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    Anlık Bildirim

    Twitter, artık Elon Musk'ın! İşte 44 milyar dolarlık tarihi satın alım

    Elon Musk ve Twitter yönetimi sonunda uzlaşmaya vardı ve masadan Twitter'ın Elon Musk'a satılması kararı çıktı. Musk, 44 milyar dolara Twitter'ın tüm hisselerini satın aldı.
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    Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı
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    14 Nisan'da Twitter'ı satın almak için 43 milyar dolar değer biçen Elon Musk, masadan istediğini aldı ve tam 44 milyar dolara Twitter'ın satın almak için şirket yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.

    Elon Musk: Twitter çok daha iyi bir yer olacak

    Hisse başına 54.20 dolar ödeyecek olan Musk, anlaşmadan sonra şunları söyledi: “İfade özgürlüğü işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir bir şehir meydanı. Ayrıca Twitter'ı yeni özelliklerle donatıp daha güvenli hale getirmek için algoritmaları açık kaynak haline getirmek, spam botlarıyla mücadele etmek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak Twitter'ı her zamankinden daha iyi kullanacakları bir platform haline getirmek istiyorum."

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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