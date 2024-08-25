Elektrikli Range Rover yakında geliyor: Şimdiden 42 bin rezervasyona ulaştı

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Tam Boyutta Gör Tamamen elektrikli Range Rover yakında tanıtılacak. Şirket, otomobilin çıkmadan büyük ilgi gördüğünü ve 42 bin rezervasyon rakamına ulaştığını açıkladı.

Şubat ayında 16 bin rezervasyon rakamına ulaştığını açıklayan Jaguar Land Rover, Nisan ayında elektrikli Range Rover'ın karda test edilen ilk görüntüsünü bizlere sunmuştu. Firma, yeni açıkladığı rakamla, otomobile olan ilginin arttığını belirtti.

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Üstün arazi performansı sunacak

Range Rover, kendi bünyesinde geliştirdiği tahrik sisteminin, her türlü arazi ve hava koşullarında yüksek performans sunacağı söylüyor. Range Rover EV ayrıca, markada bir ilk olacak olan yeni bir çekiş kontrol sistemiyle gelecek ve kaygan zeminlerde tutunmayı önemli ölçüde artıracak. Range Rover, bu sistemin her tekerlekteki tork tepki süresini yaklaşık 100 milisaniyeden 1 milisaniyeye kadar düşürdüğünü söylüyor. Şirket, bu yılın ilerleyen zamanlarında beklenen lansmanından önce otomobili aşırı koşullarda test ediyor. Range Rover, elektrikli SUV'nin 85 cm yükseklikteki sudan geçebileceğini söylüyor.

Otomobilin teknik özellikleriyle ilgili şuan için bir bilgi yok. Yılın sonlarına doğru yapılacak tanıtımda araca dair bilgileri öğreneceğiz.

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Elektrikli Range Rover yakında geliyor: 42 bin ön siparişe ulaştı