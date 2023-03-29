Yeni Kia EV9'un özellikleri açıklandı: 380 hp güç, 541 km'ye kadar menzil

Tam Boyutta Gör Kia, kısa süre önce iç ve dış tasarımını gördüğümüz yeni elektrikli SUV modeli EV9'un ölçülerini, motor seçeneklerini ve diğer özelliklerini paylaştı. Hyundai Motor Group'un E-GMP platformu üzerine inşa edilen 7 kişilik Kia EV9, dördüncü nesil batarya teknolojisiyle donatılan üç farklı güç aktarma sistemiyle geliyor.

2024 Kia EV9, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Kia EV9'un giriş seviyesinde yer alan EV9 RWD Standard versiyonu, 160 kW (215 hp) güç ve 350 Nm tork üreten bir elektrik motorundan güç alıyor. Arka tekerleklere güç veren bu motor, 76,1 kWsa batarya paketi ile kombine ediliyor. Kia EV9, bu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 8,2 saniyede tamamlıyor.

Kia EV9'un ikinci versiyonu ise hem performanstan biraz kısarak hem de daha büyük batarya ile menzile odaklanıyor. Yine arkadan itişli olan bu EV9 RWD Long Range versiyonunda 150 kW (201 hp) güç üreten bir elektrik motoru ve 99,8 kWsa'lik batarya kombinasyonu kullanılmış. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 9,4 saniyede tamamlayan model 19 inç jantlarla WLTP'ye göre 541 km'ye kadar menzil sunuyor.

Tam Boyutta Gör Serinin en tepesinde ise EV9 AWD versiyonu bulunuyor. Toplam 283 kW (380 hp) ve 600 Nm tork üreten iki elektrik motorundan güç alan bu versiyon dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyede tamamlıyor. Eğer bu süre yeterli gelmediyse, daha sonra da alınabilen Boost özelliği maksimum torku 700 Nm'ye çıkararak hızlanma süresini 5,3 saniyeye düşürüyor.

Kia şimdilik diğer iki versiyonun menzil değerlerini açıklamadı ancak 800V ultra hızlı şarj sistemi sayesinde 15 dakikada 240 km'ye yakın menzil elde etmenin mümkün olduğunu belirtti. Kia EV9'da aynı platformu paylaştığı diğer modeller gibi V2L teknolojisi de mevcut. Bu sayede bataryadaki enerjiyi maks 3.68 kW güç çıkışıyla diğer elektronik cihazları şarj etmek veya çalıştırmak için kullanmak mümkün.

Boyutlar

Kia EV9; 5010 mm uzunluğa, 1980 mm genişliğe, 1755 mm yüksekliğe ve 3100 mm aks mesafesine sahip. Bu da onun ABD pazarındaki içten yanmalı motorlu kardeşi Kia Telluride ile oldukça benzer boyutlarda olduğunu gösteriyor ancak %100 elektrikli olmanın getirdiği avantaj ile aks mesafesinde 20 cm fazlası var. Bu sayede 6 veya 7 koltuklu olarak tercih edilebilen EV9, ikinci sırada kaptan koltukların tercih edilmesi halinde bu koltuklar arkaya doğru 180 derece döndürülebiliyor.

Kia EV9, köşeli hatlara sahip büyük bir SUV olmasına rağmen hava sürtünme katsayısı 0.28 olarak açıklandı. 19, 20 veya 21 inç olarak tercih edilebilen aerodinamik jantlar, 3 boyutlu şekillendirilmiş gövde altı kaplaması ve ön tampondaki yenilikçi hava perdeleri gibi detaylarla bu değer elde edilmiş.

EV9, teknoloji konusunda markanın amiral gemisi olacak

Tam Boyutta Gör Yeni Kia EV9'un teknolojik özelliklerine baktığımızda ilk sırada Otoyol Sürüş Asistanı (HDP) göze çarpıyor. Bu özellik, bazı pazarlarda ve sürüş koşullarının elverişli olduğu durumlarda seviye 3 otonom sürüş sistemi sağlayacak. İkisi lidar olmak üzere toplam 15 sensörden destek alan sistem, aracın 360 derece çevresindeki nesneleri tarayıp tespit ederek muhtemel kazaları önlemeyi hedefliyor. Bu özelliğe ilerleyen süreçte EV9 GT-Line versiyonunda yer verilecek.

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Elektrikli SUV'da ayrıca "Kia Connect Store" özelliği de bulunacak. Kullanıcılar bu sistem üzerinden istedikleri dijital özellikleri ve servisleri satın alabilecek ve araçlarını OTA güncelleme sayesinde sürekli güncel halde tutabilecek. Örneğin; Kia'nın Remote Smart Parking Assist 2 özelliği bu sistem üzerinden sunulan bir dijital özellik olarak karşımıza çıkacak. Bunun dışında EV9'da akıllı telefonun anahtar olarak kullanılmasını sağlayan Digital Key 2 özelliği de bulunacak.

Kia EV9'un GT-Line versiyonu, kendine has tasarlanan tamponları, jantları ve tavan raylarıyla daha farklı görünmenin yanı sıra asıl ön farlar arasındaki panelin dijital olmasıyla dikkat çekecek. Kullanıcılar daha sonra bu panelde gösterilmek üzere farklı ışık desenleri satın alabilecek. 2023'ün ikinci çeyreğinden itibaren önce Kore'de ardından diğer pazarlarda satışa sunulacak olan elektrikli SUV'un fiyatı henüz belli değil.

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2024 Kia EV9'un detaylı özellikleri açıklandı