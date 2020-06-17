Elektrikli Volkswagen ID.4'ün tasarımı Çin'de ortaya çıktı

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Uzun zamandır kamuflajlı bir şekilde test edilirken karşımıza çıkan Volkswagen ID.4, Çin’de tamamen ortaya çıktı. Elektrikli crossover’ın dış tasarımını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Görsellere bakılırsa Volkswagen’in elektrikli crossover modeli Çin’de iki farklı versiyonla satılacak: ID.4 X ve ID.4 Crozz. Söz konusu versiyonlar genel yapı itibariyle birbirinden çok da farklı değil. Fakat ön-arka tamponlar ve aydınlatmalardaki farklılık, iki versiyonu bariz bir şekilde birbirinden ayırıyor. ID.4 X versiyonu sahip olduğu tasarımla daha şehirli görünürken, ID.4 Crozz’daki siyah plastik eklentiler daha çok araziye işaret ediyor.

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Volkswagen ID.4, tıpkı ID.3 isimli hatchback kardeşi gibi MEB elektrikli araç platformu üzerine inşa edilecek. Çinli kaynaklardan edinilen bilgiye göre ID.4 X ve ID.4 Crozz’un aks mesafesi (2765 mm) ve genişliği (1852 mm) birbiriyle aynı. Toplam uzunluk ve yükseklik olaraksa Crozz versiyonu X’ten 20 mm daha kısa ve 11 mm daha alçak.

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Volkswagen ID.4’ün teknik detayları henüz tam olarak belli değil. Fakat toplamda 225 kW (306 hp) güç üreten iki elektrik motoru, dört tekerlekten çekiş sistemi, farklı batarya konfigürasyonları ile 500 kilometreye kadar sürüş menzili gibi özellikler şimdiye dek ortaya çıkan söylentiler arasında.

Fotoğraflarını gördüğümüz ID.4 X ve ID.4 Crozz’un Çin pazarına özel versiyonlar olup olmadığı henüz bilinmiyor. Fakat Çin ve Avrupa versiyonları arasında tasarımsal farklar olsa bile bunlar oldukça küçük kozmetik dokunuşlar olacaktır. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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