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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Peugeot Türkiye'den şubat ayında sıfır faiz fırsatı

    Ocak ayı fırsatlarını şubat ayında da sürdüren Peugeot Türkiye, bazı modellerde 12 aya bazılarında ise 24 aya kadar yüzde 0 faiz avantajı sunuyor. İşte detaylar:
    10 Şubat 2021, 12:20 (1 hf.)
    7,4b
    1
    16
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Peugeot Türkiye'den şubat ayında sıfır faiz fırsatı
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    Peugeot Türkiye, ocak ayı fırsatlarını şubat ayında da sürdürüyor. Şubat ayında tüm Peugeot modellerindeyüzde 0 faizavantajı, sınırlı sayıda Peugeot'da ise 169 bin TL’den başlayan fiyatlar sunuluyor. Şubat ayına özel tüm Peugeot modellerindeki kampanyalar şu şekilde:

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli Audi e-tron GT, etkileyici tasarımı ve güçlü 'RS' versiyonuyla geldi"

    • Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, aslan pençesi LED arka stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni 'Black Pack' seçeneği ile yeni Peugeot SUV 3008’de 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı.
    • Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’de 120 bin TL için 24 ay yüzde 0 faiz avantajı.
    • Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan yeni Peugeot SUV 2008’de 229 bin 700 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı.
    • Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508’de 250 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faiz avantajı ve 5 bin TL akaryakıt hediyesi.
    • Yeni ve etkileyici dijital Peugeot i-Cockpit®, panoramik cam tavan ve EAT8 tam otomatik şanzıman ile yeni Peugeot 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229 bin 200 TL'den başlayan fiyatlar ve 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı.
    • Güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren Peugeot Rifter’da 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunulurken, üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 0 faiz avantajıyla sunuluyor.
    • 2020’de yılın otomobili seçilen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen ve 20 Ocak itibariyle Türkiye’de yollara çıkan olan yeni Peugeot 208’de lansmana özel 169 bin TL’den başlayan fiyatlar, 1.2 GT hariç tüm donanımlarda 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.'


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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    EgeliLodos (Alkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    döviz 5 kuruş artınca 15 bin zam yapıyolar zam yaptığı kur 75 kuruş düştü fiyatlar hala sabit
    1 Yanıt Yanıtla +40
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    Charaznable (Char Aznable) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Millette araba alacak para kalmadı. Anca al-satçılar yada galericiler alır. İstedikleri kadar sıfır faizli kredi verebilirler.
    Yanıtla +12
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    Fortune 4 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    pejo alınmaz zaten dökülüyor fransız arabası
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    W werneke 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Opel alabilirim crossland

    Çok iyi fiyatlar var ve faiz kampanyaları var

    75-100-150 bin 12 ay sıfır faiz

    Yani al dursun 0km araba

    Sadece eşim yeni ehliyet aldı tecrübesi yok

    Temiz 5-6 ay yatar araba ama bu fiyatlara yakalamışken almakta istiyor insan
    Asıl bir bayinin YouTube kanalında gördüm
    40 ay sıfır faiz gibi
    O efsane
    Düşünsenize uzun vadeli TL borçlanıyorsunuz
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    ykaya1983 (yunus yıldız) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ayda 10000 lira kredi ödeyebilecek varsa alsın.
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    wehrmacht (- -) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İzmirdeki fabrikayı neden açmıyor bunlar
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel araba ama sanki pahalli gibi
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    YuRYTR 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Neden 208 GT paketi hariç acaba ?
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    Sanki Bana Pele (Andaç Eyi) 6 gün ( Mesaj Silindi ) YuRYTR
    Tahminen sıfır faiz kampanyasını ham fiyattan çıkarıyorlar. Yani normalde 300.000 olan araç sıfır faizle 310a veriliyor. GT tam sınırda kalıyor bu noktada. İçine ekleseler bir sonraki dilime geçip 270 olacak fiyatı.
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    kesbi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rifter plus nerde önce onun hesabını versinler. 205binden 8 ayda 345 bin yapıp çektiler satıştan. Yapacağınız işe tüküreyim. Kısa şasi satıyorlar şimdi de sadece.
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    Fortune 4 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    pejo alınmaz zaten dökülüyor fransız arabası
    Yanıtla +7
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    NecronLord (*** ***) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bankalar bile 1,5 faizle verirken 0 faiz muhteşem.İhtiyacı olanlar düşünmesin bence.
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    fbyram (Bayram Emek) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel kampanya
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    Charaznable (Char Aznable) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Millette araba alacak para kalmadı. Anca al-satçılar yada galericiler alır. İstedikleri kadar sıfır faizli kredi verebilirler.
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    7414 kez okundu.
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    peugeot, Türkiye Haberleri ve
    5 etiket daha şubat kampanyası peugeot 208 peugeot 2008 peugeot 3008 Bilim ve Teknoloji
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