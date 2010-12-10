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Elektrikli Peugeot Partner ve Citroen Berlingo'nun teslimatları başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Elektrikli Peugeot Partner ve Citroen Berlingo'nun teslimatları başladı
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Peugeot-Citroen (PSA) yeni elektrikli modeller üretmeye devam edecek gibi görünüyor.Mitsubishi i-MiEV ile tamamen aynı elektrikli modelleri Peugeot iOn ve Citroen C-ZERO'nun satışının başlayacağının açıklamasından kısa süre sonra bir haber de PSA grubunun elektrikli hafif ticari araçları Partner-Berlingo'dan geldi. Bugün itibariyle elektrikli minivanların teslimatları başladı.

İlk üretilen elektrikli minivanlardan 250 adedi Fransa Posta Ofisine teslim edildi. 2011 yılında üretilmesi planlanan elektrikli Partner-Berlingo sayısı ise 1500 adet. Küçük bir rakam gibi görünse de elektrikli Ford Transit Connect BEV ile kıyaslandığında daha yüksek olduğu görülüyor. PSA tamamen elektrikli otomobillerle birlikte hybrid modeller de geliştirmeyi planlıyor. Gelecek yıldan itibaren Peugeot-Citroen hybrid modellerini görmeye başlayacağımız belirtiliyor.

56 beygirlik elektrik motora sahip Citroen berlingo First Electric maksimum olarak 100 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. 500 kilogramlık yük taşıma kapasitesine sahip minivanın bataryası 8 saatte şarj olabiliyor. Tam dolu bataryalarıyla elektrikli minivan 120 kilometreye kadar yol alabiliyor.

Elektrikli Peugeot Partner ve Citroen Berlingo'nun teslimatları başladı
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John Voxville 8 yıl
Benim merak ettiğim şu ki; ülkemizdeki fabrikalarda elektrikli motora sahip araçların üretildiğini ne zaman göreceğiz?
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gun 8 yıl
Bu tür posta arabası şu bu için harika aletler bunlar. ABD'de ve İngiltere'de mesela süt arabaları yıllardır elektrikli araçlarla dağıtım yapıyorlar sabahları müşteriler uyanmasın diye ama tabii menzil, hız, taşıma kapasitesi herşey kısıtlı.
Şimdi bu tür araçlar 120 Km menzil ve 100 Km/saat hız ve 500 Kg yük kapasitesi harika bir ticari araç olmuş tek sorun pahalı olması o yüzden hükümetler öncelik yapıyorlar ilerde ucuzlarsa özel sektörde atlayacaktır.
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