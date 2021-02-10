Peugeot Türkiye'den şubat ayında sıfır faiz fırsatı

Otomobil Editörü
Peugeot Türkiye, ocak ayı fırsatlarını şubat ayında da sürdürüyor. Şubat ayında tüm Peugeot modellerindeyüzde 0 faizavantajı, sınırlı sayıda Peugeot'da ise 169 bin TL’den başlayan fiyatlar sunuluyor. Şubat ayına özel tüm Peugeot modellerindeki kampanyalar şu şekilde:
Ayrıca Bkz. "Elektrikli Audi e-tron GT, etkileyici tasarımı ve güçlü 'RS' versiyonuyla geldi"
- Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, aslan pençesi LED arka stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni 'Black Pack' seçeneği ile yeni Peugeot SUV 3008’de 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı.
- Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’de 120 bin TL için 24 ay yüzde 0 faiz avantajı.
- Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan yeni Peugeot SUV 2008’de 229 bin 700 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı.
- Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508’de 250 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faiz avantajı ve 5 bin TL akaryakıt hediyesi.
- Yeni ve etkileyici dijital Peugeot i-Cockpit®, panoramik cam tavan ve EAT8 tam otomatik şanzıman ile yeni Peugeot 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229 bin 200 TL'den başlayan fiyatlar ve 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı.
- Güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren Peugeot Rifter’da 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunulurken, üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 0 faiz avantajıyla sunuluyor.
- 2020’de yılın otomobili seçilen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen ve 20 Ocak itibariyle Türkiye’de yollara çıkan olan yeni Peugeot 208’de lansmana özel 169 bin TL’den başlayan fiyatlar, 1.2 GT hariç tüm donanımlarda 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.'
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok iyi fiyatlar var ve faiz kampanyaları var
75-100-150 bin 12 ay sıfır faiz
Yani al dursun 0km araba
Sadece eşim yeni ehliyet aldı tecrübesi yok
Temiz 5-6 ay yatar araba ama bu fiyatlara yakalamışken almakta istiyor insan
Asıl bir bayinin YouTube kanalında gördüm
40 ay sıfır faiz gibi
O efsane
Düşünsenize uzun vadeli TL borçlanıyorsunuz
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
7414 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
peugeot, Türkiye Haberleri ve