Elektrikli otomobillere geçişte Japon markalar geride kaldı

Tam Boyutta Gör Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi'nin (ICCT) yayınladığı 2022 Küresel Otomobil Üreticileri Sıralaması, markaların sıfır emisyonlu araçlara (ZEV) geçiş sürecindeki performanslarını detaylı bir şekilde ortaya koydu. Söz konusu rapor, otomobil üreticilerinin sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım için ne kadar çaba gösterdiklerini gözler önüne seriyor.

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Detaylı analize baktığımızda Tesla ve BYD'nin sıralamada zirvede yer aldığını görüyoruz. ICCT, dünyanın en büyük 20 üreticisini, altı önemli küresel pazardaki satış rakamları, faaliyetleri ve ZEV stratejileri temelinde değerlendirildi. İlginç bir şekilde, Japonya merkezli beş üreticinin yanı sıra Hindistan'dan Tata değerlendirmede son sıradalarda yer aldı.

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Üreticiler farklı yaklaşımları benimsiyor

Bununla birlikte, Alman üreticiler de dahil olmak üzere çoğu otomobil üreticisi en az bir ölçümde iyi puan elde etti. Bu durum, sıfır emisyonlu araçlara geçişin karmaşıklığı ve kapsamının yanı sıra otomobil üreticilerinin farklı yaklaşımlar benimsediklerini vurguluyor.

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İşte sıfır emisyonlu araçlara (ZEV) geçiş performansına göre 2022 sıralaması:

Tesla BYD BMW Volkswagen Stellaris Geely Renault Mercedes-Benz General Motors SAIC Great Wall Ford Hyundai-Kia Changan Toyota Honda Nissan Tata Mazda Suzuki

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