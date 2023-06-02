Elektrikli otomobillere geçişte Japon markalar geride kaldı

Detaylı analize baktığımızda Tesla ve BYD'nin sıralamada zirvede yer aldığını görüyoruz. ICCT, dünyanın en büyük 20 üreticisini, altı önemli küresel pazardaki satış rakamları, faaliyetleri ve ZEV stratejileri temelinde değerlendirildi. İlginç bir şekilde, Japonya merkezli beş üreticinin yanı sıra Hindistan'dan Tata değerlendirmede son sıradalarda yer aldı.
Üreticiler farklı yaklaşımları benimsiyor
Bununla birlikte, Alman üreticiler de dahil olmak üzere çoğu otomobil üreticisi en az bir ölçümde iyi puan elde etti. Bu durum, sıfır emisyonlu araçlara geçişin karmaşıklığı ve kapsamının yanı sıra otomobil üreticilerinin farklı yaklaşımlar benimsediklerini vurguluyor.
İşte sıfır emisyonlu araçlara (ZEV) geçiş performansına göre 2022 sıralaması:
- Tesla
- BYD
- BMW
- Volkswagen
- Stellaris
- Geely
- Renault
- Mercedes-Benz
- General Motors
- SAIC
- Great Wall
- Ford
- Hyundai-Kia
- Changan
- Toyota
- Honda
- Nissan
- Tata
- Mazda
- Suzuki
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)