Rezvani, yeni canavarı Hercules 6x6'nın teaser görselini paylaştı

Hercules 6x6
SUV dünyasının en sıra dışı üyelerinden biri olan “Tank” ile adından söz ettiren Rezvani Motors, şimdi de Hercules 6x6 adını verdiği bir başka model üzerinde çalışıyor. Şirket, araçla ilgili yeni bir teaser görseli paylaştı.İlginizi Çekebilir Adına yakışır özelliklere sahip Rezvani Tank Military Edition duyuruldu
Kaliforniya merkezli şirket, bu yaz örtüsünü kaldırmayı planladığı altı tekerlekli SUV modelini “şimdiye dek ürettiğimiz en güçlü ve en yetenekli araç” olarak nitelendiriyor. Paylaşılan ipucu görseli Hercules 6x6’nın tasarımı hakkında çok bir şey göstermese de, aydınlatmalı logoya ve ince farlara sahip ön bölümün Tank modelindekine benzer bir tasarıma sahip olacağını anlamak mümkün.
Rezvani Tank
Rezvani, yeni canavarının teknik özellikleri söz konusu olduğunda oldukça ketum davranıyor. Bildiklerimiz, Hercules 6x6’nın şasi ve karoserin sonradan birleştirildiği “body-on-frame” düzenine ve FOX Racing iş birliğiyle geliştirilen birinci sınıf süspansiyon sistemine sahip olacağıyla sınırlı. Hercules 6x6’nın tıpkı Tank gibi “Military Edition” adı verilen zırhlı bir versiyona sahip olacağı da şirketin verdiği sınırlı bilgiler arasında.
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Rezvani Hercules 6x6’nın fiyatı hakkında henüz bir açıklama yok. Şirket şu anda 266 dolar depozito ile rezervasyonları kabul ediyor. Üretilecek ilk araçların araç tanıtıldıktan kısa bir süre sonra sahiplerine teslim edileceği belirtiliyor.
https://www.rezvanimotors.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Arap seyhi olsam sirf bunun icin alirdim.