Elektrikli Range Rover seri üretime girmek üzere: Neler sunacak?

Gelişmiş termal sistemle ısıtma enerjisi %40 azalacak
Testlerde, elektrikli SUV'nin odak noktasını ThermAssist olarak adlandırılan termal yönetim sistemi oluşturdu. Isıtma enerjisini %40'a kadar azaltan sistem, ‑10°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda tahrik sistemini veya kabini ısıtmak için ısıyı geri kazanabiliyor. Böylece, menzili ve verimliliği arttırmaya yardımcı oluyor.
117 kWh kapasiteli batarya ile gelecek
Otomobil üreticisi, yeni modelin şirket içinde tasarlanıp üretilen bir batarya paketiyle geleceğini açıkladı. 117 kWh'lik ünite, çift katlı bir düzende 344 prizmatik hücreden oluşuyor.
Range Rover EV, Intelligent Driveline Dynamics teknolojisine sahip dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak. Sistem, çekiş kaybını önlemek için arka torku %100'den %0'a kadar dağıtabiliyor ve 50 milisaniye içinde kaymalara ve çekiş değişikliklerine yanıt verebiliyor. Bu sürenin geleneksel bir içten yanmalı araçtan 100 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor.
Şirket çok fazla ayrıntı açıklamasa da, Top Gear modelin tolplamda 542 hp (404 kW) güce ve 849 Nm torka sahip çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olduğunu bildiriyor. Eğer bu gerçekleşirse Range Rover Electric, 523 beygir güce ve 749 Nm torka sahip çift turbolu 4.4 litrelik V8'ten güç alan P530 versiyonundan daha güçlü olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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