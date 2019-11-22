Tesla Cybertruck elektrikli pickup, ilginç tasarımı ve 800 km menziliyle geldi

Tam Boyutta Gör

Merakla beklenen Tesla Cybertruck elektrikli pickup sonunda tanıtıldı. Kaliforniya’da düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtılan Tesla Cybertruck, sahip olduğu ilginç tasarımla herkesi şaşırtmayı başardı.

Paslanmaz çelikten üretilen gövdesi ve köşeli tasarımıyla dikkat çeken Tesla Cybertruck’ın uzunluğu 5,885 mm, genişliği 2,027 mm, yüksekliği ise 1,905 mm. Bu da onu ABD’nin çok sevilen pickup modeli Ford F-150 kadar büyük bir araç haline getiriyor. 6 kişiye ev sahipliği yapacak kadar büyük bir kabine sahip olan Tesla Cybertruck’ın yaşam alanı oldukça sade. Her birinde üçer koltuk bulunan iki sıralı düzen, konsolun merkezinde büyük bir multimedya ekranı ve F1 araçlarını anımsatan bir direksiyon mevcut. Tabii bu direksiyonun üretim versiyonunda yerini daha geleneksel bir parçaya bırakması mümkün görünüyor.

Üç farklı versiyonla gelecek

Tesla Cybertruck’ın tek motorlu, iki motorlu ve üç motorlu olmak üzere farklı versiyonları mevcut. Söz konusu versiyonlardaki motor ve bataryaların detaylı teknik verileri henüz açıklanmadı. Fakat serinin en üstündeki versiyonda Plaid adı verilen 3 motorlu yerleşimin kullanılacağı, toplamda 800 beygir güç ve 1360 Nm tork üreteceği düşünülüyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan versiyon, 2.9 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasıyla spor otomobillere meydan okuyor. Çeyrek mil süresi 10.8 saniye olarak açıklanan “Tri Motor” ismindeki versiyonun 800 km’den fazla sürüş menziline sahip olacağı ve maksimum 210 km/s sürat yapabileceği belirtildi.

Tam Boyutta Gör

Tesla Cybertruck'ın açıklanan özellikleri şöyle:

Versiyon Menzil 0-100 km/s Maksimum hız Yük Kapasitesi Çekme Kapasitesi Başlangıç Fiyatı Tek Motor (RWD) 400+ km 6.5 sn 177 km/s 1587 kg 3400 kg 39.900 dolar İki Motor (AWD) 480+ km 4.5 sn 193 km/s 1587 kg 4535 kg 49.900 dolar Üç Motor (AWD) 800+ km 2.9 sn 210 km/s 1587 kg 6350 kg 69.900 dolar

Tesla Cybertruck’ın tüm versiyonlarında adaptif havalı süspansiyon standart olacak. Fiyatı 39 bin 900 ila 69 bin 900 dolar arasında değişen elektrikli pickup’ın 2021 yılında üretim bandına çıkması bekleniyor.