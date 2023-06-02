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    Elektrikli otomobillere geçişte Japon markalar geride kaldı

    Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi, dünyanın en büyük 20 otomobil üreticisinin sıfır emisyonlu araçlara geçiş performansını değerlendirdi. Japon markalar hayal kırıklığı yarattı.
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    Elektrikli otomobillere geçişte Japon markalar geride kaldı Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi'nin (ICCT) yayınladığı 2022 Küresel Otomobil Üreticileri Sıralaması, markaların sıfır emisyonlu araçlara (ZEV) geçiş sürecindeki performanslarını detaylı bir şekilde ortaya koydu. Söz konusu rapor, otomobil üreticilerinin sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım için ne kadar çaba gösterdiklerini gözler önüne seriyor.

    Detaylı analize baktığımızda Tesla ve BYD'nin sıralamada zirvede yer aldığını görüyoruz. ICCT, dünyanın en büyük 20 üreticisini, altı önemli küresel pazardaki satış rakamları, faaliyetleri ve ZEV stratejileri temelinde değerlendirildi. İlginç bir şekilde, Japonya merkezli beş üreticinin yanı sıra Hindistan'dan Tata değerlendirmede son sıradalarda yer aldı.

    Elektrikli otomobillere geçişte Japon markalar geride kaldı Tam Boyutta Gör

    Üreticiler farklı yaklaşımları benimsiyor

    Bununla birlikte, Alman üreticiler de dahil olmak üzere çoğu otomobil üreticisi en az bir ölçümde iyi puan elde etti. Bu durum, sıfır emisyonlu araçlara geçişin karmaşıklığı ve kapsamının yanı sıra otomobil üreticilerinin farklı yaklaşımlar benimsediklerini vurguluyor.

    Elektrikli otomobillere geçişte Japon markalar geride kaldı Tam Boyutta Gör

    İşte sıfır emisyonlu araçlara (ZEV) geçiş performansına göre 2022 sıralaması:

    1. Tesla
    2. BYD
    3. BMW
    4. Volkswagen
    5. Stellaris
    6. Geely
    7. Renault
    8. Mercedes-Benz
    9. General Motors
    10. SAIC
    11. Great Wall
    12. Ford
    13. Hyundai-Kia
    14. Changan
    15. Toyota
    16. Honda
    17. Nissan
    18. Tata
    19. Mazda
    20. Suzuki
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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