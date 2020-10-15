Elon Musk, 7 koltuklu Tesla Model Y için tarih verdi

Tam Boyutta Gör

Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yedi koltuklu Tesla Model Y'nin önümüzdeki ay üretime gireceğini duyurdu. Teslimatlar Aralık ayında başlayacak.

İlginizi Çekebilir

Tesla Model Y'nin yeni ipucu görseli paylaşıldı

Elon Musk, Model Y'nin üç sıra koltuk seçeneğine sahip bir crossover olacağını duyurduğunda pek çok kişi bu boyutta bir otomobile fazladan iki koltuğun nasıl ekleneceğini merak etmişti. Zira otomobilin tavanı arkaya doğru fazlasıyla eğimli olduğu için bu alanda fazla bir baş mesafesi kalmıyor.

Aslına bakılırsa, bu Tesla'nın yedi koltuk opsiyonuna yer verdiği ilk modeli değil. Model X ve hatta Model S'te bile üç sıra koltuk seçeneği tercih edilebiliyordu. Şirket, gerekli baş ve diz mesafesini elde edebilmek için Model S'te söz konusu iki koltuğu ters biçimde yerleştirmiş ve bagaj zeminini de düşürmüştü. Şirketin Tesla Model Y için de aynı yöntemi kullanması muhtemel.

Fakat bu yılın başında Model Y'nin üçüncü sıra koltukları araç içerisinden görüntülenmiş ve sergilenen araçtaki koltukların diğerleri gibi öne dönük olduğu görülmüştü. Kısıtlı bir görüş imkanı sunan bu fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla koltukların genişliği özellikle çocuklar için iyi ancak diz mesafesi düşündürücü.

Ekstra koltukların nasıl yerleştirileceği bir yana, Tesla Model Y'yi yedi koltuk seçeneğiyle tercih etmek isteyen müşterilerin fazladan 3 bin dolar ödemesi gerekiyor. Kısa süre önce yapılan açıklamada, şirketin yeni tanıttığı 4680 pillerin ilk olarak Berlin'de üretilecek Tesla Model Y'lerde kullanılacağı açıklanmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.