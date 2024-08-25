Elektrikli Range Rover yakında geliyor: Şimdiden 42 bin rezervasyona ulaştı

Şubat ayında 16 bin rezervasyon rakamına ulaştığını açıklayan Jaguar Land Rover, Nisan ayında elektrikli Range Rover'ın karda test edilen ilk görüntüsünü bizlere sunmuştu. Firma, yeni açıkladığı rakamla, otomobile olan ilginin arttığını belirtti.
Üstün arazi performansı sunacak
Range Rover, kendi bünyesinde geliştirdiği tahrik sisteminin, her türlü arazi ve hava koşullarında yüksek performans sunacağı söylüyor. Range Rover EV ayrıca, markada bir ilk olacak olan yeni bir çekiş kontrol sistemiyle gelecek ve kaygan zeminlerde tutunmayı önemli ölçüde artıracak. Range Rover, bu sistemin her tekerlekteki tork tepki süresini yaklaşık 100 milisaniyeden 1 milisaniyeye kadar düşürdüğünü söylüyor. Şirket, bu yılın ilerleyen zamanlarında beklenen lansmanından önce otomobili aşırı koşullarda test ediyor. Range Rover, elektrikli SUV'nin 85 cm yükseklikteki sudan geçebileceğini söylüyor.
Otomobilin teknik özellikleriyle ilgili şuan için bir bilgi yok. Yılın sonlarına doğru yapılacak tanıtımda araca dair bilgileri öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.