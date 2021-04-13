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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, otonom araç teknolojisinin Tesla'dan daha iyi olduğunu iddia ediyor

    Çinli teknoloji devi, kendi alanındaki dişli rakibi Xiaomi gibi gözünü otomotiv sektörüne dikmiş durumda. Şirket, elektrikli ve otonom araç teknolojileri için 1 milyar dolar yatırım yapacak.
    13 Nisan 2021, 22:00 (18 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Huawei, otonom araç teknolojisinin Tesla'dan daha iyi olduğunu iddia ediyor
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    Teknoloji devleri son dönemde otomotiv sektörüne epey ilgi gösteriyor. Bazıları doğrudan elektrikli otomotiv pazarına girmeyi, bazıları da mevcut üreticileri kendi geliştirdikleri teknolojilerle desteklemeyi hedefliyor.

    ABD'nin yaptırımlarından Huawei de otomotiv sektörüne ilgi duyan markalardan. Doğrudan otomobil üretmek yerine geliştirdiği teknoloji ve bileşenlerle sektördeki üreticilere destek olmayı hedefleyen Huawei bu konuda vites yükseltti. Şirket, elektrikli araç ve otonom sürüş teknolojilerine yönelik araştırma çalışmaları için 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

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    Huawei'nin otonom araçlar geliştirmek için ilk etapta BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co. ve Guangzhou Automobile Group Co. ile anlaştığı biliniyor. Bu iş birliği kapsamında üretilecek sürücüsüz otomobillerin iç mekanında Huawei logosu da bulunacak. Ancak şirketin logosu yalnızca Huawei'nin otonom araç teknolojisiyle donatılan araçlarda yer alacak. Huawei'nin diğer komponentlerini kullanan araçlarda logo yer almayacak.

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    Huawei dönüşümlü başkanı Xu Zhijun, "Çin'de her yıl 30 milyon araç üretiliyor ve bu sayı gelecekte daha da artacak. Diğer pazarlara açılmasak bile, Çin'de satılan her araçtan ortalama 10.000 yuan (1500 dolar) kazanabilirsek bu Huawei için büyük bir iş olur." şeklinde konuştu. Ayrıca Huawei'nin her endüstride global bir şirket olmayı hedeflediğini, bu yüzden otomotiv teknolojileri konusunda da hedeflerinin Çin pazarıyla sınırlı olmadığını da sözlerine ekledi.

    Xu, Huawei'nin şu anda ürettiği her bileşenin pazarda kullanıma hazır olduğunu söyledi. Bu konuda mühendislerin ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren yönetici, "Övünüyor muyuz bilmiyorum fakat mühendislerimiz bana bizim aracımızın herhangi bir insan müdahalesi olmadan 1000 kilometre yol alabildiğini söyledi. Bu da Tesla'dan daha iyi." ifadelerine yer verdi.

    Şirketin HuaweiCar olarak nitelendirdiği, Huawei'nin otonom sürüş teknolojilerini kullanan otomobili önümüzdeki hafta Şanghay Otomobil Fuarı'nda görebileceğiz.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-12/huawei-to-invest-1-billion-on-car-tech-it-says-surpasses-tesla
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr. Jingles 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yav he he. Klasik Huawei işte. Kirin 980 için de A12’den daha güçlü olacak diyordu. Sonra A11 Geekbench’te Kirin 980’in ağzını burnunu kırıyordu.
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    S socidius 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) bamorex
    Huawei markasını sadece telefon üretiyor zannetmek biraz tuhaf olmuş. Senin mantık ile Elon bey de ya araba üretsin, ya roket üretsin, ya uydu göndersin ya güneş enerjşsi geliştirsin veya nörolink gibi işler yapsın.. Samsung u olaya dahil etmiyorum.. İşin garibi sanki otomobil üreten bir şirketin sahibisin. Rekabet tüketiciye iyidir.

    + Adamlar araba üretceğiz demediler "yapay zeka + otonom sürüş' drn bahsetmiş.
    Huawei markasını sadece telefon üretiyor zannetmek biraz tuhaf olmuş. Senin mantık ile Elon bey de ya araba üretsin, ya roket üretsin, ya uydu göndersin ya güne...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    A AO (A O) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten ileride mecburen hepsi ortak olacaklar. Otomobil firmaları bu haliyle mevcudiyetini sürdüremez. Elektrikli araç Drone Araç derken her şey teknoloji ve akıllı sistemler odaklı olacak. Geçeyim direksiyona gazlıyayım çat diye 5 ten 2 ye çekeyim devri her halde 20 yıl içinde ortadan kaybolacak.
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    El_domingo 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamların elinde starlink varken otonom sürüşte kimse teslaya yetişemez..
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    khaos (sami lale) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Huawei başkanının hesabı biraz çakal bakkal hesabı gibi olmuş.İkinci olarak yukarıda bir arkadaş yazmış Tesla'nın yüzbinlerce aracı şu an çin dahil dünyanın dört bir tarafında sürekli olarak Tesla için yol verisi oluşturuyor bu konuda kısmen google hariç hiç bir rakibi Tesla yakın bile değil.
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    bamorex (baha berk) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her firma bildiği işi yapsın bence..!

    Telefon üreten bir çok firma otomobil pazarına girmek istiyor.Telefon satış karları tatmin etmemeye başladı sanırım telefon üretenleri.
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    S socidius 12 sa. ( Mesaj Silindi ) bamorex
    Huawei markasını sadece telefon üretiyor zannetmek biraz tuhaf olmuş. Senin mantık ile Elon bey de ya araba üretsin, ya roket üretsin, ya uydu göndersin ya güneş enerjşsi geliştirsin veya nörolink gibi işler yapsın.. Samsung u olaya dahil etmiyorum.. İşin garibi sanki otomobil üreten bir şirketin sahibisin. Rekabet tüketiciye iyidir.

    + Adamlar araba üretceğiz demediler "yapay zeka + otonom sürüş' drn bahsetmiş.
    Yanıtla +7
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    kullandığı yazılmlar, algoritmalar, donanımlar daha iyi olabilir ama bunlar tesladan daha iyi olmasını sağlamaz. önemli olan anık olarak işlenen verilerin büyüklüğü. kısaca BIG DATA. bu verilerin toplanması, işlenmesi, işlenen verillerin güncellenerek otomobillere yüklenmesi vb. BU arada Tesla otomobillerin teslim sürelerini kısaltabilmek adına kontrol mekanizmasını hızlandırmış durumda. bu da fabrikadan daha çok sorunlu otomobil çıkmasına sebep.
    rekabet arttıkça, kalite de artadacaktır.
    cep telefonlarına çinli firmaların piyasada ne kadar ileri gittikleri en iyi örnektir.
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    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Huawei sektör olarak girdiği her konuda ABD'lilerden daha iyi. Ancak ABD kıskanıp yine önünü kesmeye çalışır ve Huawei kitlelere ulaşamaz.

    Yıllardır Huawei telefon kullanıyorum aşırı memnunum, tık yok, parasının hakkını 50 defa verdi ama cahil ruh hastası ilk okul mezunu kılıklı müteahhit sarı kafa yüzünden Huawei alamıyoruz artık.
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    L lollololo 17 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Muhtemelen yalan çünkü tesla şuanda 100 binlerce araçtan hergün anlık data toplayıp bu datayıda sürekli olarak işliyor ve arasıra arabalara güncelleme getirerek arabaların otonom sürüş yeteneklerini geliştiriyor yani geçmesi çok çok zor, boş pr çalışması bence
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    muhammedbolat66 (Muhammed Bolat) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) lollololo
    huawei uzun yıllardır çalışma yapıyor ve ürettiği telefonlardan aldığı veri yatsinamaz. Tesladan iyi değildir belki ama Tesla dan sonra geldiği kesin.
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    Mr. Jingles 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yav he he. Klasik Huawei işte. Kirin 980 için de A12’den daha güçlü olacak diyordu. Sonra A11 Geekbench’te Kirin 980’in ağzını burnunu kırıyordu.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    E Elektrikliarabasever 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    Kesinlikle öyle HarmonyOS da Android ve iOS den iyi olacaktı güya. Tesla şuanda her yeri haritalandırdığı için en çok veriye sahip firma o kadar iyi haritalandırılmış ki ilerde sadece yüksek çözünürlüklü kamera kullanabilen Lidar ve Radar'a ihtiyacı olmayan otonom sürüşe ulaşacaklar.
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    Mitokondri Kristası 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Porche sağolsun
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    1197 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    huawei, elektrikli araç ve
    3 etiket daha huawei car huawei otonom araç teknolojileri Bilim ve Teknoloji
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