etkilenecek Japon üreticilerden biri olarak görülüyor. Analistlere göre, bu durum şirketin toparlanma sürecini daha da zorlaştırabilir.

    Bunlara ek olarak bir Nissan sözcüsü Nikkei raporunun şirket tarafından açıklanan bilgilere dayanmadığını ve sürecin Şubat ortasına kadar netleşeceğini söyledi. Honda sözcüsü ise Nissan'dan birleşme için yaptıkları mutabakat zaptından çekilme kararıyla ilgili herhangi bir şey duymadıklarını söyledi.

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    onurkula 1 saat önce

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