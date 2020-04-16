Elon Musk: “Cybertruck’ı zevkinize göre kaplayabileceksiniz”

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Tanıtıldığı günden beri ilgi odağı haline gelen Tesla Cybertruck kapsamında yapılan paylaşımlar, araca olan ilginin her zaman diri kalmasını sağlıyor. Cybertruck için özelleştirilmiş garaj konseptlerinin dahi duyurulduğu bir ortamda en çok merak edilen konulardan biri de aracın farklı renk seçenekleri ile gelip gelmeyeceği idi.

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Tesla Cybertruck için özelleştirilmiş garaj konsepti: Cybunker

Paslanmaz çelikten üretilen kaportası nedeniyle boyanması kolay olmayan araç için Elon Musk’ın yaptığı açıklama, Cybertruck hayranlarını heyecanlandırdı. Bir Twitter kullanıcısının Musk’a yönelttiği renk seçenekleri sorusuna CEO’nun cevabı, “Cybertruck’ı istediğiniz renk ya da desenle kaplayabileceksiniz oldu.” Renk ya da desen alternatiflerinin Tesla tarafından tedarik edilip edilmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapmayan Musk’ın paylaşımı sonrası Twitter, oldukça şık görünen Cybertruck kaplama tasarımlarıyla dolmaya başladı.

Cybertruck’ı takip eden okuyucularımızın da hatırlayabileceği üzere aracın 21 Kasım 2019 tarihinde tanıtılmasından kısa bir süre sonra Kanada merkezli dbrand isimli şirket, özelleştirilmiş Cybertruck kaplamaları için ön sipariş alabileceğini duyurmuştu.

Diğer alternatiflerin de oldukça şık göründüğü tasarımlar Cybertruck’ın çıkışıyla birlikte gerçeğe dönüşürse yolların oldukça renkli olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

https://interestingengineering.com/elon-musk-confirms-youll-be-able-to-personalize-tesla-cybertruck-with-custom-wraps

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