Elektronik sigara kullanımının diş çürümesini hızlandırdığı bulundu

The Journal of the American Dental Association'da yayınlanan araştırma bir zamanlar zararsız gibi görünen bu alışkanlığın çok zararlı olabileceği ortaya koyuyor. Elektronik sigara kullanımı ile akciğer kanseri arasında ilişkinin bilimsel olarak kurulması her ne kadar halkın bilincini artırsa da sadece Amerika’da elektronik sigara cihazı kullanan 10 milyondan fazla insan bulunduğu bildiriliyor. Yapılan yeni araştırma ise bu cihazların diş eti hastalığına ve diş minesi hasarına bağlı çürümelerde rol oynadığını gösteriyor.
Elektronik sigara, diş çürümesini yüzde 20'ye yakın artırıyor
E-sigara kullanımının yüksek diş çürüğü riskine katkıda bulunmasının bir nedeni, aerosol haline getirildiğinde ve ardından ağızdan solunduğunda dişlere yapışan sıvının şekerli içeriği olduğu vurgulanıyor. Bu durumun çürümeyi hızlandırdığı belirtilirken Irusa, “Alışkanlığa bir kez başladınız mı, dolgu yaptırsanız bile devam ettiğiniz sürece ikincil çürük riski devam eder. Durmayacak bir kısır döngü.” ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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