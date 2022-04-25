Twitter, artık Elon Musk'ın! İşte 44 milyar dolarlık tarihi satın alım

14 Nisan'da Twitter'ı satın almak için 43 milyar dolar değer biçen Elon Musk, masadan istediğini aldı ve tam 44 milyar dolara Twitter'ın satın almak için şirket yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.
Elon Musk: Twitter çok daha iyi bir yer olacak
Hisse başına 54.20 dolar ödeyecek olan Musk, anlaşmadan sonra şunları söyledi: “İfade özgürlüğü işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir bir şehir meydanı. Ayrıca Twitter'ı yeni özelliklerle donatıp daha güvenli hale getirmek için algoritmaları açık kaynak haline getirmek, spam botlarıyla mücadele etmek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak Twitter'ı her zamankinden daha iyi kullanacakları bir platform haline getirmek istiyorum."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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