Twitter'ı satın almak isteyen Elon Musk'a rakip çıktı: Thoma Bravo

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alacağı iddiasıyla ilgili şartlar her geçen gün daha detaylı hale geliyor ve hafta sonu bile bilgi akmaya devam ediyor. Reuters'e göre milyarderin bu anlaşmadaki rakibi Twitter ile de müzakerelere başlayan Thoma Bravo.
Twitter savaşları
40 yılı aşkın bir süre önce kurulan Thoma Bravo, yazılım geliştiricilerin hisselerini satın alma konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan yatırım şirketi. Yılda 15 milyar dolardan fazla gelir üreten 40'tan fazla temel varlık portföyüne sahip. Şirketin yönetimi altındaki varlıkların toplam değeri şu anda 103 milyar dolara ulaşıyor.
Thoma Bravo'nun Twitter'ın kontrolünü ele geçirme hakkı için Elon Musk ile hangi koşullarda rekabet edeceği ve bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz kesinleşmedi. Amerikan medyası ilk kez Perşembe günü Thoma Bravo'nun Twitter'ın özelleştirilmesinde yer alma niyetlerini bildirdi. Dün ise Silver Lake yatırım şirketinin Elon Musk'ın ortağı olabileceği söyleniyordu. Thoma Bravo'nun sözcüsünün konu hakkında yorum yapmayı reddettiğini de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler