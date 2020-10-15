Elon Musk, 7 koltuklu Tesla Model Y için tarih verdi

Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yedi koltuklu Tesla Model Y'nin önümüzdeki ay üretime gireceğini duyurdu. Teslimatlar Aralık ayında başlayacak.İlginizi Çekebilir Tesla Model Y'nin yeni ipucu görseli paylaşıldı
Elon Musk, Model Y'nin üç sıra koltuk seçeneğine sahip bir crossover olacağını duyurduğunda pek çok kişi bu boyutta bir otomobile fazladan iki koltuğun nasıl ekleneceğini merak etmişti. Zira otomobilin tavanı arkaya doğru fazlasıyla eğimli olduğu için bu alanda fazla bir baş mesafesi kalmıyor.
Aslına bakılırsa, bu Tesla'nın yedi koltuk opsiyonuna yer verdiği ilk modeli değil. Model X ve hatta Model S'te bile üç sıra koltuk seçeneği tercih edilebiliyordu. Şirket, gerekli baş ve diz mesafesini elde edebilmek için Model S'te söz konusu iki koltuğu ters biçimde yerleştirmiş ve bagaj zeminini de düşürmüştü. Şirketin Tesla Model Y için de aynı yöntemi kullanması muhtemel.
Fakat bu yılın başında Model Y'nin üçüncü sıra koltukları araç içerisinden görüntülenmiş ve sergilenen araçtaki koltukların diğerleri gibi öne dönük olduğu görülmüştü. Kısıtlı bir görüş imkanı sunan bu fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla koltukların genişliği özellikle çocuklar için iyi ancak diz mesafesi düşündürücü.
Ekstra koltukların nasıl yerleştirileceği bir yana, Tesla Model Y'yi yedi koltuk seçeneğiyle tercih etmek isteyen müşterilerin fazladan 3 bin dolar ödemesi gerekiyor. Kısa süre önce yapılan açıklamada, şirketin yeni tanıttığı 4680 pillerin ilk olarak Berlin'de üretilecek Tesla Model Y'lerde kullanılacağı açıklanmıştı.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
"ABD'li bilim adamı Nobel ödülünü sattıABD'li genetik bilimci James Watson'ın 1962'de DNA'nın çift sarmallı yapısını keşfettiği için verilen Nobel ödülünü satışa çıkardığı, ödülün 4,8 milyon dolara satıldığı bildirildi.
06.12.2014
ABD'li genetik bilimci James Watson'ın 1962'de DNA'nın çift sarmallı yapısını keşfettiği için verilen Nobel ödülünü satışa çıkardığı, ödülün 4,8 milyon dolara satıldığı bildirildi.
BBC'nin haberine göre, New York'taki Christie's müzayede evinde açık artırmayla satışa sunulan altın madalyanın 2,5 ila 3,5 milyon dolara satılması bekleniyordu. İlk defa hayatta olan bir Nobel sahibinin ödülü satılmış oldu. 86 yaşındaki Watson'un ödülünü maddi zorluklar nedeniyle satışa çıkardığı belirtildi.
Watson'ın, satıştan elde ettiği gelirinin bir bölümünü okuduğu Chicago Üniversitesi, çalıştığı Cambridge Üniversitesi ve başkanlık ettiği Cold Spring Harbor Laboratuvarı’na bağışlayacağı duyuruldu.
Watson'ın 2007'de verdiği bir röportajda, "siyahların beyazlardan daha az zeki olduğuna dair" açıklamasının ardından bilim çevreleri tarafından dışlandığı belirtiliyor.
Watson, DNA'nın çift sarmallı yapısını keşfettiği çalışmasıyla Francis Crick ve Maurice Wilkins ile tıp dalında ödül almaya hak kazanmıştı. 2004'te hayatını kaybeden Crick'in ödülü de geçen yıl 2,2 milyon dolara satılmıştı." AA
Zaten yukarıdaki bu olaydan sonra araştırmalar sonucunda zekanın, şişmanlığın, kalıtsal hastalıkların genleri bulundu/keşfedildi. Her ne kadar, ırkçı veya küstah bir söz edilmiş olsa bile genetik bilimci Watson haklı gibi görünüyor.
Bir açın şu gözünüzü artık. Buradan sızlanıp beğeni almakla olmuyor bu işler. Üretmeyip sürekli tüketen bir ülkeyiz. Bunu anlamak bu kadar zor olmamalı yahu! Enerjide açığımız var ve markamız yok, bunlar olmadan üzerine bir de yanlış politikalar uygulanınca mevcut durumun olması zaten kaçınılmaz (ki sandığınız gibi akp özelinde değil 1945den bu yana uygulanıyor bu yanlış politikalar, planlar). Cidden yeter ya çalışır AB ülkeleri gibi cefanın sefasını çekersiniz ya da habire sızlanırsınız. Ulan markamız yok markamız ne kadar kötü durumdayız daha bunun farkına varamadan habire sızlanıyorsunuz. Teslaya malzeme veriyoruz koltuk vs yapıp yolluyoruz Bursadan ama markamız yok adamlar bize iteliyor. Kimse de bizdeki bu vizyonsuz özel sektöre ses çıkarmıyor. Önce sorunun ne olduğunu anlayın sonra da o soruna itiraz edin. 1945den bu yana yanlış politikalar izlemiş, gelişmekte olan bir ülkeyle gelişmiş ülkeler kıyasa sokulamaz.
YETER.
EDİT: Anlamayanlar çıkacağı için şu ikisini belirteyim, ki eminim belirtmeme rağmen anlamayanlar çıkacak. 1) uluslararası ticaret yapmak (bu durumda kastettiğim ihracat oluyor) başkadır marka olmak bambaşkadır. 2) 1945den bu yana diyorum saçma sapan şekilde siyasete çekmeyin olayı.