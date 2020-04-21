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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Porsche Taycan'ın arkadan itişli daha ucuz bir versiyonu yolda

    Söz konusu açıklama, Porsche'nin Ar-Ge patronu Dr. Michael Steiner'dan geldi. Dİğer versiyonlardan farklı olarak yalnızca bir elektrik motorundan güç alacak model, bu sayede çok daha ucuz olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Porsche Taycan'ın arkadan itişli daha ucuz bir versiyonu yolda
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    Elektrikli otomobil pazarının en dikkat çekici üyelerinden biri olan Porsche Taycan, ilk tanıtıldığında Turbo ve Turbo S adı verilen en pahalı versiyonlarıyla karşımıza çıkmıştı. Sonrasında daha uygun fiyatlı bir versiyon olan Porsche Taycan 4S üzerindeki örtü kaldırılmıştı.

    Gelen haberlere göre Porsche Taycan ailesi, 4S versiyonundan daha ucuz bir versiyonla genişleyecek. Söz konusu açıklama, Porsche’nin Ar-Ge bölümünden sorumlu isim olan Dr. Michael Steiner’dan geldi. Car Magazine dergisine konuşan deneyimli yönetici, sözünü ettiği modelle ilgili “Daha küçük bataryaya sahip arkadan itişli bir araç olacak. Bu da onun fiyat açısından daha erişilebilir olmasını sağlayacak” ifadelerine yer verdi.

    Çin’in dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı konumunda olması, otomotiv devlerinin özellikle bu bölgeye odaklanmasına neden oluyor. Verilen bilgiye göre bu durum Porsche Taycan ailesinin giriş seviyesini oluşturacak bu yeni model için de geçerli. Zira Steiner’dan alınan bilgiye göre, sözü edilen model ilk olarak Çin’de satışa sunulabilir. Deneyimli yönetici, daha uygun fiyatlı Taycan için herhangi bir fiyat veya tarih vermedi. Fakat 2021’in ilk yarısında karşımıza çıkması muhtemel görünüyor.

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    Elektrikli Porsche Taycan'ın arkadan itişli daha ucuz bir versiyonu yolda
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    Porsche Taycan 4S'in özelliklerini hatırlayalım

    Şuan Porsche Taycan ailesinin en ucuz versiyonu olan 4S’in özelliklerini hatırlayacak olursak, araçta dört tekerlekten çekişe imkan veren iki elektrik motoru ve 79.2 kWh’lık batarya paketi bulunuyor. Taycan 4S, toplamda 429 beygir (kalkış kontrolü ile 522 beygir) güç üreten motorları sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı ise 250 km/s ile sınırlı. Sahip olduğu bataryanın Taycan 4S’e sağladığı menzil ise WLTP ölçümlerine göre 400 kilometre.

    Ayrıca Bkz. "2020 Audi A3 Sedan tanıtıldı: Yeni tasarım ve gelişmiş teknolojiler"

    Taycan 4S, opsiyonel olarak Performance Battery Plus adı verilen 93.4 kWh’lık bataryayla da satın alınabiliyor. Bu büyük batarya ile aracın tek şarjla kat edebileceği mesafe 462 kilometreye yükseliyor. Taycan 4S’i bu versiyonla tercih eden müşterilerin sahip olduğu güç de 482 beygir (kalkış kontrolü ile 563 beygir), yani standart versiyona göre fazladan 53 beygirin tadını çıkarabiliyorlar.

    Porsche Taycan 4S’in fiyatları 103 bin 800 dolardan başlıyor. Seriye yeni eklenecek tek motorlu versiyonun fiyatı, dört tekerlekten çekişli versiyonlara kıyasla önemli derecede düşük olacaktır. Konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Taycan 4S'in tasarımına bu galeriden göz atabilirsiniz:



    https://www.carmagazine.co.uk/car-news/first-official-pictures/porsche/taycan/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    TITAN (S K) 21 dk.
    arkadan çok seksi olmuş şu ince uzun kırmızı led farklı bir hava katıyor kia'da yapmıştı bir modelinde
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    DoğanGörünümlüToros 25 dk.
    Adı da Taycan 2s atmosferik olsun.
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