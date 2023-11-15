Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Renault 20 bin euro'luk mini elektrikli otomobilini duyuracak

    Renault, Twingo'nun varisi olacak uygun fiyatlı yeni bir mini otomobil çıkarmaya hazırlanıyor. 2026 yılında çıkacağı tahmin edilen aracın yarın duyurulması bekleniyor.
    Renault 20 bin euro'luk mini elektrikli otomobilini duyuracak Tam Boyutta Gör
    Renault, Twingo'nun varisi olacak uygun fiyatlı yeni bir mini otomobil çıkarmaya hazırlanıyor. 2026 yılında çıkacağı tahmin edilen aracın yarın duyurulması bekleniyor.

    Renault'un elektrikli araç kolu Ampere, 2030 yılına kadar altı elektrikli otomobil piyasaya sürmeyi ve 2032 yılına kadar bir milyon araç üretmeyi planlıyor.

    Automotive News Europe'un raporuna göre Avrupa pazarına yönelik geliştirilen araç, operasyon maliyetlerini düşürme ve ticaret tarifelerinden etkilenmemesi amacıyla Renault'un Slovenya'daki fabrikasında üretilecek.

    20 bin euroya satılacak

    Yeni mini otomobil Zoe'nin yerini alacak olan Renault 5'den daha küçük yapıda olacak ve Twingo'nun yerini alacak. Otomobilin 20 bin euro civarı bir fiyatla satışa sunulması planlanıyor.

    Renault'un CEO'su Luca de Meo, yeni otomobillerinin elektrikli araç satışlarını arttırarak yaygınlaşmasına yardımcı olacağını ifade ediyor. Aracı geliştirirken Japonya'da oldukça rağbet gören kei mikro arabalardan ilham aldıklarını söylüyor.

    Renault 20 bin euro'luk mini elektrikli otomobilini duyuracak Tam Boyutta Gör
    Renault Grubu halihazırda Avrupa'nın en ucuz tam boyutlu elektrikli binek otomobilini satıyor: Renault Spring. Fransa'da yerel teşviklerle yaklaşık 14.000 euroya satılan A segmenti crossover, Ford Fiesta'dan daha küçük boyutlara sahip. 100 km/h son hıza sahip aracın menzili sadece 220 km. Araç, 44 beygirlik motora ve 26,8 kWh büyüklüğünde bataryaya sahip.
    Renault 20 bin euro'luk mini elektrikli otomobilini duyuracak Tam Boyutta Gör
    Renault Spring, Çin pazarındaki Renault City K-ZE'yi ve şirketin CMF-A platformunu temel alıyor.  Yeni geliştirilen mini otomobil ise Renault 5 ve Alpine A290'ın da geliştirildiği CMF-BEV platformu baz alarak geliştiriliyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tıp kazanmak için günde kaç soru çözülmeli 1000 mg antibiyotik içtikten kaç saat sonra alkol alınır iphone kamerada mavi nokta google earth korkutucu yerler koordinat concerta zeka geriliği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    infinix Note 12
    infinix Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız