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    Anlık Bildirim

    Çinli elektrikli araç Ora Punk Cat'in 544 beygirlik versiyonu ortaya çıktı

    Özellikle ön bölümde Volkswagen Beetle'a benzerliğiyle dikkat çeken Ora Punk Cat'in dört tekerlekten çekişli versiyonu 544 beygir güç üretecek. Bu versiyonda ayrıca farklı bir batarya kullanılacak.
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    Elektrikli Ora Punk Cat'in 544 beygirlik versiyonu ortaya çıktı
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    Çinli Great Wall Motors'un Volkswagen Beetle kopyası olarak anılan yeni modeli Ora Punk Cat, yavaş yavaş üretime hazırlanıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı üzerinde aracın tasarımı ve teknik detaylarıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

    Ora Punk Cat'in iç ve dış tasarımı artık üretime hazır. Baktığımız zaman dış tasarımın Beetle'a büyük oranda benzer olduğunu görüyoruz. Ancak benzerlik bununla sınırlı zira ölçüler ve yaşam alanının ikonik modelle bir alakası yok. Ora Punk Cat, 4749 mm uzunluğa, 1989 mm genişliğe, 1725 mm yüksekliğe ve 2915 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada Beetle'dan 70 cm daha uzun ve 20 cm daha geniş olduğunu söylemek mümkün.

    Elektrikli Ora Punk Cat'in 544 beygirlik versiyonu ortaya çıktı

    Söz konusu modelin teknik detayları da etkileyici. Daha önce Punk Cat'in arkadan itişli versiyonunun 299 beygir güce sahip olacağı açıklanmıştı. Ancak bakanlığın paylaştığı yeni bilgiler, elektrikli otomobilin dört tekerlekten çekişli versiyonunu da ortaya çıkardı. Bu versiyonda toplamda 544 beygir güç üreten iki elektrik motoru kullanılacak.

    Ayrıca, arkadan itişli versiyonda LFP (lityum-demir-fosfat) batarya kullanılırken, bu güçlü versiyonda CATL kaynaklı NMC (nikel-manganez-kobalt) bataryaya yer verilecek. Menzil değeri henüz belli değil ancak dört tekerlekten çekişli versiyonun 2.350 kg ağırlığa sahip olduğu belirtilmiş. Bu da arkadan itişli versiyona göre 105 kg daha ağır olduğu anlamına geliyor.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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