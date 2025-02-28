Volkswagen, BYD ile yarışabilmek için ID.4 fiyatında çılgın indirimler yapmaya devam ediyor

Volkswagen, elektrikli otomobil pazarında rekabet gücünü artırmak için büyük bir fiyat indirimi yaptı. Şirketin Çin'deki ortak girişimi SAIC-Volkswagen, ID.4 X modelini yaklaşık 19.300 dolardan (2021 yılında 26.700 dolardan satışa sunulmuştu) satışa sunarak dikkatleri üzerine çekti. FAW-Volkswagen de geçtiğimiz ay benzer bir indirimle ID.4 Crozz'un fiyatını düşürmüştü. Volkswagen, Çin’de pazar payı kaybederken, yerli rakipleri özellikle BYD agresif fiyat politikalarıyla öne çıkıyor.

Çin'de geçen yıl ID.4 modelleri iyi bir satış grafiği yakalasa da rekabet giderek kızışıyor. FAW-Volkswagen, 37.491 adet ID.4 Crozz satarken, SAIC-Volkswagen 34.498 ID.4 X teslim etti. Ancak pazarın dinamikleri hızla değişiyor ve Volkswagen bu yarışta geride kalmak istemiyor.

Yeni fiyat düzenlemesiyle ID.4 X’in baz versiyonu, 52.8 kWh kapasiteli CATL batarya ile 264 mil (425 km) menzil sunuyor. Daha uzun menzilli versiyon ise 80.2 kWh bataryasıyla 373 mil (601 km) giderek 24.200 dolara alıcı buluyor. Bu indirimler, Volkswagen’in Çin’de devam eden sert fiyat savaşında elini güçlendirmeyi hedefliyor.

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Ancak BYD gibi rakipler karşısında bu hamlenin yeterli olup olmayacağı belirsiz. BYD Atto 3, 16.000 dolardan başlayan fiyatı ve 267 mil (430 km) menziliyle önemli bir rakip. Uzun menzilli versiyon ise 19.900 dolardan satışa sunuluyor ve 316 mil (510 km) menzil sağlıyor. Üstelik BYD, akıllı sürüş özelliklerini birçok modeline ücretsiz güncelleme olarak sunarak cazibesini artırıyor.

Öte yandan Volkswagen, ID.4 modeliyle ABD’de de ilgi görmeye devam ediyor. Ocak ayında satışların yeniden başlamasının ardından, Model Y ve Model 3’ün ardından en çok satan üçüncü elektrikli araç oldu. Şirketin küresel rekabet gücünü artırmak için fiyat indirimleri kadar teknolojik yeniliklere de odaklanması gerektiği düşünülüyor.

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Volkswagen BYD ile yarışabilmek için ID.4 fiyatını tekrar indirdi