Elektrikli otomobillere yerli şarj çözümü: Volti Akıllı Şarj

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Elektrikli araçların popülaritesinin artmasıyla birlikte şarj çözümlerine yönelik ihtiyaç da aynı oranda yükseliş gösteriyor. Hal böyle olunca otomotiv tedarikçileri de dönüşüme ayak uydurup bu ihtiyaca yönelik ürünler geliştirmeye başladı.

65 yıldır otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren Sertplas da bu kapsamda dünya elektrikli araç piyasasını yüzde 100 yerli "Volti Akıllı Şarj" ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Dört ürün gamından oluşan Volti, TÜBİTAK ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin katkılarıyla geliştirildi. Uluslararası protokollere uygun olan Volti'nin yazılımından tasarımına kadar yerli olarak üretildiği ifade ediliyor.

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Volti, şarj süresince oluşabilecek tüm aksaklıklara karşı hazırlıklı olacak şekilde geliştirilmiş. Öyle ki sistemin ısınma ve şebeke dalgalanması gibi aksaklıklarda şarj işlemini beklemeye aldığı belirtiliyor. Özel yazılımı sayesinde şarjın güvenliğini kontrol ettiği ve her şey normale döndüğünde şarja kaldığı yerden devam ettiği de verilen bilgiler arasında. Şirket bunun Volti'yi rakiplerinden ayıran en önemli özellik olduğunu vurguluyor.

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Volti Akıllı Şarj ürünleri portatiften şarj istasyonuna kadar geniş bir kullanım ağı sunacak şekilde tasarlanmış. Bunlar Volti Home, Volti Station, Volti Go ve Volti Cable olarak adlandırılıyor. Volti Home ev veya apartman otoparkına kurulan bireysel bir çözüm olarak karşımıza çıkarken, Volti Station ise şirketler, istasyonlar gibi çoklu kullanıcıya hitap eden alanlara kuruluyor. Her iki üründe de 7.4 kW ve 22 kW şarj seçeneği bulunuyor.

Tıpkı cep telefonunuzun şarj aleti gibi yanınızda taşıyabileceğiniz portatif Volti Go ise aracınızı herhangi bir ev tipi prizden şarj edebilmenizi sağlıyor. Bu kapsamda şarj için kullanılacak prizin Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine uygun olması gerekiyor. Volti Cable da adından anlaşılabileceği üzere şarj ara kablosu olarak karşımıza çıkıyor ve 22 kW'a kadar güç aktarımını destekleyerek aracınızı şarj istasyonlarında kendi kablonuzla şarj etmenizi sağlıyor.

Sertplas Ar-Ge merkezi tarafından çalışmaları yürütülen yüzde yüz yerli DC Şarj İstasyonunun da kısa süre içinde piyasaya sunulmasının planlandığı belirtildi.

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