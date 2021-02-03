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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Peugeot e-Traveller'ın menzili yüzde 40 arttı

    Fransız üreticinin elektrikli van modeli e-Traveller, 2021 model yılında daha büyük bir batarya seçeneğine kavuştu. Yeni batarya, menzil ve fiyat artışını da beraberinde getirdi.
    03 Şubat 2021, 20:15 (2 hf.)
    2,1b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Peugeot e-Traveller'ın menzili yüzde 40 arttı
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    Geçtiğimiz yılın ortasında tanıtılan elektrikli Peugeot e-Traveller, 2021 model yılıyla birlikte yeni bir batarya seçeneğine kavuştu. Aracın tasarımında ise herhangi bir değişim yapılmadı.

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    Araç tanıtıldığından bu yana tek seçenek olarak görev yapan 50 kWh'lık batarya paketi Peugeot e-Traveller'a WLTP'ye göre 230 kilometre sürüş menzili sağlıyordu. Yeni gelen 75 kWh'lık batarya paketi ile elektrikli minibüsün sürüş menzili 322 kilometreye yükseldi. Fransız marka böylece e-Traveller'ın menzilini yüzde 40 gibi dişe dokunur bir oranda artırmış oldu.

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    Peugeot e-Traveller'ın motoru değişmedi, küçük elektrik motoru hala 136 beygir (100 kW) güç ve 192 Nm tork sağlıyor. e-Traveller'ın 50 kWh'lık bataryaya sahip versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 13.1 saniyede tamamlarken maksimum hızı da 130 km/s ile sınırlandırılmıştı. 75 kWh'lık versiyonun performans verileri henüz belli değil fakat değerler benzer olacaktır.

    Elektrikli Peugeot e-Traveller'ın menzili yüzde 40 arttı
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    Peugeot e-Traveller'ın yeni versiyonunda head-up display, özel grafiklere ve TomTom 3D uydu navigasyona sahip multimedya sistemi ve Eco, Normal ve Power olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor. e-Traveller Almanya'da Active ve Allure isimli iki donanım seviyesiyle satılıyor. 50 kWh'lık versiyon için başlangıç fiyatları sırasıyla 55.900 ve 63.160 euro. 75 kWh'lık versiyon ise sırasıyla 61.900 ve 69.160 euro'dan başlıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    L LINEBACKER 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu tarz haberler T.C. de yaşayan insanların %99.9999 unu ilgilendirmiyor.
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    aLLyC (Simurg ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "El arabasına" otv haberi yarın sabah gelir.
    Yanıtla +8
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    aLLyC (Simurg ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Nerede yaşıyorsun kuzum, İsviçre mi Norveç mi ?
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mkilinc79 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu araç bizde havalimanı taksi olarak kullanılabilir. Hem çok bagajı olan yolcular için çözüm hem de dönüp sıra beklerken şarj olabilir
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    drknl35 (DORUK NİL) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Menzil problem değil ki elektrikli arabalarda. Asıl problem dolum hızında onu çözmeliler.
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    E Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) drknl35
    Hocam şimdi 2023 e kadar en üst segment arabalarda 700-1100 km orta segmentte 500-600km menzil göreceğiz 2030 da belkide alt segment arabalarda bu menzil olacak batarya fiyatı düşerse ben şahsen 1000 km menzil için 40 dk beklerim 500km yol bile yapacağım zaman 5 saat gaza basılı gitmiyorum ben çekiyorum bir yere yemek yiyorum hareket ediyorum 40dk sıkıntı değil yani.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    M mehmet-73 (m***** x*****) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    genel kültür için güzel bir bilgi !
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    bende345 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hani matbaanın yasaklandığı bir devir var ya... İşte o devirdeyiz.
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    kesbi 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Olması gerekenler olsaydı halam amcam olurdu.
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    aLLyC (Simurg ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "El arabasına" otv haberi yarın sabah gelir.
    Yanıtla +8
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    L LINEBACKER 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu tarz haberler T.C. de yaşayan insanların %99.9999 unu ilgilendirmiyor.
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    E Elektrikliarabasever 2 hf. ( Mesaj Silindi ) LINEBACKER
    Dünkü olaydan sonra dediğim saçma olacak ama İstanbul, Ankara, izmir ve vb. şehirlere şehir içi taşıma için bu tarz arabaların zorunlu getirilmesi lazım. Hele bazı kargocu arabaları hurdalıktan çıkmış gibi yağ yaka yaka gidiyorlar.
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    Dogukan_3002 2 hf. ( Mesaj Silindi ) LINEBACKER
    Kesinlikle öyle. Boşa vakit kaybı şöyle konuları açmaları. Zerre umurumda olmadan çıkıyorum konudan. Alamayacağım şeye asla bakmam
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