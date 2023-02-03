Çinli Zeekr X'in tasarımı ortaya çıktı: Elektrikli kompakt crossover

Tam Boyutta Gör Çinli üretici Zeekr, yeni %100 elektrikli modeli Zeekr X'i tanıttı. Kompakt crossover gövde tipinde karşımıza çıkan model, keskin hatlara sahip modern tasarımıyla dikkat çekiyor.

Geely'nin SEA platformu üzerine inşa edilen yeni Zeekr X'in dış tasarımı, markanın Göteborg'daki tasarım stüdyosunda oluşturuldu. Markanın Kyrpton tasarım dilinin modern hali diyebileceğimiz gövde tasarımında ön kaput, crossover'a hareketli ve kaslı bir görünüm kazandırmış. Bölünmüş far tasarımı gibi otomotivin modası haline gelen detayların da yer aldığı alanda panjursuz, ince hava kanallarının yer aldığı yüksek tampon da şık bir görüntü çiziyor.

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Profilden baktığımızda ise çamurluk ve eteklerdeki siyah eklentilerle crossover karakterinin desteklendiğini görmekteyiz. Bu zıtlığa yan aynalar, sütunlar ve tavan da dahil edilerek güzel bir bütünlük oluşturulmuş. Bunun dışında, çift renkli jantlar, arka camların bitimine kadar uzayan çapraz karakter çizgisi ve gizli kapı kolları. Arkada ise fazlasıyla eğimli olan spoyler nedeniyle daralan bir arka cam, boydan boya uzanan ince LED stoplar ve ortada aydınlatılmış Zeekr yazısından oluşan bir tasarım dili söz konusu.

Tam Boyutta Gör Henüz iç mekânına ilişkin görsel paylaşılmayan Zeekr X, 4450 mm uzunluğa, 1836 mm genişliğe, 1572 mm yüksekliğe ve 2750 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu, platform ikizi olan Smart #1 ile aynı aks mesafesine sahip olmasına rağmen 180 mm daha uzun bir otomobi yapıyor.

Zeekr X'in teknik detayları henüz açıklanmadı fakat 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniye içerisinde tamamladığı ifade edildi. Bu da akıllara 100 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan 422 beygirlik çift motorlu Smart #1 Brabus'u getiriyor. Bunun dışında tek motorlu daha ucuz bir seçenek sunulması da muhtemel. Smart #1'de 66 kWsa'lik batarya paketi kullanılıyor ancak Zeekr X'te daha yüksek kapasiteli bataryaya yer verilip verilmeyeceği henüz belli değil.

Zeekr X, 2023'ün ikinci çeyreğinde Çin'de satışa sunulacak. Markanın üçüncü modeli olarak karşımıza çıkan araç, Avrupa pazarında da satılacak. İlk pazarlar muhtemelen İsveç ve Norveç olacaktır. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Elektrikli Zeekr X kompakt SUV tanıtıldı