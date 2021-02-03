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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla resmi olarak İsrail'de satışlara başladı, Model 3'ün fiyatı şaşırttı

    Tesla'nın elektrikli otomobilleri artık İsrail'de resmi olarak siparişe açıldı. Şirketin en uygun fiyatlı modeli beklentilerin oldukça altında bir fiyatla satışa sunuldu. İşte detaylar:
    03 Şubat 2021, 15:30 (2 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla resmi olarak İsrail'de satışlara başladı, Model 3'ün fiyatı şaşırttı
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    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla yeni pazarlara açılmaya devam ediyor. Tesla'nın İsrail pazarına giriş yapacağı uzun süredir konuşuluyordu. Beklenen hamle kısa süre önce geldi ve Tesla modelleri İsrail'de resmi olarak satışa çıktı.

    Tesla'nın İsrail'e yönelik girişimiyle ilgili haberler geçtiğimiz yıl gelmeye başlamıştı. Öyle ki şirketin Tel Aviv'de servis açmak ve şarj istasyonu kurmak için çalışmalar yürüttüğü ortaya çıkmış, satış ve servis pozisyonları için iş ilanları açılmıştı. Bu kapsamda Tesla modellerinin kısa süre içinde İsrail'de siparişe açılması bekleniyordu fakat bu 2020 içerisinde gerçekleşmedi.

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    Ayrıca Bkz. "OSD'den ÖTV artışıyla ilgili açıklama: "Vergi artışı değil teşvik gerekli""

    Dün itibariyle Tesla modelleri İsrail'de resmi olarak siparişe açıldı. Konuyla en çok merak edilen şey şirketin en ucuz otomobili Model 3'ün ülkede ne kadara satılacağıydı. Uzmanların beklentisi Model 3'ün başlangıç fiyatının 250 ila 300 bin şekel arasında olacağı yönündeydi fakat Tesla Model 3 beklenenden daha ucuza, 169.990 şekel başlangıç fiyatıyla sipariş edilebiliyor.

    Tüm vergiler dahil edildiğinde Model 3'ün İsrail'deki başlangıç fiyatı 180 bin şekel (54.500 dolar - 390 bin TL) civarına çıkıyor. Bu rakam elektrikli otomobilin ABD'deki satış fiyatına göre yüksek olsa da beklentilerin epey altında olmasıyla dikkat çekiyor.

    2018'de Türkiye'ye gelmesi gündemdeydi

    Hatırlanacak olursa bundan 3 yıl önce de Tesla'nın Türkiye'ye gelmesi gündemdeydi. Hatta Elon Musk bizzat yaptığı açıklamada 2018'in sonunda Türkiye pazarına giriş yapmayı planladıklarını belirtmişti. Bu hedef doğrultusunda İstanbul'da iş ilanları bile açıldığını görmüştük fakat Türkiye’nin ABD’den ithal edilen otomobillere yüzde 120 oranında ek vergi koyması Tesla’nın Türkiye’ye yatırım planlarını da etkilemişti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oray (Oray G) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    biz 3. dünya ülkesiyiz, anca uber zenginler dışında elektrikli arabalara binen pek göremeyiz. israil'de 390 ise bizde 1 milyondan başlar.

    malum ÖTV de arttı... avrupa'da teşvik bizde vergi arttırımı, işte üçüncü dünya ülkesiyiz.
    biz 3. dünya ülkesiyiz, anca uber zenginler dışında elektrikli arabalara binen pek göremeyiz. israil'de 390 ise bizde 1 milyondan başlar. malum ÖTV de ...
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    1 Yanıt Yanıtla +68
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    İsrail'de vergi oranı yüksek görülmesin, Türkiye'de az gösterilmesin diye alıntı yapmak zorundayım.


    Türkiye'de de bugün en ucuz otomobilde %50ÖTV+%18KDV ve %50ÖTV'nin %18KDV'si + TRT bandrolü + gümrük vergisi vardır. Yani %100'ün üzerinde en ama en ucuz arabada.

    Diğer araçlara gelince mesela Diyanet'in en sevdiği araç Mercedes S serisinde %220 ÖTV + %18 KDV ve yine %220'nin %18 KDV'si vardır.
    İsrail'de vergi oranı yüksek görülmesin, Türkiye'de az gösterilmesin diye alıntı yapmak zorundayım. Türkiye'de de bugün en ucuz otomobilde %50ÖTV+%...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Bloodin 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Demek ki İsrail'de bizim aksimize elektrikli araçlarda baya teşvik var çünkü İsrail'de de otomobil üzerinde %100'e yakın oranda vergi var.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    B Ben sero 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tr de 1m gelirse.
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    artenis (mehmet n.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çomarlar seri anlamadı...
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    balcis 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ortadoğu'da ortadoğulu olmayan 2 ülke vardı artık 1 tane var, normal. çok uğraştılar o eşiği tersten atlatmak için başarılı oldular, tebrik etmek lazım.

    bu arada israil'in aşılama konusundaki başarısı falan da gayet iyi diye biliyorum.

    bizde de daha geçen gün vergi arttı malum.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye Cumhuriyeti 1. dünya ülkesidir lütfen bu terimleri öğrendikten sonra yorum yapın. 3. dünya ülkesi örneği görmek isterseniz İsviçre'yi verebilirim.
    Yanıtla +1
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    TheStarBox (uğurcan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülke ortalamasına göre oldukça yüksek maaş almama rağmen avrupada çöpçünün aldığı arabaları alamıyorum.

    Bu hükümet orta sınıfa düşman arkadaşlar, fakirler ordusundan oluşan bir ülke yaratmak istiyorlar.5 Sene önce orta sınıf bir insan rahatlıkla kaliteli bir araba alabilirken, şu an araba alamıyor maalesef.
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tesla dandik zaten
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    V volga tuygun (tuygun habora) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başlangıç fiyatı 169.990 şekel ( ülkeye girişi ), hadi biz ona 170.000 diyelim. Tüm vergiler ilave edilince 180.000 şekel oluyor yani tüm vergiler % 6 gibi...

    Yazık lan bize....
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://zes.net/sarj-noktalari.html


    zorlu enerji bu konuda millileşip elektrik li şarj istasyonuna kendi imkanlarımızla cari açığı kapatmanın öncüsü olacakken, araçlarda ötv zammı hangi akıllı(!) siyasetçimiz bu aklı(!) verdi acaba...
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    WB 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kanka fiyati cekmis, normal. Konuyu gene siyasete getirenler olmus, sonra biz bir seyler soyleyince bozuluyorsunuz
    1 Yanıt Yanıtla
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    bende bu konu altında siyaset konuşulmasına karşıyım ama kendi imkanlarla kendi ürettiğin enerjiyle cari açığı biraz olsun kapatabilmek varken bu konuda destek olmak yerine köstek olmak acaba hangi zeki(!) büyümüzden bu fikir çıktı merak etmiyor değilim.
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    borukuzen (faruk puka) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    AKP hükümetleri bu ülkeyi bu kadar kötü yönettiği sürece, bu ülkenin vatandaşları hem ferah bir yaşam süremez hem de ülkeye yatırım gelmez.
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    tesla, tesla israil ve
    4 etiket daha tesla model 3 elektrikli araçlar model 3 fiyatı Bilim ve Teknoloji
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