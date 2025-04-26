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    Elektrikli Range Rover seri üretime girmek üzere: Neler sunacak?

    Land Rover, yaklaşmakta olan elektrikli Range Rover'ın Kuzey Avrupa'daki ikinci soğuk hava testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Yakında seri üretime girmesi beklenen model neler sunacak?

    Elektrikli Range Rover seri üretime girmek üzere: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Land Rover, yaklaşmakta olan elektrikli Range Rover'ın Kuzey Avrupa'daki ikinci soğuk hava testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. 72.000 km boyunca zorlu şartlarda test edilen otomobil böylece seri üretime bir adım daha yaklaştı.

    Gelişmiş termal sistemle ısıtma enerjisi %40 azalacak

    Testlerde, elektrikli SUV'nin odak noktasını ThermAssist olarak adlandırılan termal yönetim sistemi oluşturdu. Isıtma enerjisini %40'a kadar azaltan sistem, ‑10°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda tahrik sistemini veya kabini ısıtmak için ısıyı geri kazanabiliyor. Böylece, menzili ve verimliliği arttırmaya yardımcı oluyor.

    Elektrikli Range Rover seri üretime girmek üzere: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Land Rover, ThermAssist'i test etmenin yanı sıra hava süspansiyonu ve tek pedallı sürüş modu üzerinde de çalıştı. Şirket, uygulamalarının Terrain Response sistemiyle birlikte çalıştığını ve bu nedenle araziye hazır olduğunu belirtiyor.

    117 kWh kapasiteli batarya ile gelecek

    Otomobil üreticisi, yeni modelin şirket içinde tasarlanıp üretilen bir batarya paketiyle geleceğini açıkladı. 117 kWh'lik ünite, çift katlı bir düzende 344 prizmatik hücreden oluşuyor.

    Range Rover EV, Intelligent Driveline Dynamics teknolojisine sahip dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak. Sistem, çekiş kaybını önlemek için arka torku %100'den %0'a kadar dağıtabiliyor ve 50 milisaniye içinde kaymalara ve çekiş değişikliklerine yanıt verebiliyor. Bu sürenin geleneksel bir içten yanmalı araçtan 100 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor.

    Şirket çok fazla ayrıntı açıklamasa da, Top Gear modelin tolplamda 542 hp (404 kW) güce ve 849 Nm torka sahip çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olduğunu bildiriyor. Eğer bu gerçekleşirse Range Rover Electric, 523 beygir güce ve 749 Nm torka sahip çift turbolu 4.4 litrelik V8'ten güç alan P530 versiyonundan daha güçlü olacak.

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