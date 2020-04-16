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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk: “Cybertruck’ı zevkinize göre kaplayabileceksiniz”

    Sahip olduğu sıra dışı tasarım çizgileriyle daha çıkmadan popüler olan Tesla Cybertruck, CEO elon Musk'a göre müşterinin arzusuna göre kaplanıp kişiselleştirilebilecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Elon Musk: “Cybertruck’ı zevkinize göre kaplayabileceksiniz”
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    Tanıtıldığı günden beri ilgi odağı haline gelen Tesla Cybertruck kapsamında yapılan paylaşımlar, araca olan ilginin her zaman diri kalmasını sağlıyor.  Cybertruck için özelleştirilmiş garaj konseptlerinin dahi duyurulduğu bir ortamda en çok merak edilen konulardan biri de aracın farklı renk seçenekleri ile gelip gelmeyeceği idi.

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    Paslanmaz çelikten üretilen kaportası nedeniyle boyanması kolay olmayan araç için Elon Musk’ın yaptığı açıklama, Cybertruck hayranlarını heyecanlandırdı. Bir Twitter kullanıcısının Musk’a yönelttiği renk seçenekleri sorusuna CEO’nun cevabı, “Cybertruck’ı istediğiniz renk ya da desenle kaplayabileceksiniz oldu.” Renk ya da desen alternatiflerinin Tesla tarafından tedarik edilip edilmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapmayan Musk’ın paylaşımı sonrası Twitter, oldukça şık görünen Cybertruck kaplama tasarımlarıyla dolmaya başladı.

    Cybertruck’ı takip eden okuyucularımızın da hatırlayabileceği üzere aracın 21 Kasım 2019 tarihinde tanıtılmasından kısa bir süre sonra Kanada merkezli dbrand isimli şirket, özelleştirilmiş Cybertruck kaplamaları için ön sipariş alabileceğini duyurmuştu.

    Diğer alternatiflerin de oldukça şık göründüğü tasarımlar Cybertruck’ın çıkışıyla birlikte gerçeğe dönüşürse yolların oldukça renkli olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.



    https://interestingengineering.com/elon-musk-confirms-youll-be-able-to-personalize-tesla-cybertruck-with-custom-wraps Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    .V. 46 dk.
    Eski oyunlarda yüksek polygon sayısına çıkıp veremedikleri detayları texture bazlı hallederlerdi ya bu fotoğraf resmen onu anlatıyor


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    DH Misafiri 1 sa.
    Polis aracı tasarımını beğendim.
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    MaDMaxiBo 1 sa.
    Kafasına poşet geçirmeden iş görmez zaten bu



    O da farkında bunun.
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