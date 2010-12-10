Elektrikli Peugeot Partner ve Citroen Berlingo'nun teslimatları başladı

Peugeot-Citroen (PSA) yeni elektrikli modeller üretmeye devam edecek gibi görünüyor.Mitsubishi i-MiEV ile tamamen aynı elektrikli modelleri Peugeot iOn ve Citroen C-ZERO'nun satışının başlayacağının açıklamasından kısa süre sonra bir haber de PSA grubunun elektrikli hafif ticari araçları Partner-Berlingo'dan geldi. Bugün itibariyle elektrikli minivanların teslimatları başladı.

İlk üretilen elektrikli minivanlardan 250 adedi Fransa Posta Ofisine teslim edildi. 2011 yılında üretilmesi planlanan elektrikli Partner-Berlingo sayısı ise 1500 adet. Küçük bir rakam gibi görünse de elektrikli Ford Transit Connect BEV ile kıyaslandığında daha yüksek olduğu görülüyor. PSA tamamen elektrikli otomobillerle birlikte hybrid modeller de geliştirmeyi planlıyor. Gelecek yıldan itibaren Peugeot-Citroen hybrid modellerini görmeye başlayacağımız belirtiliyor.

56 beygirlik elektrik motora sahip Citroen berlingo First Electric maksimum olarak 100 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. 500 kilogramlık yük taşıma kapasitesine sahip minivanın bataryası 8 saatte şarj olabiliyor. Tam dolu bataryalarıyla elektrikli minivan 120 kilometreye kadar yol alabiliyor.