Avrupa'da Volkswagen'in elektrikli satışları patlama yaptı, Tesla'yı zirveden indirdi

Volkswagen ID.4 en çok satan elektrikli model oldu
Ocak ayında Volkswagen ID.4, geçtiğimiz senenin aynı ayına göre %195 büyüme kayderek 7.177 adet sattı. Model Y'nin satışları ise %46 düşüşle 6.115 adede geriledi. Volkswagen ID.7 ise %657 gibi devasa bir artışla 5.879 adet satış gerçekleştirerek üçüncü sıraya yerleşti. Volkswagen'in diğer elektrikli modeli ID.3 de satışlarını %175 arttırarak listede altıncı sıraya yükseldi.
Dacia Sandero zirvede yer aldı
İlginç bir şekilde, şarj edilebilir hibrit araçların (PHEV'ler) satışları Ocak ayında %6 düşüş gösterdi. Volvo XC40, 5.001 adetlik satışla PHEV yarışına öncülük ederken, onu Volkswagen Tiguan (4.159) ve BMW X1 (3.222) takip etti.