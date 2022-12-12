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    Elektronik sigara kullanımının diş çürümesini hızlandırdığı bulundu

    Tufts Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki öğretim üyeleri tarafından yapılan araştırma, elektronik sigara kullandıklarını söyleyen hastalarda diş çürümesinin hızlandığını ortaya koydu.
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    elektronik sigara Tam Boyutta Gör
    Elektronik sigara kullanımı giderek yaygınlaşmaya devam ederken araştırmacılar bunun yeni bir zararlı etkisini ortaya koyuyor. Tufts Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yürütülen çalışmanın başyazarı olan Karina Irusa, elektronik sigara kullanımının diş çürüğü riskini artırdığını belirtiyor.

    The Journal of the American Dental Association'da yayınlanan araştırma bir zamanlar zararsız gibi görünen bu alışkanlığın çok zararlı olabileceği ortaya koyuyor. Elektronik sigara kullanımı ile akciğer kanseri arasında ilişkinin bilimsel olarak kurulması her ne kadar halkın bilincini artırsa da sadece Amerika’da elektronik sigara cihazı kullanan 10 milyondan fazla insan bulunduğu bildiriliyor. Yapılan yeni araştırma ise bu cihazların diş eti hastalığına ve diş minesi hasarına bağlı çürümelerde rol oynadığını gösteriyor.

    Elektronik sigara, diş çürümesini yüzde 20'ye yakın artırıyor

    Elektronik sigara kullanımı diş çürümesini hızlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Irusa'ya göre bu çalışma, elektronik sigara ve e-sigara ile çürük oluşma riskinin artması arasındaki ilişkiyi araştıran bilinen ilk çalışma konumunda. Çalışma kapsamında 2019-2022 yılları arasında Tufts diş kliniklerinde tedavi gören 16 yaşından büyük 13.000'den fazla hastanın verilerinin analiz edildiği de belirtiliyor. Elektronik sigara kullananlarla kullanmayanlar arasında yüzde 20’ye yakın daha yüksek çürük riski saptanmış durumda.

    E-sigara kullanımının yüksek diş çürüğü riskine katkıda bulunmasının bir nedeni, aerosol haline getirildiğinde ve ardından ağızdan solunduğunda dişlere yapışan sıvının şekerli içeriği olduğu vurgulanıyor. Bu durumun çürümeyi hızlandırdığı belirtilirken Irusa, “Alışkanlığa bir kez başladınız mı, dolgu yaptırsanız bile devam ettiğiniz sürece ikincil çürük riski devam eder. Durmayacak bir kısır döngü.” ifadelerini kullandı.

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