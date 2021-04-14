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    Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

    Elektrikli scooter kullanımına ve paylaşımlı elektrikli scooter işletmeciliğine ilişkin genel hususların belirlendiği 'E-skuter Yönetmeliği'nde yer alan maddeleri haberimizde inceleyebilirsiniz.
    14 Nisan 2021, 11:25 (4 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
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    Özellikle pandemi döneminde kullanımı daha da artan elektrikli scooter'lar için düzenleme getirildi. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 'Elektrikli Skuter Yönetmeliği' ile birlikte bu araçların kullanımına ilişkin genel hususlar belirlendi.

    Yönetmelikte, "Bu Yönetmelik, karayolunda kullanılacak e-skuterler, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti yapanlar ile bu faaliyetlerden yararlananlar ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü e-skuterleri kapsar." ifadesine yer verildi. Yönetmeliğe göre elektrikli scooter kullanımına yönelik genel hususlar şöyle:

    E-Skuter kullanımına ilişkin genel hususlar

    "E-skuterin; Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi; Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi; İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; Yaya yollarında sürülmesi; Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi; İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi; Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi; Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi yasaktır.

    E-skuterde; Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması; Sürücü dışında başka kişilerin taşınması; Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması yasaktır. Kullanılacak e-skuterin; gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunludur.

    E-skuter kullananlar 2918 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler."

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    Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
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    Paylaşımlı e-skuter işletmeciliğine ilişkin genel hususlar

    Bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetleri, ekonomik, güvenli, çevreye olumsuz etkisi en az, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini, engelli erişilebilirliğini ve trafik güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamında gerçekleştirilir.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, otonom araç teknolojisinin Tesla'dan daha iyi olduğunu iddia ediyor"

    Bu Yönetmeliğe göre yürütülecek paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetlerinin, ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti, sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır. Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek yetki belgeleri ile verilecek e-skuter izinleri, satılamaz ve devredilemez.

    Yetki belgesi alanlar, verdikleri hizmetlerden ayrım yapmaksızın, haksız rekabete imkan vermeyecek şekilde, herkesin yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar. Bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetlerinin yerine getirilmesi üçüncü şahıslar tarafından engellenemez. İdare, paylaşımlı e-skuter kullanım ücreti ile ilgili taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilir.

    Paylaşımlı e-skuter izni verecek merciler

    Bu Yönetmelik kapsamında yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin, paylaşımlı e-skuter faaliyetlerinde kullandıracakları e-skuterler için;

    • a) Büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerde UKOME’den,
    • b) Büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde il trafik komisyonundan,
    • c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mercilerin görevli ve yetkili olmadığı ve özel kanunlar ile belirlenmiş alanlarda, kendilerine yetki verilmiş ilgili kurum ve işletmelerden,

    izin almaları ve 24 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki harcı ödemeleri zorunludur.

    E-skuter yönetmeliğinin diğer tüm maddelerine buradan veya kaynak kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-3.htm
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    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    S Steelo 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vergi istiyoruz bu ne rezillik!!! vergi koyun artık şu scooterlara. Vergi vermek istiyoruz!!
    Yanıtla +25
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Skuter diye okuyunca aklima altin elbiseli adam geldi :( Mekani cennet olsun saygiyla andim tekrar.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Naganzo (Yusuf GENÇ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    7 yaşında yeğene elektrikli kaykay yada hoverboard neyse ondan almayı düşünüyordum. Onlarda bu kapsamlara giriyor mu?
    1 Yanıt Yanıtla
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    CeyKalDa 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Naganzo
    akülü arabalar hariç giryo
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    D DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    el attıkları her yeri kurutuyorlar. vatandaş için değil cepleri için kararlar alıyorlar. vatandaşıda sindirdiler koyuna çevirdiler. bunlar yiyiyor.
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    T ttt5885 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    La bu martılar değilmi sokak kenarlarında duran geçen bir biniyim dedim 40 tl kitledi. Tamamende binemedim şarjı bitti ağırda bisey kartta da para yoktu gittim para atmaya geldim derken 25 tl boşa gitti. Dakikası 75 kuruş mu ney la
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    J jay_jay_ (mustafa rdn) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) ttt5885
    Evet gereksiz pahalı
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    A apolyonn 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biran haberi görünce yine vergi geldi sandım
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    akbirkurt (Selçuk Akkurt) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yaya yolunda yasak, taşıt yolunda yasak.. Kısacası her yerde yasak. ;) Bisiklet yolu belki. Netice olarak ben bunu alayım, işe gideyim olayı bitti.
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    D dr4qo 3 sa. ( Mesaj Silindi ) akbirkurt
    Taşıt yolunda serbest.
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    Dinocan Gökçek (Ankaralı Dinocan) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu aletin kasksız kullanılmaması taraftarıyım.
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    truckerdriver (mesut sen) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Trafikte görmeyi istemiyorum!!! Şu e.Bisiklet lerden yorulduk sessiz sedasız çıkıyor her yerden
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    S Steelo 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vergi istiyoruz bu ne rezillik!!! vergi koyun artık şu scooterlara. Vergi vermek istiyoruz!!
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    S SERSERİ6935 (kemal seker) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bisiklet yolu yoksa ne olacak kullanamayacak mı insanlar
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    D dr4qo 3 sa. ( Mesaj Silindi ) SERSERİ6935
    Taşıt yolunda kullanılacak.
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    HeraldOfDİSASTER (Doktor Ruh) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    pitbull da yasak sallayan var mı? yok her gün cinayet haberlerini alıyoruz bu itin
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    3217 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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