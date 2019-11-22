Elon Musk'a soğuk duş: Tesla Cybertruck'ın zırhlı camları ilk denemede kırıldı

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Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla bugün uzunca bir süredir gündemi meşgul eden ilk elektrikli pickup'ını resmen tanıttı. ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen etkinlikte lanse edilen Cybertruck adlı araç sıradışı tasarımının yanında sağlamlığı ile de ön plana çıkarıldı. Hatta araçta kullanılan zırhlı camın dayanıklılığını göstermek için sahnede bir deneme bile yapıldı.

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Ancak işler istenildiği gibi gitmedi. Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen tarafından Tesla Cybertruck'ın zırhlı camına fırlatılan beyzbol topu büyüklüğündeki metal top daha ilk denemede camı ciddi şekilde çatlattı. Zırhlı cam tamamen kırılmasa da çatlaklar pencere kenarlarına kadar uzandı. Daha hafif şekilde gerçekleştirilen ikinci denemede de bu kez arka cam çatladı.

Zırhlı camın dayanıklılığını göstermek için yapılan şov tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bu anlara tanıklık eden Elon Musk ise hemen devreye girerek durumu idare etmeye çalıştı. Zira ortam bir anda buz kesmişti.

İlk başarısız denemelerin ardından salonda gülüşmeler yaşanırken Musk “Belki de çok sertti” diyerek işi espriye vurdu. Ancak ikinci denemede de durum değişmedi. Tela CEO'su daha önceki testlerde böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade ederek bu durumu düzelteceklerini söyledi.