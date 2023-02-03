Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Zeekr X'in tasarımı ortaya çıktı: Elektrikli kompakt crossover

    Geely'nin elektrikli otomobil markası Zeekr, üçüncü modelini sahaya sürmeye hazırlanıyor. Kısa süre önce açığa çıkan dış tasarımıyla dikkat çeken Zeekr X isimli model Avrupa'da da satılacak.
    Oy Ver
    Elektrikli Zeekr X kompakt SUV tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli üretici Zeekr, yeni %100 elektrikli modeli Zeekr X'i tanıttı. Kompakt crossover gövde tipinde karşımıza çıkan model, keskin hatlara sahip modern tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Geely'nin SEA platformu üzerine inşa edilen yeni Zeekr X'in dış tasarımı, markanın Göteborg'daki tasarım stüdyosunda oluşturuldu. Markanın Kyrpton tasarım dilinin modern hali diyebileceğimiz gövde tasarımında ön kaput, crossover'a hareketli ve kaslı bir görünüm kazandırmış. Bölünmüş far tasarımı gibi otomotivin modası haline gelen detayların da yer aldığı alanda panjursuz, ince hava kanallarının yer aldığı yüksek tampon da şık bir görüntü çiziyor.

    Profilden baktığımızda ise çamurluk ve eteklerdeki siyah eklentilerle crossover karakterinin desteklendiğini görmekteyiz. Bu zıtlığa yan aynalar, sütunlar ve tavan da dahil edilerek güzel bir bütünlük oluşturulmuş. Bunun dışında, çift renkli jantlar, arka camların bitimine kadar uzayan çapraz karakter çizgisi ve gizli kapı kolları. Arkada ise fazlasıyla eğimli olan spoyler nedeniyle daralan bir arka cam, boydan boya uzanan ince LED stoplar ve ortada aydınlatılmış Zeekr yazısından oluşan bir tasarım dili söz konusu.

    Elektrikli Zeekr X kompakt SUV tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Henüz iç mekânına ilişkin görsel paylaşılmayan Zeekr X, 4450 mm uzunluğa, 1836 mm genişliğe, 1572 mm yüksekliğe ve 2750 mm aks mesafesine sahip. Bu da onu, platform ikizi olan Smart #1 ile aynı aks mesafesine sahip olmasına rağmen 180 mm daha uzun bir otomobi yapıyor.

    Zeekr X'in teknik detayları henüz açıklanmadı fakat 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniye içerisinde tamamladığı ifade edildi. Bu da akıllara 100 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan 422 beygirlik çift motorlu Smart #1 Brabus'u getiriyor. Bunun dışında tek motorlu daha ucuz bir seçenek sunulması da muhtemel. Smart #1'de 66 kWsa'lik batarya paketi kullanılıyor ancak Zeekr X'te daha yüksek kapasiteli bataryaya yer verilip verilmeyeceği henüz belli değil.

    Zeekr X, 2023'ün ikinci çeyreğinde Çin'de satışa sunulacak. Markanın üçüncü modeli olarak karşımıza çıkan araç, Avrupa pazarında da satılacak. İlk pazarlar muhtemelen İsveç ve Norveç olacaktır. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 12T Pro
    Xiaomi 12T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo E15
    Lenovo E15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız