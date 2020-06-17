Rezvani, yeni canavarı Hercules 6x6'nın teaser görselini paylaştı

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Hercules 6x6

SUV dünyasının en sıra dışı üyelerinden biri olan “Tank” ile adından söz ettiren Rezvani Motors, şimdi de Hercules 6x6 adını verdiği bir başka model üzerinde çalışıyor. Şirket, araçla ilgili yeni bir teaser görseli paylaştı.

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Kaliforniya merkezli şirket, bu yaz örtüsünü kaldırmayı planladığı altı tekerlekli SUV modelini “şimdiye dek ürettiğimiz en güçlü ve en yetenekli araç” olarak nitelendiriyor. Paylaşılan ipucu görseli Hercules 6x6’nın tasarımı hakkında çok bir şey göstermese de, aydınlatmalı logoya ve ince farlara sahip ön bölümün Tank modelindekine benzer bir tasarıma sahip olacağını anlamak mümkün.

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Rezvani Tank

Rezvani, yeni canavarının teknik özellikleri söz konusu olduğunda oldukça ketum davranıyor. Bildiklerimiz, Hercules 6x6’nın şasi ve karoserin sonradan birleştirildiği “body-on-frame” düzenine ve FOX Racing iş birliğiyle geliştirilen birinci sınıf süspansiyon sistemine sahip olacağıyla sınırlı. Hercules 6x6’nın tıpkı Tank gibi “Military Edition” adı verilen zırhlı bir versiyona sahip olacağı da şirketin verdiği sınırlı bilgiler arasında.

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Rezvani Hercules 6x6’nın fiyatı hakkında henüz bir açıklama yok. Şirket şu anda 266 dolar depozito ile rezervasyonları kabul ediyor. Üretilecek ilk araçların araç tanıtıldıktan kısa bir süre sonra sahiplerine teslim edileceği belirtiliyor.

https://www.rezvanimotors.com/

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