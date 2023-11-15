Tam Boyutta Gör Renault, Twingo'nun varisi olacak uygun fiyatlı yeni bir mini otomobil çıkarmaya hazırlanıyor. 2026 yılında çıkacağı tahmin edilen aracın yarın duyurulması bekleniyor.

Renault'un elektrikli araç kolu Ampere, 2030 yılına kadar altı elektrikli otomobil piyasaya sürmeyi ve 2032 yılına kadar bir milyon araç üretmeyi planlıyor.

Automotive News Europe'un raporuna göre Avrupa pazarına yönelik geliştirilen araç, operasyon maliyetlerini düşürme ve ticaret tarifelerinden etkilenmemesi amacıyla Renault'un Slovenya'daki fabrikasında üretilecek.

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20 bin euroya satılacak

Yeni mini otomobil Zoe'nin yerini alacak olan Renault 5'den daha küçük yapıda olacak ve Twingo'nun yerini alacak. Otomobilin 20 bin euro civarı bir fiyatla satışa sunulması planlanıyor.

Renault'un CEO'su Luca de Meo, yeni otomobillerinin elektrikli araç satışlarını arttırarak yaygınlaşmasına yardımcı olacağını ifade ediyor. Aracı geliştirirken Japonya'da oldukça rağbet gören kei mikro arabalardan ilham aldıklarını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Renault Grubu halihazırda Avrupa'nın en ucuz tam boyutlu elektrikli binek otomobilini satıyor: Renault Spring. Fransa'da yerel teşviklerle yaklaşık 14.000 euroya satılan A segmenti crossover, Ford Fiesta'dan daha küçük boyutlara sahip. 100 km/h son hıza sahip aracın menzili sadece 220 km. Araç, 44 beygirlik motora ve 26,8 kWh büyüklüğünde bataryaya sahip.

Tam Boyutta Gör Renault Spring, Çin pazarındaki Renault City K-ZE'yi ve şirketin CMF-A platformunu temel alıyor. Yeni geliştirilen mini otomobil ise Renault 5 ve Alpine A290'ın da geliştirildiği CMF-BEV platformu baz alarak geliştiriliyor.

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Renault 20 bin euro'luk mini elektrikli otomobilini duyuracak