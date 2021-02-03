Tesla resmi olarak İsrail'de satışlara başladı, Model 3'ün fiyatı şaşırttı

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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla yeni pazarlara açılmaya devam ediyor. Tesla'nın İsrail pazarına giriş yapacağı uzun süredir konuşuluyordu. Beklenen hamle kısa süre önce geldi ve Tesla modelleri İsrail'de resmi olarak satışa çıktı.

Tesla'nın İsrail'e yönelik girişimiyle ilgili haberler geçtiğimiz yıl gelmeye başlamıştı. Öyle ki şirketin Tel Aviv'de servis açmak ve şarj istasyonu kurmak için çalışmalar yürüttüğü ortaya çıkmış, satış ve servis pozisyonları için iş ilanları açılmıştı. Bu kapsamda Tesla modellerinin kısa süre içinde İsrail'de siparişe açılması bekleniyordu fakat bu 2020 içerisinde gerçekleşmedi.

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Dün itibariyle Tesla modelleri İsrail'de resmi olarak siparişe açıldı. Konuyla en çok merak edilen şey şirketin en ucuz otomobili Model 3'ün ülkede ne kadara satılacağıydı. Uzmanların beklentisi Model 3'ün başlangıç fiyatının 250 ila 300 bin şekel arasında olacağı yönündeydi fakat Tesla Model 3 beklenenden daha ucuza, 169.990 şekel başlangıç fiyatıyla sipariş edilebiliyor.

Tüm vergiler dahil edildiğinde Model 3'ün İsrail'deki başlangıç fiyatı 180 bin şekel (54.500 dolar - 390 bin TL) civarına çıkıyor. Bu rakam elektrikli otomobilin ABD'deki satış fiyatına göre yüksek olsa da beklentilerin epey altında olmasıyla dikkat çekiyor.

2018'de Türkiye'ye gelmesi gündemdeydi

Hatırlanacak olursa bundan 3 yıl önce de Tesla'nın Türkiye'ye gelmesi gündemdeydi. Hatta Elon Musk bizzat yaptığı açıklamada 2018'in sonunda Türkiye pazarına giriş yapmayı planladıklarını belirtmişti. Bu hedef doğrultusunda İstanbul'da iş ilanları bile açıldığını görmüştük fakat Türkiye’nin ABD’den ithal edilen otomobillere yüzde 120 oranında ek vergi koyması Tesla’nın Türkiye’ye yatırım planlarını da etkilemişti.

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