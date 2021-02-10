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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli otomobillere yerli şarj çözümü: Volti Akıllı Şarj

    65 yıldır otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren Sertplas, TÜBİTAK ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin katkılarıyla yüzde 100 yerli "Volti Akıllı Şarj"ı geliştirdi.
    10 Şubat 2021, 20:30 (1 hf.)
    2,9b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli otomobillere yerli şarj çözümü: Volti Akıllı Şarj
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    Elektrikli araçların popülaritesinin artmasıyla birlikte şarj çözümlerine yönelik ihtiyaç da aynı oranda yükseliş gösteriyor. Hal böyle olunca otomotiv tedarikçileri de dönüşüme ayak uydurup bu ihtiyaca yönelik ürünler geliştirmeye başladı.

    65 yıldır otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren Sertplas da bu kapsamda dünya elektrikli araç piyasasını yüzde 100 yerli "Volti Akıllı Şarj" ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Dört ürün gamından oluşan Volti, TÜBİTAK ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin katkılarıyla geliştirildi. Uluslararası protokollere uygun olan Volti'nin yazılımından tasarımına kadar yerli olarak üretildiği ifade ediliyor.

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    Volti, şarj süresince oluşabilecek tüm aksaklıklara karşı hazırlıklı olacak şekilde geliştirilmiş. Öyle ki sistemin ısınma ve şebeke dalgalanması gibi aksaklıklarda şarj işlemini beklemeye aldığı belirtiliyor. Özel yazılımı sayesinde şarjın güvenliğini kontrol ettiği ve her şey normale döndüğünde şarja kaldığı yerden devam ettiği de verilen bilgiler arasında. Şirket bunun Volti'yi rakiplerinden ayıran en önemli özellik olduğunu vurguluyor.

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    Volti Akıllı Şarj ürünleri portatiften şarj istasyonuna kadar geniş bir kullanım ağı sunacak şekilde tasarlanmış. Bunlar Volti Home, Volti Station, Volti Go ve Volti Cable olarak adlandırılıyor. Volti Home ev veya apartman otoparkına kurulan bireysel bir çözüm olarak karşımıza çıkarken, Volti Station ise şirketler, istasyonlar gibi çoklu kullanıcıya hitap eden alanlara kuruluyor. Her iki üründe de 7.4 kW ve 22 kW şarj seçeneği bulunuyor.

    Tıpkı cep telefonunuzun şarj aleti gibi yanınızda taşıyabileceğiniz portatif Volti Go ise aracınızı herhangi bir ev tipi prizden şarj edebilmenizi sağlıyor. Bu kapsamda şarj için kullanılacak prizin Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine uygun olması gerekiyor. Volti Cable da adından anlaşılabileceği üzere şarj ara kablosu olarak karşımıza çıkıyor ve 22 kW'a kadar güç aktarımını destekleyerek aracınızı şarj istasyonlarında kendi kablonuzla şarj etmenizi sağlıyor.

    Sertplas Ar-Ge merkezi tarafından çalışmaları yürütülen yüzde yüz yerli DC Şarj İstasyonunun da kısa süre içinde piyasaya sunulmasının planlandığı belirtildi.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İçten yanmalı teknolojiyi yakalayamadık, umarım elektrik teknolojisinde dünyanın gerisinde kalmayız. Her ne kadar hükümetin politikalarından hoşlanmasam da bu yönde attıkları adımları takdir etmem gerekiyor. Umarım içi boş olmaz.
    İçten yanmalı teknolojiyi yakalayamadık, umarım elektrik teknolojisinde dünyanın gerisinde kalmayız. Her ne kadar hükümetin politikalarından hoşlanmasam da bu y...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    TheJudgé 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten Türkiyede de elektrikli arabalar sata sata peynir ekmek olmuştu ...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İşe yarar bir şey çıkar umarım. Daha önceden iş yapan Gersan vs. firmaları da düşündüğümüzde sektörde satılan elektrik araç modelinden fazla şarj firması ve sistemi var... Dilerim ileride yatırımlarını alabilir bu firmalar.
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    B bestgr 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kimse de çıkıp "aga o nasıl photoshop ya" dememiş.
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    E Elektrikliarabasever 6 gün ( Mesaj Silindi )
    O kadar elektrikli araba gelecekti 2021 de sağolsunlar "Taycan" vergisi altında b*k ettiler taşınabilen varsa gitsin bu ülkeden İnşallah bu yıl sonu kurtuluyorum burdaki azaptan.
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    wehrmacht (- -) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Eski araçları elektirikliye dönüşüm kiti üretmeliyiz bu yolla kasa şasi üretim için hem sermaye biriktirir hem bunun sırasını atlayıp piyasade yer almamız mümkün hemde yakıt tasarrufu sayesinde en büyük ithalat kaleminden kurtulmak mümkün olur.
    Yanıtla +1
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    M Morichannn (Akın Özer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki geliştirmek ve üretmek zor gibi. Ayrıca çoklu kullanıcıya hitap eden istasyonda 22 kW şaka mı?
    Yanıtla +2
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    mahmut716 (mahmut öz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    zibilyon tane alternatif var, bunun farkı ne ?



    https://insideevs.com/features/341500/the-ultimate-buyers-guide-to-home-ev-chargers-plus-top-5-picks/
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bir bizim türkiyeye gelmedi ne zaman gelecek acaba
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Elin yabancısı ısıyı kontrol altında tutmak için pilleri devreleri daha akılcı tasarımlarla üretip gerekirse komponentler üzerine soğutucu blok koyar. Şebeke dalgalanmasın diye doğrudan santral veya dağıtım ağı üzerinden gerekli önlemleri alır. Velhasılıkelam elin yabancısı ateşin kaynağına su tutar bizimkiler ortasına. Bayağı uğraşmışlardır eminim!
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    Last Troll Bender 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ohh be biraz gelişsin de enayilerden daha fazla ötv alsınlar. Sarayın masrafı çok.
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    [ [__Zahid__] (Zahid ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çok iyi haber. taycanı şarj etmek eziyetti. hep mercedesi kullanıyordum üşenip.
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