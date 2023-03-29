Elektrikli otomobil fiyatları birkaç yıl içinde yükselebilir

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobiller için en kritik parça lityum ve bunun sonunda ortaya çıkan bataryalar olsa da bir başka kritik komponent daha bulunuyor: Manyetik çelik. Sektör kaynaklı raporlara göre sadece birkaç yıl içinde manyetik çelik üretiminin yetersiz kalacağı söyleniyor. Öte yandan üreticiler de bu alanda rekabet etmek için üretimi artırmaya çalışıyor.

Çelik tedariğinde sorunlar yaşanabilir

Analistler, elektrikli araç motorları için gerekli olan manyetik çelik arzının bu on yılının sonundan önce talebi karşılamakta zorlanabileceğini tahmin ediyor. Manyetik çelik, güç kaybını azalttığı için motorlar, jeneratörler ve transformatörler gibi elektromanyetik cihazlarda kullanılan bir özel çelik türüdür. Bu çelik türü kağıt kalınlığında saclardan oluşuyor. Genellikle bu çeliği çamaşır makineleri veya klimalar gibi şeylere güç veren dönen motorlarda görüyoruz. Bu nedenle manyetik çelik özellikle elektrikli otomobillerin motoru için kritik bir bileşen konumunda.

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Üretim talebe yetişemeyebilir

Wall Street Journal'ın bir haberine göre, yüksek kaliteli manyetik çelik üretimi son derece zorlu bir süreç ve siparişlerin teslimat süreleri zaman zaman bir yıla uzayabiliyor. Şu anda manyetik çeliğin çok büyük bir kısmı Güney Kore, Japonya ve Çin’de üretiliyor. Yüksek kaliteli manyetik çeliğe olan küresel talebin 2027 yılında yüz binlerce tona, 2030 yılında ise bir milyon tonun üzerine çıkacağı söyleniyor. Bunlar sayılar mevcut arzın üzerinde.

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Tam Boyutta Gör Manyetik çelik konusundaki bir diğer sorun ise bunun bir uzmanlık gerektiriyor oluşu. Yani sadece para koyup, yeni bir üretim tesisi açarak arz üretilemiyor. Halihazırda ABD’deki şirketler sektörde rekabet edebilmek ve üretimi artırmak için milyonlarca dolar harcıyor. Yıl sonuna kadar bir fabrikanın faaliyete geçmesi hedefleniyor ancak yeterli üretim verimliliğine ve kalitesine ulaşmak için birkaç yıl gerekeceği belirtiliyor.

Şimdilik elektrikli otomobil fiyatları düşmeye devam ediyor zira lityum ve bakır gibi elektrikli araç bataryalarında kullanılan bileşenlerinin fiyatları yaklaşık yüzde 20 oranında düştü. Tesla bu yıl yaptığı beş fiyat ayarlamasıyla tasarrufları tüketicilere yansıttı. Bu durumun ne kadar süreceği ya da manyetik çelikte yaşanacak sıkıntı sonrasında ne olacağı tam olarak belli değil. Rapor, üretim sıkıntısının yüksek fiyatlar oluşturabileceğini aktarıyor.

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Elektrikli otomobil fiyatları için tehlike! Fiyatlar yükselebilir