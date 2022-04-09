Elon Musk ve Jack Dorsey’in firmaları güneş enerjili Bitcoin çiftliği kuracak

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Bitcoin madenciliğinin tükettiği devasa enerji miktarı verimlilik odaklı projeleri öne çıkarmaya başladı. Pek çok teknoloji devi verimliliğin geliştirilmesi adına fonlar ayırmış durumda. Jack Dorsey de önemli bir adım atıyor.

Güneş enerjili Bitcoin madeni kuruluyor

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, eski adı Square olan firmasını Block olarak değiştirmiş ve kripto para ile ilişkili projelere odaklanmıştı. Şimdi Block firması Texas’ta güneş enerjili bir Bitcoin madeni kuracak.

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Blockstream kurucusu Adam Back tarafından başlatılan projede Tesla güneş enerji sistemini sağlayacak. 3.8 megawatt seviyesinde fotovoltaik güneş panelleri ve 12 megawatt/saat Megapack batarya paketi bu yeni Bitcoin madenini besleyecek.

Tamamen yenilenebilir enerjiye bağlı olan bu madenin kontrol paneli herkese açık olacak. Böylece tüketilen enerji ve kazılan Bitcoin miktarı anlık olarak görülebilecek. Sonraki dönemde güneş ve depolama performans metrikleri de eklenecek. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen proje bir süre pilot olarak sürdürülecek. Bu esnada gerekirse rüzgâr enerjisinin de devreye alınabileceği belirtiliyor.



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