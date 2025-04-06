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Tesla’nın Cybertruck için geliştirdiği ve araca ekstra menzil kazandırması beklenen “range extender” (menzil uzatıcı) sessiz sedasız ortadan kayboldu. Şirket, bu aksesuar için daha önce rezervasyon alıyor ve 2.000 dolarlık iade edilemez bir ön ödeme talep ediyordu. Artık bu seçenek Tesla'nın çevrim içi yapılandırma aracında yer almıyor.

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Cybertruck üretim versiyonu ilk duyurulduğunda, özellikle üç motorlu modelin 500 milin (yaklaşık 800 km) üzerinde menzil sunması ve 70.000 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyordu. Ancak şu anda satışta olan tri-motor (üç motor) versiyonun fiyatı 100.000 doları bulmuş durumda ve menzili de 320 mil (yaklaşık 515 km) ile sınırlı. İki motorlu versiyonun durumu da farklı değil; vaat edilen 300 mil üzeri menzile ulaşılsa da başlangıç fiyatı 80.000 dolara çıkmış durumda.

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Tesla, menzil konusunda yaşanan bu hayal kırıklığını telafi etmek adına araca sonradan eklenebilen harici bir batarya modülü geliştirmişti. 16.000 dolar değerindeki bu ek paket, Cybertruck’un kasasında ciddi bir alan kaplasa da menzili yaklaşık 445 mile (yaklaşık 716 km) çıkarması bekleniyordu. Ürün için önce 2025’in başı hedef gösterilmişti, ardından bu tarih 2025 ortasına ertelendi.

Ancak son gelişmelere bakılırsa bu aksesuarın akıbeti belirsizliğini koruyor. Tesla henüz resmi bir iptal açıklaması yapmış değil. Hatta şirketin teknik özellikler sayfasında hâlâ bu aksesuarla elde edilebilecek toplam menzil bilgileri yer alıyor. Buna rağmen sipariş sayfasından kaldırılması, Tesla’nın projeyi askıya aldığı ya da lansmanı süresiz olarak ertelediği şeklinde yorumlanıyor.

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Tesla, Cybertruck'ın harici batarya seçeneğini askıya mı aldı?