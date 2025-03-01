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    Avrupa'da Volkswagen'in elektrikli satışları patlama yaptı, Tesla'yı zirveden indirdi

    Avrupa'da elektrikli araç pazarı yeniden ivmelenmeye başladı. Bu ivmeye öncülük eden şirket ise Volkswagen oldu. Şirketin elektrikli ID.4 modeli Tesla Model Y'yi geride bırakarak zirveye yerleşti.
    Avrupa'da Volkswagen'in elektrikli araç satışları patlama yaptı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz sene Avrupa'da zorlu bir sene geçren elektrikli araç pazarı yeniden ivmelenmeye başladı. Kıtada, Ocak ayında satışlar %37 artış gösterdi. Bu ivmeye öncülük eden şirket ise Volkswagen oldu. Şirketin elektrikli ID.4 modeli Tesla Model Y'yi geride bırakarak, en çok satan elektrikli otomobil ünvanını ele geçirdi.

    Volkswagen ID.4 en çok satan elektrikli model oldu

    Ocak ayında Volkswagen ID.4, geçtiğimiz senenin aynı ayına göre %195 büyüme kayderek 7.177 adet sattı. Model Y'nin satışları ise %46 düşüşle 6.115 adede geriledi. Volkswagen ID.7 ise %657 gibi devasa bir artışla 5.879 adet satış gerçekleştirerek üçüncü sıraya yerleşti. Volkswagen'in diğer elektrikli modeli ID.3 de satışlarını %175 arttırarak listede altıncı sıraya yükseldi.

    Avrupa'da Volkswagen'in elektrikli araç satışları patlama yaptı Tam Boyutta Gör
    Tesla Model Y'nin düşüşü, yeni versiyonun çıkışından kaynaklanabileceği gibi, Elon Musk'ın tepki çeken siyasi söylem ve davranışlarına da bağlanabilir. Yeni Model Y'nin Avrupa satışları yakında başladı, dolayısıyla önümüzdeki aylarda nasıl performans göstereceği merak konusu. Ancak, yeni elektrikli modellerin piyasaya çıkmasıyla işinin eskisi kadar kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Bu modellerden Kia EV3, 5.792 adet satış rakamıyla dördüncü, Renault 5 ise 4.346 adet satışla sekizinci sıradan listeye girmiş durumda.

    Dacia Sandero zirvede yer aldı

    Avrupa'da Volkswagen'in elektrikli araç satışları patlama yaptı Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da elektrikli araç satışları artıyor olsa da, içten yanmalı modeller hala revaçta. Kıta genelinde en çok satan model, 21.309 adet satışla Dacia Sandero olurken, Volkswagen Golf (17.630) ve Peugeot 208 (17.289) onu takip etti.

    İlginç bir şekilde, şarj edilebilir hibrit araçların (PHEV'ler) satışları Ocak ayında %6 düşüş gösterdi. Volvo XC40, 5.001 adetlik satışla PHEV yarışına öncülük ederken, onu Volkswagen Tiguan (4.159) ve BMW X1 (3.222) takip etti.

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