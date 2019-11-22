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    Tesla Cybertruck elektrikli pickup, ilginç tasarımı ve 800 km menziliyle geldi

    Elon Musk'ın yeni gözdesi Tesla Cybertruck bugün resmi olarak tanıtıldı. Köşeli tasarımıyla dikkat çeken elektrikli pickup modelinin 800 km'ye kadar menzil sunan üç farklı versiyonu mevcut.
    12 sa.
    4,8b
    8
    68
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla Cybertruck elektrikli pickup, ilginç tasarımı ve 800 km menziliyle geldi
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    Merakla beklenen Tesla Cybertruck elektrikli pickup sonunda tanıtıldı. Kaliforniya’da düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtılan Tesla Cybertruck, sahip olduğu ilginç tasarımla herkesi şaşırtmayı başardı.

    Paslanmaz çelikten üretilen gövdesi ve köşeli tasarımıyla dikkat çeken Tesla Cybertruck’ın uzunluğu 5,885 mm, genişliği 2,027 mm, yüksekliği ise 1,905 mm. Bu da onu ABD’nin çok sevilen pickup modeli Ford F-150 kadar büyük bir araç haline getiriyor. 6 kişiye ev sahipliği yapacak kadar büyük bir kabine sahip olan Tesla Cybertruck’ın yaşam alanı oldukça sade. Her birinde üçer koltuk bulunan iki sıralı düzen, konsolun merkezinde büyük bir multimedya ekranı ve F1 araçlarını anımsatan bir direksiyon mevcut. Tabii bu direksiyonun üretim versiyonunda yerini daha geleneksel bir parçaya bırakması mümkün görünüyor.

    Üç farklı versiyonla gelecek

    Tesla Cybertruck’ın tek motorlu, iki motorlu ve üç motorlu olmak üzere farklı versiyonları mevcut. Söz konusu versiyonlardaki motor ve bataryaların detaylı teknik verileri henüz açıklanmadı. Fakat serinin en üstündeki versiyonda Plaid adı verilen 3 motorlu yerleşimin kullanılacağı, toplamda 800 beygir güç ve 1360 Nm tork üreteceği düşünülüyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan versiyon, 2.9 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasıyla spor otomobillere meydan okuyor. Çeyrek mil süresi 10.8 saniye olarak açıklanan “Tri Motor” ismindeki versiyonun 800 km’den fazla sürüş menziline sahip olacağı ve maksimum 210 km/s sürat yapabileceği belirtildi.

    Tesla Cybertruck elektrikli pickup, ilginç tasarımı ve 800 km menziliyle geldi
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    Tesla Cybertruck'ın açıklanan özellikleri şöyle:

    Versiyon Menzil 0-100 km/s Maksimum hız Yük Kapasitesi Çekme Kapasitesi Başlangıç Fiyatı
    Tek Motor (RWD) 400+ km 6.5 sn 177 km/s 1587 kg 3400 kg 39.900 dolar
    İki Motor (AWD) 480+ km 4.5 sn 193 km/s 1587 kg 4535 kg 49.900 dolar
    Üç Motor (AWD) 800+ km 2.9 sn 210 km/s 1587 kg 6350 kg 69.900 dolar

    Tesla Cybertruck’ın tüm versiyonlarında adaptif havalı süspansiyon standart olacak. Fiyatı 39 bin 900 ila 69 bin 900 dolar arasında değişen elektrikli pickup’ın 2021 yılında üretim bandına çıkması bekleniyor.



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    erkanberk 12 sa. en beğenilen
    Mars için tasarlanan araç dünyada piyasaya sürülmüş gibi.
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    porsche911gt2 11 sa.
    Tasarımcıları iş mi bırakmış ne olmuş resmen bizim sanayi sitesinde yapılan hobi çalışması gibi olmuş önü.
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    Queloon 10 sa.
    Bu ne lan Texture yüklenmemiş.
    Yanıtla +25
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    1 Avatar
    Elma 1 sa.
    Tasarım faciası olarak Fiat Multipla'yı bile geçmiş durumda. Tesla'nın son yıllarda çıkardığı modeller gerçekten çok kötü. Hatta Model S dışında beğenilip alınabilecek bir ürünü yok bana göre.
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    erturkcan2 4 sa.
    Uçuk bir tasarım, yalnız biraz çirkin olmuş.
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    ESER14 5 sa.
    Galiba iç savaşlarda kullanılmak üzere imal edilecek.

    Bu kadar zırh
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    MS4343 5 sa.
    İlerde çıkacak bir aksesuarla 'Prefabrik Ev' olarak da kullanılabilir



    Aracın Tavanı bildiğin Ev Çatısı
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    Gatetrans 5 sa.
    Adamların fiyat politikasına bak ne kadar da mantıklı. Tüm dünya böyle zaten.

    39-49-69

    3 farklı tipe biçine rakamlar.

    Türkiye de olsa,

    300-600-900

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    joven 5 sa.
    Çirkin
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    Askaparta 5 sa.
    İlginç tasarım ifadesi ilginç olmuş.
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    DoğanGörünümlüToros 6 sa.
    Yolda bunu kullandigini dusunsene, donup bakmicak kisi yoktur.
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    Hobar 6 sa.
    Hiç lafı dolandırmadaya gerek yok. Çok kötü. Bu tasarım belki bazı fonksiyonel özellikler katmış olabilir ama çok kötü görüyor.



    Elon Musk kendisi garip mobil olmayan araba yapacağız diye başladı. Gitti en garip arabayı yaptı.
    Yanıtla +1
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    PRODJ 6 sa.
    Tasarımı günümüz standartları dışında. Beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Tabi bir de canlı olarak görmek lazım. 3-5 yıl Türkiye’de hayal 😃
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