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    Elon Musk, 100 bin dolarlık Mars biletini değerlendirdi: Neredeyse herkes alabilir

    SpaceX'in patronu Elon Musk, 100 bin dolar olacağı varsayılan Mars biletinin hemen hemen herkes tarafından satın aınabileceğini söyledi.                         
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    Elon Musk, 100 bin dolarlık Mars biletini değerlendirdi
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    Elon Musk, SpaceX gemilerinde Mars'a seyahat etmenin varsayımsal maliyetinin 100 bin dolar olacağını söyledi. Girişimciye göre bu, çoğu insan için uygun bir fiyat.

    Yaptığı yeni bir röportajda Musk, fiyatın kısmen ekonomi tarafından belirleneceğini ve aynı zamanda Mars seyahatini, Mars'ta bir şehir inşa etmek için ihtiyaç duyulan yaklaşık bir milyon insanı çekecek kadar uygun maliyetli hale getirme ihtiyacı olduğunu da söyledi.

    Musk'a göre isteyen herkes Mars'a gidebilir

    Musk konuyla ilgili olarak: "Mars'a yapılacak bir yolculuk örneğin 100.000 dolara mal oluyorsa, o zaman neredeyse herkesin çalışıp tasarruf edebileceğini ve isterse Mars'a gidebileceğini düşünüyorum." dedi. Girişimci ayrıca bunun için kredi alınabileceği veya devlet desteği sağlanabileceği gibi diğer finansman seçeneklerinden de bahsetti.

    Elon Musk, 100 bin dolarlık Mars biletini değerlendirdi
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    Geçmişte Musk, Mars'a bir uçuşun maliyetini 100.000 ila 500.000 dolar arasında tahmin ediyordu. 2020'de ise 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars'a göndermek için 10 yılda 1.000 uzay aracı inşa etme hedefini açıklamıştı.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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