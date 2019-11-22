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    Elon Musk'a soğuk duş: Tesla Cybertruck'ın zırhlı camları ilk denemede kırıldı

    Tesla bugün sıradışı tasarımı ile dikkat çeken ilk elektrikli pickup'ını tanıttı. Cybertruck adlı aracın zırhlı camlarının sağlamlığını göstermek için yapılan test hayal kırıklığı ile sonuçlandı.
    8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
    5,2b
    8
    19
    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Elon Musk'a soğuk duş: Tesla Cybertruck'ın zırhlı camları ilk denemede kırıldı
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    Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla bugün uzunca bir süredir gündemi meşgul eden ilk elektrikli pickup'ını resmen tanıttı. ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen etkinlikte lanse edilen Cybertruck adlı araç sıradışı tasarımının yanında sağlamlığı ile de ön plana çıkarıldı. Hatta araçta kullanılan zırhlı camın dayanıklılığını göstermek için sahnede bir deneme bile yapıldı.

    Ayrıca Bkz. "Tesla Cybertruck elektrikli pickup, ilginç tasarımı ve 800 km menziliyle geldi"

    Ancak işler istenildiği gibi gitmedi. Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen tarafından Tesla Cybertruck'ın zırhlı camına fırlatılan beyzbol topu büyüklüğündeki metal top daha ilk denemede camı ciddi şekilde çatlattı. Zırhlı cam tamamen kırılmasa da çatlaklar pencere kenarlarına kadar uzandı. Daha hafif şekilde gerçekleştirilen ikinci denemede de bu kez arka cam çatladı.

    Zırhlı camın dayanıklılığını göstermek için yapılan şov tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bu anlara tanıklık eden Elon Musk ise hemen devreye girerek durumu idare etmeye çalıştı. Zira ortam bir anda buz kesmişti.

    İlk başarısız denemelerin ardından salonda gülüşmeler yaşanırken Musk Belki de çok sertti diyerek işi espriye vurdu. Ancak ikinci denemede de durum değişmedi. Tela CEO'su daha önceki testlerde böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade ederek bu durumu düzelteceklerini söyledi.



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    alaz1903 7 sa. en beğenilen
    Sayın Donanımhaber yönetimi, yorumları BEĞENMEME (Dislike) özelliği gelsin artık.
    Adam "Elon musk balon!" yazmış. Ne kadar yaratıcı, ne kadar açıklayıcı, ne kadar bilgilendirici bir yorum. Bunu okudum ve bu andan itibaren hayata bakış açım değişti, ufkum iki-üç katına çıktı.
    Sayın Donanımhaber yönetimi, yorumları BEĞENMEME (Dislike) özelliği gelsin artık. Adam "Elon musk balon!" yazmış. Ne kadar yaratıcı, ne kadar açıklayıcı, ne...
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    Yanıtla +46
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    SeKSandDoRT 7 sa.

    tamamen şov amaçlı, ses getirsin diye bilinçli yapılmış bir eylem,

    ne yani koskoca teslanın fabrikasında kırılacak, sertleştirilmiş cam numunesi bulamadılar mıda,

    ilk defa sahnede deniyorlar, biz de yedik..!
    tamamen şov amaçlı, ses getirsin diye bilinçli yapılmış bir eylem, ne yani koskoca teslanın fabrikasında kırılacak, sertleştirilmiş cam numunesi bula...
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    Yanıtla +13
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    erkanberk 7 sa.
    İşte bunlar hep nazar.
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    QuexSeeL 1 sa.
    Artık herkesin bu arabadan haberi var, niye tanıtımda camları kırıldı diye.

    Camlar kırılmasaydı zaten haberi olacak kitle görecek, öğrenecekti şimdi sokaktaki dayıya kadar herkes bilecek aracı.

    (Ayrıca zırhlı camlar da çatlar kırılır, camın amacı arka yüzeyine bir şeyin geçmesini engellemektir bir yere kadar dayanır o da, Karaşimşek ya da Viper dizilerindeki araçların camları gibi cam beklentisi olanlar için bir haberim var, yok öyle bir cam dünyası)
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    Olgi 4 sa.
    futuristik bir tasarıma sahip. Tıpkı bilimkurgu filmlerinden kamyon teması. beğendim. Tesla, biliminsanları ile aracın 1 milyon mil menzilli bataryalar üzerinde çalışıyor. bununla ilgi makale var.
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    paratuzağı 4 sa.
    reklama bak daha önce denememiş olamazlar harelde reklamın iyisi kötüsü olmaz demişler.
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    joven 5 sa.
    Arabanın çirkinliğine camları bile dayanamamış.
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    DH Misafiri 6 sa.
    Bu arabanin daha guzelini benim 5 yasinda yegenim oyun hamuruyla yapiyor.Utanmadan su arabayi savunanlarda var.Ama neymis American dream adamlar super ya ,yea broo
    Yanıtla +2
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    Ahmet DOĞAN 6 sa.
    Kurşun Geçirmez Camlar Kırılmazlar Diye Bir Kaide Yok. Zaten Kırılmaması İçin Çelik Falan Olması Gerek. Asıl Mesele Çatlasada Tuz Buz Olsa da İçeriye Cismin Geçişini Engellemesidir. Kafanız Yoksa Yorumunuza Kimse İhtiyaç Duymaz Yazmazsınız Olur Biter Kendinizi Zorlamayın....
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    KaleyDeskop 6 sa.
    reklam çalışması olduğu o kadar açık ki, şimdi bu video ile binlerce meme yapılacak internette.
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    Godolphin 6 sa.
    Elon birazdan içeride alayınıza bilye atıcam merak etmeyin düşüncesi yaşadı 0000,5 milisaniye :)
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    koyunsayar 7 sa.
    Araba berbat görünüyor. Uzay filmlerindeki tipsiz arabaların kopyası
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    burakdc 6 sa. koyunsayar
    Evet Uzay fılmlerındekı gıbı ama benım hosuma gıttı 80 ler 90lar dakı futurıstık fılm arabalarına benzıyor keske param olsada alsam :D
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    SeKSandDoRT 7 sa.

    tamamen şov amaçlı, ses getirsin diye bilinçli yapılmış bir eylem,

    ne yani koskoca teslanın fabrikasında kırılacak, sertleştirilmiş cam numunesi bulamadılar mıda,

    ilk defa sahnede deniyorlar, biz de yedik..!
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    elon musk, tesla cybertruck ve
    5 etiket daha zırhlı cam Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler
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