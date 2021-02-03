Elektrikli Peugeot e-Traveller'ın menzili yüzde 40 arttı

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Geçtiğimiz yılın ortasında tanıtılan elektrikli Peugeot e-Traveller, 2021 model yılıyla birlikte yeni bir batarya seçeneğine kavuştu. Aracın tasarımında ise herhangi bir değişim yapılmadı.

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Elektrikli Peugeot e-Traveller tanıtıldı

Araç tanıtıldığından bu yana tek seçenek olarak görev yapan 50 kWh'lık batarya paketi Peugeot e-Traveller'a WLTP'ye göre 230 kilometre sürüş menzili sağlıyordu. Yeni gelen 75 kWh'lık batarya paketi ile elektrikli minibüsün sürüş menzili 322 kilometreye yükseldi. Fransız marka böylece e-Traveller'ın menzilini yüzde 40 gibi dişe dokunur bir oranda artırmış oldu.

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Peugeot e-Traveller'ın motoru değişmedi, küçük elektrik motoru hala 136 beygir (100 kW) güç ve 192 Nm tork sağlıyor. e-Traveller'ın 50 kWh'lık bataryaya sahip versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 13.1 saniyede tamamlarken maksimum hızı da 130 km/s ile sınırlandırılmıştı. 75 kWh'lık versiyonun performans verileri henüz belli değil fakat değerler benzer olacaktır.

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Peugeot e-Traveller'ın yeni versiyonunda head-up display, özel grafiklere ve TomTom 3D uydu navigasyona sahip multimedya sistemi ve Eco, Normal ve Power olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor. e-Traveller Almanya'da Active ve Allure isimli iki donanım seviyesiyle satılıyor. 50 kWh'lık versiyon için başlangıç fiyatları sırasıyla 55.900 ve 63.160 euro. 75 kWh'lık versiyon ise sırasıyla 61.900 ve 69.160 euro'dan başlıyor.

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