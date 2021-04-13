Huawei, otonom araç teknolojisinin Tesla'dan daha iyi olduğunu iddia ediyor

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Teknoloji devleri son dönemde otomotiv sektörüne epey ilgi gösteriyor. Bazıları doğrudan elektrikli otomotiv pazarına girmeyi, bazıları da mevcut üreticileri kendi geliştirdikleri teknolojilerle desteklemeyi hedefliyor.

ABD'nin yaptırımlarından Huawei de otomotiv sektörüne ilgi duyan markalardan. Doğrudan otomobil üretmek yerine geliştirdiği teknoloji ve bileşenlerle sektördeki üreticilere destek olmayı hedefleyen Huawei bu konuda vites yükseltti. Şirket, elektrikli araç ve otonom sürüş teknolojilerine yönelik araştırma çalışmaları için 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

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Huawei'nin otonom araçlar geliştirmek için ilk etapta BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co. ve Guangzhou Automobile Group Co. ile anlaştığı biliniyor. Bu iş birliği kapsamında üretilecek sürücüsüz otomobillerin iç mekanında Huawei logosu da bulunacak. Ancak şirketin logosu yalnızca Huawei'nin otonom araç teknolojisiyle donatılan araçlarda yer alacak. Huawei'nin diğer komponentlerini kullanan araçlarda logo yer almayacak.

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Huawei dönüşümlü başkanı Xu Zhijun, "Çin'de her yıl 30 milyon araç üretiliyor ve bu sayı gelecekte daha da artacak. Diğer pazarlara açılmasak bile, Çin'de satılan her araçtan ortalama 10.000 yuan (1500 dolar) kazanabilirsek bu Huawei için büyük bir iş olur." şeklinde konuştu. Ayrıca Huawei'nin her endüstride global bir şirket olmayı hedeflediğini, bu yüzden otomotiv teknolojileri konusunda da hedeflerinin Çin pazarıyla sınırlı olmadığını da sözlerine ekledi.

Xu, Huawei'nin şu anda ürettiği her bileşenin pazarda kullanıma hazır olduğunu söyledi. Bu konuda mühendislerin ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren yönetici, "Övünüyor muyuz bilmiyorum fakat mühendislerimiz bana bizim aracımızın herhangi bir insan müdahalesi olmadan 1000 kilometre yol alabildiğini söyledi. Bu da Tesla'dan daha iyi." ifadelerine yer verdi.

Şirketin HuaweiCar olarak nitelendirdiği, Huawei'nin otonom sürüş teknolojilerini kullanan otomobili önümüzdeki hafta Şanghay Otomobil Fuarı'nda görebileceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-12/huawei-to-invest-1-billion-on-car-tech-it-says-surpasses-tesla

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