Elektrikli otomobiller yükselirken dizel tarihe mi karışıyor? İşte son veriler

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı giderek yükseliyor. 2025'in ilk çeyreğinde elektrikli otomobiller 29.594 adet satışla yüzde 13,2 pay aldı yani satılan her 100 otomobilden 13 tanesi elektrikli oldu.

Buna karşın, bir dönem filoların ve uzun yol kullanıcılarının vazgeçilmezi olan dizel araçlar ise kan kaybetmeye devam ediyor. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin pazar payı 18.484 adetle yüzde 8,3'e kadar geriledi. Bu da dizele kıyasla yüzde 60 daha fazla elektrikli satışı gerçekleştirildiği anlamına geliyor.

Elbette bu durumun yaşanmasındaki ana sebep, birçok markanın artık dizel motorlu otomobil satmaması. Otomobil üreticileri, katı emisyon kuralları nedeniyle dizel motorlu araç üretimini yavaş yavaş sonlandırıyor. Bunun yerine artık hibrit, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli modellere yatırım yapılıyor.

Mart 2025'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller 8 sa. önce eklendi

Türkiye özelinde ise %10 ÖTV avantajı, normalde daha pahalı olan elektrikli otomobillerin fiyatının ülkemizde içten yanmalı motorlu araçlarla aynı veya daha düşük seviyede kalmasına neden oluyor. Buna yüksek akaryakıt fiyatları, bakım masraflarının daha düşük olması ve şarj altyapısının güçlenmesi gibi sebepler de eklendiğinde elektrikli otomobil tercih edenlerin sayısı artıyor.

Mevcut trend devam ederse, önümüzdeki yıllarda dizel araçların pazardaki varlığı daha da azalırken, elektrikli otomobillerin payı hızla artacak.

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Elektrikli otomobiller yükselirken dizel tarihe mi karışıyor?