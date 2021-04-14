Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

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Özellikle pandemi döneminde kullanımı daha da artan elektrikli scooter'lar için düzenleme getirildi. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 'Elektrikli Skuter Yönetmeliği' ile birlikte bu araçların kullanımına ilişkin genel hususlar belirlendi.

Yönetmelikte, "Bu Yönetmelik, karayolunda kullanılacak e-skuterler, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti yapanlar ile bu faaliyetlerden yararlananlar ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü e-skuterleri kapsar." ifadesine yer verildi. Yönetmeliğe göre elektrikli scooter kullanımına yönelik genel hususlar şöyle:

E-Skuter kullanımına ilişkin genel hususlar

"E-skuterin; Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi; Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi; İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; Yaya yollarında sürülmesi; Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi; İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi; Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi; Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi yasaktır.

E-skuterde; Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması; Sürücü dışında başka kişilerin taşınması; Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması yasaktır. Kullanılacak e-skuterin; gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunludur.

E-skuter kullananlar 2918 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler."

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Paylaşımlı e-skuter işletmeciliğine ilişkin genel hususlar

Bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetleri, ekonomik, güvenli, çevreye olumsuz etkisi en az, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini, engelli erişilebilirliğini ve trafik güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamında gerçekleştirilir.

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Bu Yönetmeliğe göre yürütülecek paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetlerinin, ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti, sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır. Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek yetki belgeleri ile verilecek e-skuter izinleri, satılamaz ve devredilemez.

Yetki belgesi alanlar, verdikleri hizmetlerden ayrım yapmaksızın, haksız rekabete imkan vermeyecek şekilde, herkesin yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar. Bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetlerinin yerine getirilmesi üçüncü şahıslar tarafından engellenemez. İdare, paylaşımlı e-skuter kullanım ücreti ile ilgili taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilir.

Paylaşımlı e-skuter izni verecek merciler

Bu Yönetmelik kapsamında yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin, paylaşımlı e-skuter faaliyetlerinde kullandıracakları e-skuterler için;

a) Büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerde UKOME’den,

b) Büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde il trafik komisyonundan,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mercilerin görevli ve yetkili olmadığı ve özel kanunlar ile belirlenmiş alanlarda, kendilerine yetki verilmiş ilgili kurum ve işletmelerden,

izin almaları ve 24 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki harcı ödemeleri zorunludur.

E-skuter yönetmeliğinin diğer tüm maddelerine buradan veya kaynak kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-3.htm

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