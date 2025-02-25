Amerikan elektrikli otomobil pazarında Volkswagen ID.4 rüzgarları esiyor

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

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Volkswagen’in elektrikli SUV modeli ID.4, ocak ayında ABD’de en çok satan üçüncü elektrikli araç olarak güçlü bir geri dönüş yaptı. Tesla Model Y ve Model 3’ün ardından gelen ID.4, geçen yıl yaşadığı üretim duraksamasını hızla telafi ediyor.

Ocak ayında 4.979 adetlik satış rakamına ulaşan ID.4, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %653 oranında artış gösterdi. 2024 genelinde yalnızca 17.000 adet satan model, dördüncü çeyrekte ise 646 adetlik mütevazı bir satışa ulaşmıştı. Eğer bu ivme devam ederse, 2025 yılı sonunda satışların 60.000 seviyesine çıkması bekleniyor.

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Cox Automotive’in raporuna göre, ABD’de en çok satan beş elektrikli araç Tesla Model Y, Model 3, Volkswagen ID.4, Tesla Cybertruck ve Honda Prologue oldu. Bu beş model, ülkedeki toplam EV satışlarının %54’ünü oluşturdu. Ocak ayında toplam 102.200 elektrikli araç satışı gerçekleşirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %30’luk bir artışı ifade ediyor. Aralık ayında satılan 132.392 adede kıyasla bir düşüş yaşansa da, bu mevsimsel dalgalanmalar nedeniyle beklenen bir durum.

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Honda’nın elektrikli SUV modeli Prologue da pazarda etkisini göstermeye başladı. Ocak ayında 3.744 adetlik satışa ulaşan model, geçen yıl toplam 33.000 adet satarak yılın en çok tercih edilen yedinci elektrikli aracı olmuştu.

Volkswagen, ID.4’ü yeniden satışa sunarak ABD ve Kanada pazarındaki eski güçlü konumuna döndürmeyi hedefliyor. Görünüşe göre bu süreç beklenenden daha hızlı ilerliyor.

2025 model yılı için ID.4 RWD Pro versiyonu 45.095 dolardan, dört tekerlekten çekişli AWD Pro versiyonu ise 48.995 dolardan satışa sunuluyor. 82 kWh kapasiteli bataryaya sahip modeller, 291 mil (yaklaşık 468 km) menzil sunuyor. Volkswagen, yıl içinde 62 kWh batarya seçeneğini de piyasaya sürmeyi planlıyor.

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