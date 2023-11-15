Renault 20 bin euro'luk mini elektrikli otomobilini duyuracak

Renault'un elektrikli araç kolu Ampere, 2030 yılına kadar altı elektrikli otomobil piyasaya sürmeyi ve 2032 yılına kadar bir milyon araç üretmeyi planlıyor.
Automotive News Europe'un raporuna göre Avrupa pazarına yönelik geliştirilen araç, operasyon maliyetlerini düşürme ve ticaret tarifelerinden etkilenmemesi amacıyla Renault'un Slovenya'daki fabrikasında üretilecek.
20 bin euroya satılacak
Yeni mini otomobil Zoe'nin yerini alacak olan Renault 5'den daha küçük yapıda olacak ve Twingo'nun yerini alacak. Otomobilin 20 bin euro civarı bir fiyatla satışa sunulması planlanıyor.
Renault'un CEO'su Luca de Meo, yeni otomobillerinin elektrikli araç satışlarını arttırarak yaygınlaşmasına yardımcı olacağını ifade ediyor. Aracı geliştirirken Japonya'da oldukça rağbet gören kei mikro arabalardan ilham aldıklarını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.