Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT gibi büyük dil modelleriyle AGI'a ulaşılabilir mi? DeepMind CEO'suna göre cevap hayır

    DeepMind CEO'su olarak Google'ın yapay zekâ çalışmalarının başında yer alan  Demis Hassabis, OpenAI'ın mevcut yaklaşımının AGI'a, yani yapay genel zekâya ulaşmak için yetersiz kalacağını düşünüyor.

    ChatGPT gibi büyük dil modelleriyle AGI'a ulaşılabilir mi? DeepMind CEO'suna göre cevap hayır Tam Boyutta Gör
    ChatGPT'nin başını çektiği büyük dil modelleri (LLM), yapay zekâ alanında büyük bir patlama tetiklemiş olsa da bugün artık doğal sınırlarına yaklaşmış olabilecekleri kendisini göstermeye başlıyor. İlk çıktıkları dönemde hızla gelişen bu model, son dönemde ise ufak geliştirmeler ve güncellemelerle yetiniyor. Hâliyle bu durum, bu mevcut yaklaşımın potansiyeli hakkında soru işaretleri doğuruyor. Büyük dil modellerinin sınırlı bir potansiyele sahip olduğunu düşünen bu isimlerden biri de Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis. Bu hafta Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Hassabis, büyük dil modellerinin AGI’a, yani yapay genel zekâya ulaşamayacağını savundu.

    Hassabis: AGI'a Ulaşacak Yapay Zekânın Bir Dünya Modeline Sahip Olması Lazım

    Yapay zekânın bir sonraki evrimi olarak görülen AGI'ın tam olarak ne olduğu kime sorduğunuza göre değişse de bu ifade genelde insandan ayırt edilemeyecek kadar gelişmiş ya da insanı bile aşan bilişsel kabiliyetlere sahip yapay zekâyı tanımlamak için kullanılıyor. Hassabis’e göre, günümüzdeki büyük dil modelleri ne kadar etkileyici olurlarsa olsunlar, temel bir eksiklikten muzdaripler: Gerçek bir “dünya modeli”ne sahip değiller.

    Hassabis, bu modellerin örüntü tanımada son derece başarılı olduğunu kabul ediyor ancak nedensellik kavramını gerçekten anlamadıklarını vurguluyor. Ona göre LLM’ler, A’nın neden B’ye yol açtığını kavramıyor; yalnızca istatistiksel ilişkiler üzerinden bir sonraki kelimeyi tahmin ediyor.

    OpenAI'ın AGI Hedefi Microsoft Tarafından da Gerçekçi Bulunmamıştı

    DeepMind CEO'su, bu açıklamalarında doğrudan OpenAI'a referansta bulunmamış olsa da bu açıklamalarını OpenAI'ın yaklaşımına yöneltilmiş bir eleştiri olarak algılamamak elde değil. Zira OpenAI'ın bir süredir hem yatırımcılarına hem de teknoloji dünyasına sattığı en büyük vaatlerden biri, yakında AGI seviyesinde bir yapay zekâya ulaşacakları yönünde. Hassabis, ChatGPT gibi LLM'lerin bunun için yeterli olmayacağını söyleyerek, aslında bir nevi OpenAI'ın bu iddiasına itiraz getimiş oluyor ki kendisi bu konuda ilk değil. Hatırlarsanız daha önce Microsoft cephesinden de benzer bir açıklama gelmişti. OpenAI'ın AGI'a ulaşmaya yakın oldukları yönündeki iddialarını abartılı bulan şirket, OpenAI'ın AGI tanımlamasını sıkıntılı bulmuştu. Aralarındaki ortaklığın bitişi için bir tür finish çizgisi olarak belirlenen bu eşik konusunda anlaşamayan iki şirket günün sonunda bir mutabakata vardı ama Microsoft'un bu açıklamaları da şimdi DeepMind CEO'sunun ifadelerini destekleyecek bir done olarak önümüzde duruyor.

    OpenAI cephesi, modeller büyüdükçe ve daha fazla hesaplama gücü devreye girdikçe, akıl yürütme ve bilimsel keşif gibi yeteneklerin doğal olarak ortaya çıkacağını savunuyor. Ancak Hassabis, bu yaklaşımın bilimsel buluş söz konusu olduğunda “temel bir duvara tosladığını” düşünüyor. Nobel ödüllü bir araştırmacı olan Hassabis’e göre gerçek bilimsel keşif, yalnızca metinler arasındaki ilişkileri öğrenmekle mümkün değil; fizik kurallarını anlayabilen, nedenselliği kavrayabilen ve zihinsel deneyler yapabilen bir iç simülasyon motoru gerektiriyor.

    DeepMind’in bu vizyon doğrultusunda attığı adımlar, şirketin LLM’lerin ötesine geçen bir yol haritası çizdiğini gösteriyor. Ağustos 2025’te tanıtılan Genie 3 sistemi, metin girdilerinden etkileşimli üç boyutlu ortamlar üretebiliyor. SIMA 2 ise yapay zeka ajanlarını bu simüle edilmiş dünyalar içinde eğiterek, onların çevreyle etkileşim kurmasını sağlıyor. Hassabis’e göre bu tür “hibrit” yaklaşımlar, salt dil modellerine kıyasla karmaşık akıl yürütme görevlerinde yüzde 20 ila 30 arasında daha iyi performans sergiliyor ve özellikle fiziksel dünya hakkında yapılan hatalı çıkarımları (halüsinasyonları) ciddi biçimde azaltıyor.

    Hassabis, AGI'a dair önceki öngörülerini Davos'ta da tekrarladı. Ona göre, AGI’ın 2030’a kadar ortaya çıkma ihtimali yüzde 50 civarında. Ancak Hassabis’in AGI tanımı, sektörde sıkça kullanılan tanımlara kıyasla oldukça yüksek bir çıta koyuyor. Bu tanım, yalnızca genel görevleri yerine getirebilen bir sistemi değil; bilimsel yaratıcılık gösterebilen, sürekli öğrenebilen ve yeni bilgi üretebilen bir yapay zekâyı kapsıyor. Bu seviyeye ulaşmak için birkaç büyük atılım daha gerekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bet365 oranları darbe sonucu tırnak morarmasına krem mercedes c200 alınır mı mercedes e serisi paket sıralaması egea 1.6 e torq

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum