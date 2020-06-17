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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rezvani, yeni canavarı Hercules 6x6'nın teaser görselini paylaştı

    Balistik zırh korumalı SUV modeli Rezvani Tank ile dikkatleri üzerine çeken Kaliforniya merkezli şirket, şimdi de Hercules 6x6 adını verdiği yeni bir araç üzerinde çalışıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Rezvani, yeni canavarı Hercules 6x6'nın teaser görselini paylaştı
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    Hercules 6x6

    SUV dünyasının en sıra dışı üyelerinden biri olan “Tank” ile adından söz ettiren Rezvani Motors, şimdi de Hercules 6x6 adını verdiği bir başka model üzerinde çalışıyor. Şirket, araçla ilgili yeni bir teaser görseli paylaştı.

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    Kaliforniya merkezli şirket, bu yaz örtüsünü kaldırmayı planladığı altı tekerlekli SUV modelini “şimdiye dek ürettiğimiz en güçlü ve en yetenekli araç” olarak nitelendiriyor. Paylaşılan ipucu görseli Hercules 6x6’nın tasarımı hakkında çok bir şey göstermese de, aydınlatmalı logoya ve ince farlara sahip ön bölümün Tank modelindekine benzer bir tasarıma sahip olacağını anlamak mümkün.

    Rezvani, yeni canavarı Hercules 6x6'nın teaser görselini paylaştı
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    Rezvani Tank

    Rezvani, yeni canavarının teknik özellikleri söz konusu olduğunda oldukça ketum davranıyor. Bildiklerimiz, Hercules 6x6’nın şasi ve karoserin sonradan birleştirildiği “body-on-frame” düzenine ve FOX Racing iş birliğiyle geliştirilen birinci sınıf süspansiyon sistemine sahip olacağıyla sınırlı. Hercules 6x6’nın tıpkı Tank gibi “Military Edition” adı verilen zırhlı bir versiyona sahip olacağı da şirketin verdiği sınırlı bilgiler arasında.

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    Rezvani Hercules 6x6’nın fiyatı hakkında henüz bir açıklama yok. Şirket şu anda 266 dolar depozito ile rezervasyonları kabul ediyor. Üretilecek ilk araçların araç tanıtıldıktan kısa bir süre sonra sahiplerine teslim edileceği belirtiliyor.



    https://www.rezvanimotors.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    nikony 25 dk.
    clio iyidir bu çok yakar 😏
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    TheCaliph_ 46 dk.
    En sol seritten 80-90 ile gidene veya tam tersi arkana yapisip selektor atanlara efsane anlar yasatacak bir arac





    Arap seyhi olsam sirf bunun icin alirdim.
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    cemus 50 dk.
    Revani olarak okudum gidip bir şeyler atıştırsam iyi olacak sanırım.
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